Ισραήλ: «Να έξι τρομοκρατικές οργανώσεις των Παλαιστινίων»

Αντιδράσεις εντός και εκτός Ισραήλ έχει προκαλέσει η απόφαση του ισραηλινού υπουργού Αμυνας Μπένι Γκαντζ να χαρακτηριστούν «τρομοκρατικές» έξι παλαιστινιακές οργανώσεις. Αυτές οι οργανώσεις είναι: το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, η Αλ Χακ, η ομάδα για τα Δικαιώματα των Παλαιστινίων Κρατουμένων Ανταμίρ, η ομάδα για την Υπεράσπιση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, η Ενωση Παλαιστινίων Γυναικών και η Ενωση για την Αγροτική Εργασία.

Κοινός παρονομαστής όλων των παραπάνω παλαιστινιακών συλλογικοτήτων είναι οι καταγγελίες τους ότι το Ισραήλ παραβιάζει τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και, επιπλέον, τους φυλακίζει.

Το σκεπτικό για την ομαδική καταδίκη των έξι παλαιστινιακών οργανώσεων είναι «απλό»: το ισραηλινό κράτος θεωρεί ότι οι πέντε είναι παραμάγαζα της πρώτης η οποία συμβαίνει να είναι ένα κόμμα αριστερό, μαρξιστικών αρχών. Το Ισραήλ κρίνει ότι μέσω των πέντε οργανώσεων χρηματοδοτείται το αριστερό κόμμα των Παλαιστινίων με κεφάλαια προερχόμενα από διάφορα ευρωπαϊκά κράτη και από διεθνείς οργανισμούς.

Every year, we produce a report exposing Israel’s human rights violations against Palestinian political prisoners.

We also produce specific research, like this booklet detailing the torture positions used by the Israeli occupation: https://t.co/fuRzin6G4A #StandWithThe6 pic.twitter.com/hjbWVBi3NJ

— Addameer –الضمير (@Addameer) October 26, 2021