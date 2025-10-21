Σχέδιο 12 σημείων Ευρώπης – Ουκρανίας για λήξη του πολέμου

Μία πρόταση 12 σημείων προκειμένου να λήξει ο πόλεμος εξετάζουν ευρωπαϊκές χώρες και Ουκρανία, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο και στις νέες απαιτήσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν προς τις ΗΠΑ, όπως υποστηρίζει το Bloomberg, σε αποκλειστικό του δημοσίευμα, το οποίο βασίζεται σε καλά πληροφορημένες πηγές του αμερικανικού δικτύου.

Παράλληλα προτείνουν τη δημιουργία ενός ειρηνευτικού συμβουλίου υπό την προεδρία του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο θα επιβλέπει την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου.

Στο σχέδιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα, όπως σημειώνει το Bloomberg:

• Μόλις η Ρωσία συμφωνήσει, όπως και η Ουκρανία, σε κατάπαυση του πυρός και οι δύο πλευρές δεσμευτούν να σταματήσουν τις εδαφικές επιθέσεις, οι προτάσεις προβλέπουν την επιστροφή όλων των εκτοπισμένων παιδιών στην Ουκρανία και την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

• Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας, κεφάλαια για την αποκατάσταση των πολεμικών ζημιών και μια ταχεία πορεία προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

• Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά, αν και περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας θα επιστραφούν μόνο όταν η Μόσχα συμφωνήσει να συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο. Οι περιορισμοί θα επανέλθουν αυτόματα αν η Ρωσία επιτεθεί ξανά στον γείτονά της.

• Η Μόσχα και το Κίεβο θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη διακυβέρνηση των κατεχόμενων εδαφών, αν και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ούτε η Ευρώπη ούτε η Ουκρανία θα αναγνωρίσουν νομικά οποιοδήποτε κατεχόμενο έδαφος ως ρωσικό.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου οριστικοποιούνται ακόμη και ενδέχεται να αλλάξουν, προειδοποίησαν οι πηγές του αμερικανικού δικτύου. Οποιαδήποτε πρόταση θα χρειαστεί επίσης τη συναίνεση της Ουάσιγκτον, ενώ ευρωπαίοι αξιωματούχοι ενδέχεται να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ εντός των επόμενων ημερών.

