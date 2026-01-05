289
Ο Μαδούρο λίγο πριν επιβιβαστεί στο ελικόπτερο που θα τον μεταφέρει στο δικαστήριο | REUTERS/Eduardo Munoz
Κόσμος

Ο Μαδούρο στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας [εικόνες]

Αυτοκινητοπομπή με πάνοπλους αστυνομικούς μετέφερε τον πρώην ηγέτη της Βενεζουέλας σε ελικόπτερο με το οποίο μετέβη σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης για να ακούσει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Protagon Team Protagon Team 5 Ιανουαρίου 2026, 14:57
Ελικόπτερα, τεθωρακισμένα οχήματα και δεκάδες πάνοπλοι άνδρες των αμερικανικών σωμάτων ασφαλείας επιστρατεύτηκαν για την μεταγωγή του Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο.

Ο Μαδούρο, που κρατείται στο διαβόητο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC ) του Μπρούκλιν, αναμένεται να κάνει αργότερα την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης στη Νέα Υόρκη.

Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας βγήκε από θωρακισμένο όχημα που ήταν μέρος της αυτοκινητοπομπής, φορώντας καφέ φόρμα και κατευθύνθηκε κουτσένοντας σε ένα ελικόπτερο.

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες αναμένεται να ενημερωθούν επίσημα για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σύμφωνα με ανακοίνωση του δικαστηρίου.

Κατά τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, αυτές θα αφορούν κυρίως την εμπορία και τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.

Λίγη ώρα αργότερα, το ελικόπτερο που μετέφερε τον Μαδούρο και την Σίλια Φλόρες προσγειώθηκε κοντά στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Από εκεί, ένα θωρακισμένο βαν παρέλαβε εκείνον και τη σύζυγό του για να τους μεταφέρει στη δικαστική εγκατάσταση του Μπρούκλιν.

