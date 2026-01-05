Ο Μασκ δίνει δωρεάν ίντερνετ στη Βενεζουέλα

Η Starlink του Ελον Μασκ, που παρέχει δορυφορική σύνδεση στο ίντερνετ, έκανε γνωστό ότι εξαιτίας των συνθηκών που διαμορφώνονται μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες της, τόσο σε ενεργούς όσο και σε ανενεργούς λογαριασμούς στη Βενεζουέλα.

Η Starlink, η οποία αποτελεί θυγατρική της αεροδιαστημικής εταιρείας SpaceX, παρέχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο μέσω δορυφόρων χαμηλής τροχιάς και απαιτεί από τους χρήστες να αγοράσουν ξεχωριστό εξοπλισμό για να συνδεθούν στην υπηρεσία.

Ο χάρτης διαθεσιμότητας της Starlink στην ιστοσελίδα της αναφέρει τη Βενεζουέλα ως «σύντομα διαθέσιμη», γεγονός που υποδηλώνει ότι η εταιρεία δεν είχε λανσάρει επίσημα την υπηρεσία εκεί, παρότι ανέφερε πως ορισμένοι χρήστες ήταν ήδη ενεργοί.

Οπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το CNBC, η επέκταση των δωρεάν διαδικτυακών υπηρεσιών στη χώρα θα μπορούσε να συμβάλει στην παροχή συνδεσιμότητας η οποία επλήγη στη διάρκεια των αμερικανικών επιχειρήσεων, στις 3 Ιανουαρίου.

Οι Αμερικανοί στόχευσαν κυρίως περιοχές της πρωτεύουσας Καράκας ενώ επλήγησαν επίσης οι πολιτείες Μιράντα, Αράγουα και Λα Γκουάιρα, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

Μετά τα αεροπορικά πλήγματα, αναφέρθηκαν προβλήματα ηλεκτροδότησης και σύνδεσης στο Διαδίκτυο σε περιοχές του Καράκας. Ορισμένα τοπικά Μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης διακοπές στη Μιράντα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβλέψουν τη μετάβαση της Βενεζουέλας αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς εν μέσω ανησυχιών για κενό εξουσίας.

Παρόμοια κίνηση είχε κάνει η Starlink και στην Ουκρανία, όπου η δορυφορική υπηρεσία χρησιμοποιήθηκε για να αντικαταστήσει υποδομές διαδικτύου και επικοινωνιών οι οποίες υπέστησαν ζημιές από τη ρωσική εισβολή. Αν και αρχικά οι ουκρανικές Αρχές χαιρέτισαν την πρωτοβουλία της εταιρείας, στη συνέχεια την κατηγόρησαν ότι «ανοιγόκλεινε τον διακόπτη» κατά το δοκούν και δεν επέτρεπε, στην πρώτη φάση του πολέμου, στις στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας να έχουν ιντερνετικές επικοινωνίες κρίσιμες για τη διεξαγωγή αποστολών και επιχειρήσεων στο πεδίο των μαχών.

Η Starlink δεν γνωστοποίησε ακόμη πόσους χρήστες διαθέτει στη Βενεζουέλα ούτε το κόστος παροχής της υπηρεσίας.

