Ισραήλ: «Πλήξαμε 300 στόχους σε μια μέρα» – «Βομβάρδισαν καταυλισμό» λέει η Χαμάς

Το Ισραήλ επέκτεινε την Τρίτη την επίγεια επίθεσή του στη Γάζα, αφού επιτέθηκε εναντίον ενόπλων της Χαμάς μέσα στο τεράστιο δίκτυο σηράγγων της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Οι σήραγγες αποτελούν βασικό στόχο για το Ισραήλ, γράφουν οι Times, καθώς ο Νετανιάχου διευρύνει τις χερσαίες επιχειρήσεις στο εσωτερικό της Γάζας για να εξαλείψει τη Χαμάς, μετά την αιφνιδιαστική επίθεση πριν από τρεις εβδομάδες, από την οποία, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι.

«Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έπληξαν περίπου 300 στόχους, συμπεριλαμβανομένων θέσεων εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων και ρουκετών κάτω από φρεάτια, καθώς και στρατιωτικές εγκαταστάσεις μέσα σε υπόγειες σήραγγες που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», ανέφεραν οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας, προσθέτοντας ότι η Χαμάς απάντησε με αντιαρματικούς πυραύλους και πυρά πολυβόλων.

Στην τέταρτη νύχτα των χερσαίων επιχειρήσεων στο εσωτερικό της βόρειας Γάζας, ο εκπρόσωπος της IDF Πίτερ Λέρνερ δήλωσε ότι υπήρξε «μεγάλος αριθμός ανταλλαγών» μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και της Χαμάς. Ο Λέρνερ δήλωσε ότι οι στρατιώτες της IDF «καταστρέφουν τη Χαμάς βήμα προς βήμα και χτύπημα προς χτύπημα» και κατηγόρησε τους τρομοκράτες ότι πολεμούν μέσα από τζαμιά και σπίτια απλών πολιτών.

Αναφορές για χτύπημα σε καταυλισμό με πάνω από 50 νεκρούς

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό μέσα σε προσφυγικό καταυλισμό στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η Χαμάς κάνει λόγο για χτύπημα από το Ισραήλ.

Ο βομβαρδισμός, του οποίου ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι κατά πολύ βαρύτερος σύμφωνα με το υπουργείο, κατέστρεψε «τουλάχιστον 20 κτίρια» μέσα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια.

Ο συγκεκριμένος καταυλισμός είναι ο μεγαλύτερος στη Λωρίδα της Γάζας, έγραψε το BBC.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν έδωσε άμεσα απάντηση. To ίδιο Μέσο ανέφερε πάντως ότι τουλάχιστον 47 πτώματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια.

