«Η Βιρτζίνια Τζουφρέ θαύμαζε τον Τραμπ»

Η αμερικανίδα δημοσιογράφος Εϊμι Γουάλας είναι η πραγματική συγγραφέας της «αυτοβιογραφικής κατάθεσης» της Βιρτζίνιας Τζουφρέ με τίτλο «Nobody’s Girl». Πρόκειται για «μεταθανάτια απομνημονεύματα» που παγκοσμίως κυκλοφόρησαν στις 21 Οκτωβρίου και, μεταξύ άλλων υποκειμένων, εκθέτουν τον βρετανό πρίγκιπα Ανδρέα. Ως γνωστόν, η κοπέλα που έπεσε θύμα του γαλαζοαίματου αλλά και γενικώς της «αυλής» του Τζέφρι Επσταϊν αυτοκτόνησε στα 41 χρόνια της.

Η Γουάλας μίλησε στην Corriere della Sera για τους βιασμούς που από παιδούλα υπέστη η Τζουφρέ στα χέρια σατύρων και παιδεραστών: του πατέρα της, διαφόρων λεφτάδων, των κυρίως βασανιστών της, του Επσταϊν και της «προαγωγού» Γκισλέιν Μάξγουελ, του διδύμου που την κατέστησε «σκλάβα του σεξ». Είναι και ιστορία εγκατάλειψης και αυτοτραυματισμού επίσης, επειδή η Τζουφρέ, γνωστή σε όλους ως Τζένα, κάποια στιγμή άρχισε να μισεί τον εαυτό της σε βαθμό αυτοχειρίας.

Διακόσιοι βιαστές κυκλοφορούν ελεύθεροι

Το βιβλίο υπήρξε αποτέλεσμα τετραετούς εργασίας της Γουάλας, βασισμένης σε μακρές συνομιλίες, μηνύματα, email, και σε σχολαστικό έλεγχο των γεγονότων, προς επαλήθευσή τους. Η Corriere ρώτησε τη Γουάλας πώς θα φαινόταν σήμερα στην Τζουφρέ η απώλεια του τίτλου «δούκας του Γιόρκ» για τον πρίγκιπα Ανδρέα. Η Αμερικανίδα είπε ότι η Τζουφρέ θα θεωρούσε την εξέλιξη αυτή νίκη της, αλλά συμπλήρωσε ότι «πολλοί από τους βασανιστές της εξακολουθούν να κυκλοφορούν ελεύθεροι». Είναι όντως πολλοί; «Τουλάχιστον διακόσιοι».

Πώς γνωρίστηκαν οι δυο τους και πώς προέκυψε η ιδέα για τα απομνημονεύματα; «Η Βιρτζίνια ήθελε να πει την ιστορία της. Ξέρω ότι μίλησε με δεκάδες συγγραφείς πριν από εμένα. Μας σύστησε ένας πρώην συντάκτης του Esquire. Η πρώτη επαφή μας έγινε μέσω zoom κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ηταν 2021 και ζούσε στην Αυστραλία. Η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε ήταν τον Ιούνιο του ιδίου έτους στο Παρίσι. Εκεί είχε πάει για να καταθέσει εναντίον του Ζαν-Λικ Μπρινέλ, κάποιου από τους βασανιστές της, ο οποίος προσπαθούσε να βγει από τη φυλακή με εγγύηση, αλλά αυτοκτόνησε όπως ο Επσταϊν.

»Πλήρωσε αεροπλάνα και ξενοδοχεία από την τσέπη της. Περάσαμε μερικές ημέρες μαζί, και έτσι γεννήθηκε το βιβλίο. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε βαθιά, στενή σύνδεση. Για να γράψεις αυτό το είδος ‘‘απομνημονευμάτων’’ πρέπει να γνωρίζεις καλά το άτομο που σου εμπιστεύεται τα μυστικά του. Πρέπει να το εμπιστεύεσαι και εσύ, γιατί λες οδυνηρές ιστορίες, ιστορίες ντροπής, ιστορίες με πρωταγωνιστές ισχυρούς και Κροίσους που ακόμη κυκλοφορούν ελεύθεροι.

