ΗΠΑ: Ο Πολ Μάναφορτ παραδέχθηκε την ενοχή του – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

«Πονοκέφαλο» στον Λευκό Οίκο προκαλεί η συμφωνία του πρώην επικεφαλής της καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, Πολ Μάναφορτ, με τον ειδικό ανακριτή Ρόμπερτ Μόλερ, που εξετάζει την υπόθεση ρωσικής ανάμιξης στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016.

"We have just learned that Paul Manafort has flipped. He has agreed to cooperate in the special counsel investigation," @PaulaReidCBS reports from outside the court room https://t.co/CZsktPZqss pic.twitter.com/yziCkfPQke — CBS News (@CBSNews) September 14, 2018

Σύμφωνα με το BBC, ο Πολ Μάναφορτ δήλωσε ένοχος για δύο εγκληματικές πράξεις, ως μέρος της συμφωνίας του με τον ειδικό ανακριτή, ενώ συμφώνησε να συνεργαστεί περαιτέρω μαζί του.

Ο πρώην συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε την ενοχή του στο αδίκημα της συνωμοσίας κατά των ΗΠΑ και το αδίκημα της συνωμοσίας για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης.

BREAKING: Judge says Manafort faces possible 10 years in prison after agreeing to plead guilty to two criminal counts pic.twitter.com/eUw0R5gyVF — Reuters Politics (@ReutersPolitics) September 14, 2018

Τον περασμένο μήνα, ο Μάναφορτ καταδικάστηκε για απάτη, τραπεζική απάτη και απόκρυψη τραπεζικών λογαριασμών.

MORE: Manafort is pleading guilty to charges the special counsel filed Friday on conspiracy against the U.S. and conspiracy to obstruct justice https://t.co/VqvP3LHco0 pic.twitter.com/cEGgi46Y8I — CBS News (@CBSNews) September 14, 2018

Ο Μάναφορτ, 69 ετών, θεωρείτο ότι βρισκόταν στον στενό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πλέον έχει κρατήσει αποστάσεις από τον πρώην συνεργάτη του.

Οι κατηγορίες στη δεύτερη δίκη συμπεριελάμβαναν ξέπλυμα χρημάτων, συνωμοσία για την εξαπάτηση των ΗΠΑ και προσπάθεια για επηρεασμό μαρτύρων.

Trump and Manafort have spent months sharing information about the Russia investigation. Now, Manafort has decided to help the government. Here's a snapshot of what they could discuss (in addition to the Trump Tower meeting): https://t.co/YjmJZdmwRs pic.twitter.com/5gR7hWfceq — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) September 14, 2018

Η δίκη επρόκειτο να ξεκινήσει τη Δευτέρα. Με τη συμφωνία και την ομολογία ενοχής, ο Μάναφορτ αποφεύγει μια μακρά δίκη.

Οι δικαστές παρουσίασαν στοιχεία που έδειχναν ότι ο πολυτελής τρόπος ζωής του Μάναφορτ δικαιολογείτο μόνο λόγω της τραπεζικής και φορολογικής απάτης.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής δήλωσε ότι ο Πολ Μάναφορτ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 10 ετών. Αντιδρώντας την εξέλιξη αυτή, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι η απόφαση του Πολ Μάναφορτ δεν έχει καμία σχέση με την εκλογική νίκη του Τραμπ το 2016. «Αυτό δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τον πρόεδρο ή την νικηφόρα προεδρική καμπάνια του 2016», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς. «Δεν έχει καμία σχέση», επανέλαβε.