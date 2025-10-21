Δημοψήφισμα για το συνταξιοδοτικό προετοιμάζει ο Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η διεξαγωγή δημοψηφίσματος για τη διευθέτηση του θέματος της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος παραμένει ως ένα ενδεχόμενο,.

Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης, η οποία εγκρίθηκε χωρίς ψηφοφορία στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση το 2023, ανεστάλη την περασμένη εβδομάδα από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιέν Λεκορνί για να αποφύγει πρόταση μομφής από το Σοσιαλιστικό Κόμμα.

Σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ο πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε ότι παραμένει «πολύ εύθραυστη» και ζήτησε το άνοιγμα των συνοριακών σημείων διέλευσης στον παλαιστινιακό θύλακα για την είσοδο της ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Η κατάσταση παραμένει πολύ εύθραυστη και το γνωρίζουμε. Σημασία έχει η Χαμάς να τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει (…) και να διατηρηθεί η πίεση για την καθολική τήρηση της κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν.

«Πρέπει να ακολουθήσει αμέσως, και αυτό είναι εξαιρετικά επείγον, το άνοιγμα των ανθρωπιστικών διαύλων και των διάφορων ανθρωπιστικών διαδρόμων ώστε η βοήθεια, η τροφοδοσία και η βοήθεια πρώτης ανάγκης θα προσφερθούν στον πληθυσμό», πρόσθεσε.

Μετά τη δήλωση του Μακρόν, ο γάλλος πρόεδρος Σεμπαστιάν Λεκορνί είπε στην Εθνοσυνέλευση: «Η συζήτηση θα πρέπει να γίνει με τον γαλλικό λαό, είτε κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών, που θα είναι μια ευκαιρία για να ακουστούν οι προτάσεις όλων για το θέμα, είτε ίσως και πριν από αυτές, μέσω ενός δημοψηφίσματος, εάν αναδυθεί κάποιο τέτοιο σχέδιο από τις συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News