IDF: «Ο στρατός του Ισραήλ στις πύλες της Γάζας»

Αυτή τη στιγμή, οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού βρίσκονται βαθιά μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, «προ των πυλών της πόλης της Γάζας», σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τετάρτη ο στρατηγός Ιτζίκ Κοέν, διοικητής της 162ης μεραρχίας τεθωρακισμένων των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), μιλώντας σε δημοσιογράφους κοντά στον αποκιλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Οπως μετέδωσαν οι Times of Israel, ο Κοέν ανέφερε ότι πριν από πέντε ημέρες η μεραρχία του «ανέλαβε μια σημαντική αποαστολή, να πάει (στη Γάζα) και να αποτελειώσει τη Χαμάς».

Στο διάστημα αυτό, «καταστρέψαμε μεγάλο μέρος των (επιχειρησιακών) δυνατοτήτων της Χαμάς, επιτεθήκαμε στις στρατηγικές της βάσεις, σε όλες τις αποθήκες των εκρηκτικών της, στα υπόγεια τούνελ της, καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις τις οποίες καταστρέψαμε ολοσχερώς», υποστήριξε.

Πρόκειται για «έναν πόλεμο για την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ», «τον οποίο διάλεξε η Χαμάς, όχι εμείς» και θα «τον νικήσουμε», κατέληξε ο στρατηγός, προεξοφλώντας, ωστόσο, ότι η αποστολή του ισραηλινού στρατού θα ειναι «μακρά».

The Commander of the 162nd Armored Division also know as the Steel Formation of the IDF, Brigadier General Itzik Cohen has released a statement today in which he states that the Forces of the Division are now Deep inside of the Gaza Strip and have arrived at the Gates of Gaza… pic.twitter.com/di3ouVdMHW

— OSINTdefender (@sentdefender) November 1, 2023