Ανοίγει ξανά την Πέμπτη το πέρασμα της Ράφα για τους ξένους υπηκόους (video)

Εβδομήντα έξι Παλαιστίνιοι τραυματίες και 335 κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πέρασαν στην Αίγυπτο μέσω της διάβασης της Ράφα την Τετάρτη, η οποία είχε ανοίξει νωρίτερα την ίδια ημέρα, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Μέχρι τις 16:30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), 76 τραυματισμένοι Παλαιστίνοι επιβαίνοντες σε ασθενοφόρα, και 335 άτομα που διαθέτουν ξένα διαβατήρια και επέβαιναν σε έξι λεωφορεία» πέρασαν από τη Γάζα στο αιγυπτιακό έδαφος, ανέφερε αρμόδιος αιγύπτιος αξιωματούχος που συνομίλησε τηλεφωνικά με το Γαλλικό Πρακτορείο από την Ισμαηλία.

Νωρίτερα, οι αιγυπτιακές Αρχές είχαν ανακοινώσει ότι άνοιξαν εκτάκτως τη διάβαση, ώστε να περάσουν περίπου 90 παλαιστίνιοι τραυματίες και 545 αλλοδαποί.

Μεταξύ των κατόχων ξένων διαβατηρίων που διέφυγαν από τη Λωρίδα της Γάζας ήταν και μια ομάδα πέντε Γάλλων, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας. «Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας ώστε όλοι οι συμπατριώτες μας και οι οικογένειές τους να μπορέσουν να βγουν από τη Γάζα το συντομότερο δυνατόν» πρόσθεσε το Παρίσι, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για συνολικά 50 γάλλους υπηκόους και τα μέλη των οικογενειών τους.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι ανέφερε σε σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) ότι μεταξύ των 545 ήταν και τέσσερις Ιταλοί. «Μόλις μίλησα μαζί τους, είναι κουρασμένοι αλλά καλά στην υγεία τους. Τους βοηθάει ο ιταλός πρόξενος στο Κάιρο. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την απομάκρυνση και όλων των υπολοίπων» συμπλήρωσε.

Τις εξελίξεις σχολίασε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει ξανά για ξένους υπηκόους τις επόμενες ημέρες.

«Σήμερα, χάρη στην αμερικανική ηγεσία, εξασφαλίσαμε ασφαλή διέλευση προκειμένου παλαιστίνιοι τραυματίες και ξένοι υπήκοοι να φύγουν από τη Γάζα. Αναμένουμε ότι οι αμερικανοί πολίτες θα αποχωρήσουν σήμερα και αναμένουμε να δούμε κι άλλους να αναχωρούν τις επόμενες ημέρες. Δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε για να βγάλουμε τους Αμερικανούς από τη Γάζα» τόνισε ο αμερικανός πρόεδρος.

Οπως μετέδωσε το Reuters νωρίτερα, το Κατάρ ήταν εκείνο που μεσολάβησε για τη σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στην Αίγυπτο, το Ισραήλ και τη Χαμάς, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, η οποία επέτρεψε την απομάκρυνση κατόχων ξένων διαβατηρίων και κάποιων τραυματιών σε κρίσιμη κατάσταση από την πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας.

Today, thanks to American leadership, we secured safe passage for wounded Palestinians and for foreign nationals to exit Gaza.

We expect American citizens to exit today, and we expect to see more depart over the coming days.

We won't let up working to get Americans out of Gaza.

— President Biden (@POTUS) November 1, 2023