»Η Βιρτζίνια ήθελε ο κόσμος όλος να είναι ένα ασφαλέστερο μέρος. Κάποτε της είπα: “Υπάρχει ακόμα ένα δυνατό κορίτσι μέσα σου’’. Το βιβλίο είναι ο μαραθώνιος μιας γυναίκας που αποκαλούνταν πόρνη και ψεύτρα, αλλά βρήκε τη δύναμη να ξανασηκωθεί».

Η Corriere ρώτησε για τη γνωριμία της Τζουφρέ με τον Επσταϊν, όταν ήταν έφηβη 16 χρόνων. Η Γουάλας απάντησε ότι αυτά που έγραψαν οι εφημερίδες τής είπε και η Τζουφρέ, αλλά συμπλήρωσε ότι το μεγαλύτερο «κάθαρμα» στην αυλή του Επσταϊν ήταν η Μάξγουελ. «Υπέστη τρομερή χειραγώγηση από αυτή τη γυναίκα. Η Μάξγουελ δεν προμήθευε απλώς κορίτσια στον Επσταϊν, δεν κρατούσε απλώς τα κιτάπια του. Κακομεταχειριζόταν σεξουαλικά και η ίδια τα κορίτσια, ανάγκαζε τις κοπέλες να χρησιμοποιούν σεξουαλικά βοηθήματα για να απολαμβάνει η ίδια. Εστεκε δίπλα τους γυμνή. Αυτή η γυναίκα είναι χειρότερη από τον Επσταϊν».

Ο πρίγκιπας, οι πολιτικοί, ένας πρωθυπουργός

Σε ό,τι αφορά τον πρίγκιπα Ανδρέα και τα πολιτικά πρόσωπα που είτε γνώρισαν την Τζουφρέ είτε πρωταγωνίστησαν στο θρίλερ της ζωής της, η Γουάλας είπε ότι το κορίτσι «δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι ένας πρίγκιπας σαν τον Ανδρέα θα την κακοποιούσε». Γιατί; Διότι «γνώριζε μόνο τους παραμυθένιους πρίγκιπες της Disney, τους οποίους μπορούσες να εμπιστευτείς». Για τον Τραμπ είπε: «Η Βιρτζίνια ήταν θαυμάστριά του. Είχε εργαστεί στο Μαρ-α-Λάγκο και την είχαν συστήσει στον Τραμπ, κάτι που δεν συνέβαινε με τα περισσότερα κορίτσια που δίπλωναν πετσέτες για εννιά δολάρια την ώρα στο σπα. Πάντα μού έλεγε ότι ήταν ευγενικός μαζί της». Η Γουάλας συμπλήρωσε ότι λίγο πριν από τις τελευταίες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ η Τζουφρέ ήταν ενθουσιασμένη και ήθελε να κερδίσει ο Τραμπ.

Τι γνωρίζουμε για τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, ρώτησε η Corriere. «Η Τζουφρέ συνάντησε τον Κλίντον και τον Αλ Γκορ, οι οποίοι βρίσκονταν στον κοινωνικό κύκλο του Επσταϊν, αλλά δεν είχε καμία πληροφορία για το αν συμμετείχαν ή δεν συμμετείχαν στα πάρτι του». Με την ευκαιρία ερώτησης για το αμαρτωλό νησί του Επσταϊν, η Γουάλας είπε ότι τα θύματά του υπολογίζονται σε χιλιάδες κορίτσια και ότι, «όπως καταλαβαίνετε», αυτές οι γυναίκες παραμένουν σιωπηλές. «Είναι όντως δύσκολο να αντέξει κανείς τέτοιο βάρος».

Η Corriere παρατήρησε ότι στο βιβλίο αναφέρεται και ένας «γνωστός πρωθυπουργός» που κακοποίησε την Τζουφρέ στο νησί, μάλιστα η σχετική περιγραφή γίνεται με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες περί σεξουαλικού στραγγαλισμού, κ.λπ. Ρώτησε, λοιπόν, τη Γουάλας γιατί δεν αποκαλύπτεται το όνομά του. Απάντηση: «Δεν το αποκάλυψε επειδή φοβόταν ότι θα τη σκότωνε. Μιλάμε για γυναίκα που δέχθηκε τηλεφώνημα από το FBI με το οποίο την ενημέρωσαν ότι υπήρχε σοβαρή απειλή κατά της ζωής της. Φοβήθηκε»…

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News