Ερυθρά Θάλασσα: Περιπολίες του ισραηλινού ναυτικού υπό την απειλή των Χούτι

Ισραηλινές πυραυλάκατοι περιπολούν στην Ερυθρά Θάλασσα από την Τρίτη, καθώς οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης ενέτειναν τις επιθέσεις τους με πυραύλους και drones εναντίον ισραηλινών στόχων.

Οι σιίτες αντάρτες παρενέβησαν στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, από τη Σανάα, που βρίσκεται περισσότερα από 1.500 χιλιόμετρα μακριά από τη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός χρησιμοποίησε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας «Arrow» για πρώτη φορά αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, προκειμένου να αναχαιτίσει πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, από τους Χούτι.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έδωσε επίσης εντολή να απογειωθούν αεροσκάφη μετά τον εντοπισμό του πυραύλου.

«Ολες οι αεροπορικές απειλές αναχαιτίστηκαν εκτός της ισραηλινής επικράτειας. Καμία παρείσφρηση στο ισραηλινό έδαφος δεν έχει ταυτοποιηθεί», πρόσθεσε ο στρατός.

IDF says it has bolstered the Red Sea area with Navy missile boats, following several missile and drone attacks by Iran-backed Houthis in Yemen. pic.twitter.com/tatWFq6iO8 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 1, 2023

Μέρος του αποκαλούμενου από την Τεχεράνη «άξονα της αντίστασης» που υποστηρίζεται από το Ιράν, οι Χούτι έχουν ταχθεί στο πλευρό των Παλαιστινίων ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο για την οργάνωση που βρίσκεται εδώ και οκτώ χρόνια σε πόλεμο με έναν συνασπισμό υπό τη Σαουδική Αραβία.

Ο Γιαχία Σαρί, στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούτι, δήλωσε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ότι η οργάνωση εκτόξευσε «μεγάλο αριθμό» βαλλιστικών πυραύλων και drones εναντίον του Ισραήλ, ενώ πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες επιθέσεις για να «βοηθήσουμε τους Παλαιστινίους να νικήσουν».

Houthis publish a video showing the missile and drone launches from Yemen at Israel yesterday. Not one reached their target. pic.twitter.com/hefOe8Mooa — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 1, 2023

Η ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει τις ανησυχίες ότι η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς επηρεάζει όλη την περιοχή, εγείροντας ανησυχίες για περιφερειακή ανάφλεξη.

Ο Σαρί δήλωσε ότι αυτή ήταν η τρίτη επίθεση των Χούτι εναντίον του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου, επιβεβαιώνοντας εμμέσως τις πληροφορίες ότι οι σιίτες αντάρτες ευθύνονται για μια επίθεση με drones στις 28 Οκτωβρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθούν εκρήξεις στην Αίγυπτο. Το Ισραήλ είχε ήδη κατηγορήσει για αυτήν τους Χούτι.

Εξάλλου, στις 19 Οκτωβρίου, αμερικανικό πολεμικό πλοίο είχε αναχαιτίσει τρεις πυραύλους Κρουζ.

Social media reveal the wreckage of a #Houthi #Quds cruise missile in the southern region of #Mudawwara, Ma'an, #Jordan, approximately 1,500 km away from #Yemen. #Houthis have been dropping hints about targeting the Shimon Peres Negev Nuclear Research Center in #Dimona, #Israel pic.twitter.com/y1JifYoUZk — Basha باشا (@BashaReport) October 31, 2023

Ο Τζάχι Χανέγκμπι, σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, δήλωσε ότι οι επιθέσεις των Χούτι είναι απαράδεκτες, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει όταν ερωτήθηκε πώς σκοπεύει να αντιδράσει η χώρα του.

