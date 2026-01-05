Ο Μαδούρο στο δικαστήριο υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας [εικόνες]

Ελικόπτερα, τεθωρακισμένα οχήματα και δεκάδες πάνοπλοι άνδρες των αμερικανικών σωμάτων ασφαλείας επιστρατεύτηκαν για την μεταγωγή του Νικολάς Μαδούρο στο δικαστήριο.

Ο Μαδούρο, που κρατείται στο διαβόητο Μητροπολιτικό Κέντρο Κράτησης (MDC ) του Μπρούκλιν, αναμένεται να κάνει αργότερα την πρώτη του εμφάνιση ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης στη Νέα Υόρκη.

Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας βγήκε από θωρακισμένο όχημα που ήταν μέρος της αυτοκινητοπομπής, φορώντας καφέ φόρμα και κατευθύνθηκε κουτσένοντας σε ένα ελικόπτερο.

BREAKING: Vehicles carrying Nicolas Maduro have now set off from the detention facility where he was held. He will appear in New York court today pic.twitter.com/28CRyNltxQ — Sky News (@SkyNews) January 5, 2026

BREAKING: Nicolás Maduro surrounded by heavy security as he is transported to New York City court ahead of his arraignment. pic.twitter.com/2EqrMrNKxe — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Ο Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες αναμένεται να ενημερωθούν επίσημα για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σύμφωνα με ανακοίνωση του δικαστηρίου.

Κατά τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, αυτές θα αφορούν κυρίως την εμπορία και τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών.

Λίγη ώρα αργότερα, το ελικόπτερο που μετέφερε τον Μαδούρο και την Σίλια Φλόρες προσγειώθηκε κοντά στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

HAPPENING NOW: Nicolás Maduro is escorted off a helicopter and into an armored vehicle by law enforcement, heading to a New York City courtroom for his arraignment. pic.twitter.com/XSeM300wEF — Fox News (@FoxNews) January 5, 2026

Από εκεί, ένα θωρακισμένο βαν παρέλαβε εκείνον και τη σύζυγό του για να τους μεταφέρει στη δικαστική εγκατάσταση του Μπρούκλιν.

