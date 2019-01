Καλιφόρνια: Τρεις νεκροί από πυροβολισμούς σε αίθουσα μπόουλινγκ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε κέντρο μπόουλινγκ στο Τόρανς της Καλιφόρνια, ενώ οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (τοπική ώρα, ξημερώματα Σαββάτου στην Ελλάδα) στην πόλη που βρίσκεται 30 χιλιόμετρα από το Λος Αντζελες.

Οι νεκροί είναι όλοι άνδρες, θαμώνες του χώρου ψυχαγωγίας. Δύο από τους τραυματίες χρειάστηκαν νοσηλεία.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλούνται οι Los Angeles Times, πριν από τους πυροβολισμούς στο Gable House Bowl είχε σημειωθεί άγρια συμπλοκή. Είχε αρχίσει από τον καβγά κάποιων γυναικών στην αίθουσα, ενώ γρήγορα ενεπλάκησαν και άνδρες και τότε έπεσαν οι πυροβολισμοί.

Αστυνομικός δήλωσε ότι πυροβολισμοί ρίχτηκαν και στον χώρο στάθμευσης, όπου περίπου τρεις με πέντε άνθρωποι έχουν πέσει στο έδαφος.

«Εγινε ένας τσακωμός και μετά ακούσαμε εννέα πυροβολισμούς», δήλωσε ένας άλλος άνδρας.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.

— Torrance Police (@TorrancePD) January 5, 2019