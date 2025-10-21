Παρίσι: Στη φυλακή ο Σαρκοζί – «Είμαι αθώος»

Ο Νικολά Σαρκοζί αναχώρησε το πρωί από την κατοικία του στο Παρίσι, χέρι-χέρι με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι και υπό τις επευφημίες υποστηρικτών του που είχαν συγκεντρωθεί φωνάζοντας το όνομά του, και έφτασε λίγο αργότερα στη φυλακή Λα Σαντέ της γαλλικής πρωτεύουσας για να εκτίσει την ποινή πενταετούς φυλάκισης.

Ο Σαρκοζί έγραψε την Τρίτη σ’ ένα μακροσκελές μήνυμά του στο X: «Θέλω να πω (στο γαλλικό λαό), με αταλάντευτη πεποίθηση, ότι σήμερα το πρωί δεν φυλακίζεται ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ένας αθώος άνθρωπος».

Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στη φυλακή ένας πρώην αρχηγός κράτους της Γαλλίας ή της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι συνήγοροι του 70χρονου Σαρκοζί κατέθεσαν αμέσως αίτημα αποφυλάκισης του πελάτη τους, ο οποίος έχει ασκήσει έφεση στην ετυμηγορία.

Η φυλάκισή του είναι «ντροπή», δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας από τους συνηγόρους του, ο Κριστόφ Ινγκρέν. Η Δικαιοσύνη έχει περιθώριο δύο μηνών για να αποφανθεί σχετικά.

Ο Σαρκοζί θα εγκατασταθεί πιθανότατα σε ένα από τα 15 κελιά των εννέα τετραγωνικών μέτρων της πτέρυγας απομόνωσης της φυλακής, σύμφωνα με σωφρονιστικούς υπαλλήλους που γνωρίζουν καλά τη μοναδική φυλακή που βρίσκεται στο Παρίσι.

Η επιλογή αυτή επιτρέπει στον Σαρκοζί να αποφύγει τον συγχρωτισμό με τους άλλους φυλακισμένους για λόγους ασφαλείας και για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να φωτογραφηθεί με κάποιο από τα κινητά που κυκλοφορούν χωρίς άδεια στη φυλακή.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου επειδή επέτρεψε στους δύο στενότερους συνεργάτες του στο υπουργείο Εσωτερικών να αρχίσουν συνομιλίες στην Τρίπολη με στόχο την κρυφή χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007 από τη Λιβύη του Μοαμάρ Καντάφι, κάτι που εντούτοις δεν υλοποιήθηκε, σύμφωνα με τη Δικαιοσύνη.

Ο ίδιος αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα και χαρακτηρίζει την υπόθεση σε βάρος του πολιτικά υποκινούμενη.

Ο πρώην πρόεδρος (2007-2012) έγινε την Παρασκευή δεκτός στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων από τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος χαρακτήρισε τη συνάντηση αυτή «φυσιολογική, σε ανθρώπινο επίπεδο».

«Έχω μιλήσει ανέκαθεν πολύ ξεκάθαρα για την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας σε ό,τι αφορά τον δικό μου ρόλο», δήλωσε ο γάλλος πρόεδρος. «Αλλά ήταν φυσιολογικό, σε ανθρώπινο επίπεδο, να δεχθώ έναν από τους προκατόχους μου, στο πλαίσιο αυτό».

Ο Σαρκοζί είχε δηλώσει στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι δεν ελπίζει «σε καμιά περίπτωση» να λάβει χάρη. Η προεδρική χάρη δεν αφορά παρά σε μια οριστική και εκτελεστή καταδίκη.

