Κίνημα Αλλαγής: πού θα είναι υποψήφια η Φώφη Γεννηματά

Υποψήφια στον νότιο Τομέα της Β΄ Αθηνών, στην Εύβοια και στο Ηράκλειο της Κρήτης, θα είναι η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, όπως ανακοινώθηκε επισήμως από την Επιτροπή ψηφοδελτίων του κόμματος.
Παράλληλα ανακοινώθηκαν και τα τελικά ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής σις ακόλουθες έξι εκλογικές περιφέρειες:
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΒΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΠΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΑΘΟΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΝΑ
ΠΑΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΠΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΕΠΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΑΝΤΕΡΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΖΙΩΤΗ ΝΑΝΣΥ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΓΚΙΟΝΟΓΛΟΥ ΜΠΑΜΠΗΣ
ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΟΡΟΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Ν. ΛΕΣΒΟΥ
ΓΙΑΚΑΛΗΣ ΝΑΣΟΣ
ΓΙΑΝΟΥΛΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΜΗΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΟΧΛΑΚΑ ΒΑΣΩ