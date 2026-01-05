Οργή στο Κραν Μοντανά: «Γιατί είναι ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες του μπαρ;»

Αυξάνονται οι πιέσεις να δοθούν απαντήσεις για τα αίτια της πυρκαγιάς σε μπαρ του Κραν Μοντανά, την παραμονή Πρωτοχρονιάς, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι μετά την ανακοίνωση των αρχών ότι ταυτοποιήθηκαν όλα τα θύματα.

Οι νεκροί είναι ηλικίας 14-39 ετών, με τους περισσότερους στην εφηβεία.

Το αλπικό χωριό, που βρίσκεται στο καντόνι του Βαλέ, κατακλύστηκε χθες από συλλυπητήρια μηνύματα προερχόμενα από ηγέτες -από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ μέχρι τον Σι Τζινπίνγκ.

Οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά, που εξαπλώθηκε ραγδαία κατά τις πρώτες ώρες της 1ης Ιανουαρίου, προκλήθηκε από κεριά-βεγγαλικά από τα οποία άρπαξε φωτιά το ταβάνι στο υπόγειο του μπαρ, στο οποίο σύμφωνα με τις μαρτυρίες, φέρεται να μην τηρούνταν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Ποινική έρευνα

Οι Αρχές ερευνούν το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ ως ύποπτο για εγκλήματα που περιλαμβάνουν την ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Την Κυριακή, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι παρούσες συνθήκες δεν δικαιολογούν τη σύλληψή τους και ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος δαφυγής τους στο εξωτερικό.

Σήμερα το πρωί η ελβετική εφημερίδα Blick ανέφερε ότι κλιμακώνεται η οργή σχετικά με την υπόθεση.

«Γιατί το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ είναι ελεύθερο;», διερωτάται στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα που φιλοξενεί φωτογραφία με πολίτες να θρηνούν και δημοσιογράφους συγκεντρωμένους μπροστά από το μπαρ «Le Constellation», όπου βρίσκεται ένα βουνό από λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων.

Το νεότερο θύμα της πυρκαγιάς, από την οποία τραυματίστηκαν 113 άνθρωποι, ήταν μόλις 14 ετών.

Οι νεκροί προέρχονταν από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένων πολλών από τη Γαλλία και την Ιταλία. Οι ελβετικές Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματά τους.

Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «στην πολιτισμένη Ελβετία θα πρέπει να ανοίξουν οι πύλες της φυλακής για αρκετούς ανθρώπους».

Ο Σαλβίνι είπε ότι δεν υπήρξε μέριμνα για την ασφάλεια του υπογείου του μπαρ και αμφισβήτησε τα συστήματα εκτάκτου ανάγκης και το αν υπήρξαν αρκετοί έλεγχοι.

Σιωπηλή πορεία

Η Αΐκα Σαζπάζ, κάτοικος της περιοχής η οποία συμμετείχε σε μια σιωπηλή πορεία στη μνήμη των θυμάτων σε όλη την πόλη την Κυριακή, δήλωσε ότι θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για το καλό των επόμενων γενεών.

«Είναι σημαντικό να μην επαναληφθεί μια τέτοια τραγωδία. Και η έρευνα θα πρέπει να είναι ενδελεχής, γιατί είναι τόσο απίστευτο», σημείωσε.

Μια άλλη ελβετική εφημερίδα, η Tages-Anzeiger, έγραψε ότι θα πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους για τα όρια ηλικίας στα μπαρ, για το μονωτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο υπόγειο και για τον κανονισμό που αφορά τα αποκαλούμενα «κεριά συντριβάνια» (σπινθηριστές) και τη χρήση τους.

Ενας από τους δύο ιδιοκτήτες του μπαρ, ο Ζακ Μορέτι, δήλωσε στα ελβετικά μέσα ενημέρωσης ότι το μπαρ είχε ελεγχθεί τρεις φορές μέσα σε μια δεκαετία και ότι τα πάντα λειτουργούσαν σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Οι αρχές του Βαλέ ανακοίνωσαν ότι οι ερευνητές ελέγχουν αν το μπαρ είχε περάσει από την ετήσια επιθεώρηση κτιρίου, αλλά η πόλη δεν είχε εκφράσει στο καντόνι ανησυχίες ή προβλήματα που αφορούσαν στην ασφάλεια του χώρου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News