Καλιφόρνια: Ελαβαν ειδοποίηση για σεισμό στο κινητό τους δευτερόλεπτα πριν κουνηθούν από 6,2 Ρίχτερ

Με μεγάλη επιτυχία πέρασε μία δύσκολη δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες το πρώτο σύστημα προειδοποίησης για σεισμούς που λειτουργεί στη δυτική ακτή των ΗΠΑ.

Πεντακόσιες χιλιάδες κάτοικοι σε μία μεγάλη περιοχή στη βόρεια Καλιφόρνια, έλαβαν μήνυμα στο κινητό τους, τη Δευτέρα, ότι θα γίνει σεισμός, μέχρι και 10 δευτερόλεπτα πριν κουνηθεί το έδαφος κάτω από τα πόδια τους.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 6,2 Ρίχτερ, αλλά επειδή ήταν ανοιχτά των ακτών και επηρέασε μία περιοχή αραιοκατοικημένη, δεν προκάλεσε παρά λίγες ζημιές. Μπουκάλια και άλλα αντικείμενα έπεσαν από ράφια καταστημάτων, κάποια τούβλα από κτίρια και κατολισθήσεις σε δρόμους, ενώ δεν υπήρξε τραυματισμός.

Η προειδοποίηση έρχεται ελάχιστα δευτερόλεπτα πριν τον σεισμό, αλλά ακόμα και αυτό το διάστημα μπορεί να σώσει ζωές, καθώς οι πολίτες ενδεχομένως να προλάβουν να απομακρυνθούν από επικίνδυνα σημεία, όπως σκάλες, ασανσέρ και βαριά αντικείμενα, να μπουν κάτω από γερά τραπέζια, να βγουν στο ύπαιθρο ή να σταματήσουν το αυτοκίνητό τους στην άκρη του δρόμου.

Η εφαρμογή είναι δημιουργία της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας, ονομάζεται MyShakeApp και διατίθεται για κινητά Android και iPhone.

«Κάποιοι έλαβαν την ειδοποίηση ακόμα και 10 δευτερόλεπτα πριν τον σεισμό. Αυτό είναι πολύ καλό», είπε ο Ρόμπερτ ντε Γκρουτ, υπεύθυνος για την εφαρμογή στην υπηρεσία.

Η εφαρμογή είναι μέρος ενός ευρύτερου συστήματος ειδοποιήσεων που ονομάζεται ShakeAlert και διαμοιράζεται σε πολίτες, αρχές και δημόσιες υπηρεσίες με διάφορους τρόπους. Λειτουργεί χάρη σε αισθητήρες που έχουν τοποθετηθεί σε ρήγματα και γύρω από αυτά, στην ιδιαίτερα σεισμογενή Καλιφόρνια.

Αυτή τη φορά, ακόμα και πολίτες που δεν είχαν κατεβάσει την εφαρμογή, έλαβαν ειδοποίηση στο κινητό τους, όπως με το αντίστοιχο 112.

Οι επιστήμονες και οι τεχνικοί θα εκμεταλλευτούν την δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες για να βελτιώσουν το σύστημα, που είναι ακόμα σε πρωταρχικό στάδιο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Σαν Φρανσίσκο, που βρίσκεται σε απόσταση 300 χλμ από το επίκεντρο.

Οι ειδικοί πάντως τονίζουν ότι δεν αρκεί αυτή η εφαρμογή για την αντιμετώπιση των σεισμών, αλλά πρέπει οι πολίτες να έχουν πάντα έτοιμη μία τσάντα, δίπλα στην εξώπορτα του σπιτιού ή στο αυτοκίνητο με τα απολύτως απαραίτητα μικροαντικείμενα, όπως είδη πρώτων βοηθειών, προσωπικά έγγραφα και μπουκάλια με νερό.

