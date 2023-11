Μαίνονται οι βομβαρδισμοί στη Γάζα – Ανακαλεί τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ η Ιορδανία

Η Χαμάς υποστήριξε την Τετάρτη ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την Τζαμπαλίγια, έναν προσφυγικό καταυλισμό στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «δεκάδες Παλαιστίνιοι» και να τραυματιστούν πολλοί ακόμη, την ώρα που η ανθρωπιστική κρίση σε ολόκληρο τον παλαιστινιακό θύλακα βαθαίνει.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι δεν ήταν δυνατό να δώσουν άμεσα στη δημοσιότητα έναν απολογισμό των θυμάτων της επίθεσης αυτής, η οποία ήρθε μετά το πλήγμα της Τρίτης στην περιοχή, στο οποίο επίσης σκοτώθηκαν «εκατοντάδες μάρτυρες», σύμφωνα με την τρομοκρατική οργάνωση η οποία ασκεί την εξουσία στη Γάζα.

Ο νέος βομβαρδισμός προκάλεσε τεράστια καταστροφή στον καταυλισμό όπου αρκετά κτίρια καταστράφηκαν, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσαν τοπικά και διεθνή δίκτυα.

Και οι δύο επιθέσεις στόχευσαν πολυκατοικίες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν «ολόκληρες οικογένειες», ισχυρίστηκαν οι αξιωματούχοι της Χαμάς.

Αναφερόμενος στην επιχείρηση της Τρίτης, ο ισραηλινός στρατός (IDF) ισχυρίστηκε, ωστόσο, ότι τα κτίρια κατεδαφίστηκαν όταν κατέρρευσαν οι σήραγγες των τρομοκρατών της Χαμάς, τις οποίες και στόχευσε.

After dropping six tons of explosives on Jabalia camp yesterday afternoon, lsraeli warplanes strike another residential block in the same area, killing and injuring tens of Palestinians. pic.twitter.com/SZgrbLHqbG

Την Τετάρτη, 26η ημέρα του πολέμου, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέχισαν να επιτίθενται εναντίον στόχων της Χαμάς στον θύλακα, επιχειρώντας τόσο από εδάφους όσο και από αέρος, «σκοτώνοντας δεκάδες» τρομοκράτες, σύμφωνα με ενημέρωση από τον IDF, νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Οι συγκεκριμένες επιδρομές φάνηκε, πράγματι, να επικεντρώνονται στην Τζαμπαλίγια, η οποία θεωρείται προπύργιο των τρομοκρατών από το Ισραήλ, έγραψαν οι Times of Israel.

Σημειώνεται ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας (της Τρίτης), με τον IDF να λέει ότι κατάφερε να πλήξει, από την αρχή της σύρραξης και μέχρι στιγμής, περί τις 11.000 εχθρικούς στόχους.

Το πλήγμα στον προσφυγικό καταυλισμό προκάλεσε κύμα νέων αντιδράσεων στον αραβικό κόσμο, περιλαμβανομένης της Δυτικής Οχθης, όπου κηρύχθηκε γενική απεργία.

Η απεργία, στην οποία κάλεσε η Φατάχ, η οργάνωση που ελέγχει την Παλαιστινιακή Αρχή, επηρεάζει τις επιχειρήσεις, τις τράπεζες και τα πανεπιστήμια και συνοδεύεται από εκκλήσεις για «κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με τις δυνάμεις κατοχής».

Σειρά χωρών της περιοχής, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος και η Σαουδική Αραβία, καταδίκασαν, εξίσου, την ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων από το Ισραήλ.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, η Ιορδανία αποφάσισε την Τετάρτη να ανακαλέσει «αμέσως» τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

«Σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν Αλ-Σαφάντι αποφάσισε να ανακαλέσει αμέσως τον ιορδανό πρεσβευτή στο Ισραήλ», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στο Αμάν, δηλώνοντας ότι «καταδικάζει τον ισραηλινό πόλεμο που σκοτώνει αθώους στη Γάζα».

Καταδίκη του βομβαρδισμού της Τζαμπαλίγια υπήρξε και από πλευράς ΟΗΕ, με τον επικεφαλής των ανθρωπιστικών υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών, Μάρτιν Γκρίφιθς, να αναφέρεται στο αιματηρό πλήγμα ως την «τελευταία (χρονικά) ωμότητα που πλήττει τους κατοίκους της Γάζας όπου οι μάχες εισήλθαν σε μια φάση ακόμη πιο τρομακτική με ακόμη πιο φρικτές συνέπειες σε ανθρωπιστικό επίπεδο».

Παράλληλα, ο αξιωματούχος εξέφρασε τη θλίψη του για «τον κόσμο που δείχνει ανίκανος, ακόμη και απρόθυμος να δράσει», με τέτοιο τρόπο ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος.

October 7th and its aftermath will leave indelible scars on the lives of millions.

Meanwhile, the world seems unable, or unwilling, to act.

Failure to act now will have consequences far beyond the region, because this is a global crisis.

My statement:https://t.co/lVaeQSkDwU

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) November 1, 2023