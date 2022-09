Φρίκη σε ομαδικό τάφο στο Ιζιούμ: «Σοροί με δεμένα χέρια στην πλάτη»

Πολλοί ουκρανοί πολίτες, μεταξύ των οποίων ολόκληρες οικογένειες καθώς και άνθρωποι που είχαν υποστεί βασανιστήρια, βρέθηκαν να έχουν ταφεί σε διάφορες περιοχές στα πρόσφατα ανακαταληφθέντα εδάφη της Ουκρανίας κατήγγειλε την Παρασκευή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος παρομοίασε την εικόνα που αντικρύζουν οι ουκρανικές Αρχές με εκείνη που επακολούθησε πριν μήνες μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από το Κίεβο.

Μιλώντας στο Reuters, ο ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για νέα εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας στις εν λόγω περιοχές και γνωστοποίησε ότι μια έρευνα με διεθνή συνδρομή έχει ήδη ξεκινήσει προκειμένου να συλλεχθούν αποδεικτικά στοιχεία.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα ο κυβερνήτης του Χαρκόβου Ολεχ Σινεχούμποφ είχε αναφέρει ότι σε ομαδικό τάφο κοντά στην πόλη Ιζιούμ, στη βορειοανατολική Ουκρανία, βρέθηκαν 440 πτώματα, τα οποία είχαν δεμένα τα χέρια τους στην πλάτη. Τα περισσότερα θύματα ήταν πολίτες και αυτοί οι ομαδικοί τάφοι αποδεικνύουν ότι διαπράχθησαν εγκλήματα πολέμου από τους ρώσους εισβολείς, σύμφωνα με το Κίεβο.

«Βρισκόμαστε στην τοποθεσία ενός ομαδικού τάφου ανθρώπων, πολιτών που θάφτηκαν εδώ και, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, φέρουν όλοι ενδείξεις βίαιου θανάτου», δήλωσε ο Σινεχούμποφ από το σημείο. «Υπάρχουν πτώματα με τα χέρια δεμένα πίσω (στην πλάτη). Κάθε στοιχείο θα ερευνηθεί και θα εκτιμηθεί νομικά», πρόσθεσε.

Στα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα διακρίνονταν άνδρες ντυμένοι με λευκές στολές να ανασύρουν πτώματα σε δασώδη τοποθεσία, όπου είχαν τοποθετηθεί περίπου 200 αυτοσχέδιοι ξύλινοι σταυροί ανάμεσα στα δέντρα. Διακρίνονταν επίσης περίπου 20 λευκοί σάκοι για τη μεταφορά πτωμάτων.

«Η Ρωσία αφήνει τον θάνατο πίσω της παντού και πρέπει να λογοδοτήσει», ανέφερε σε συνέχεια των παραπάνω στο νυχτερινό, βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, ο ομαδικός τάφος στο Ιζιούμ θα είναι ο μεγαλύτερος που έχει βρεθεί στην Ευρώπη μετά τους πολέμους στην πρώην Γιουγκοσλαβία, τη δεκαετία του 1990, επεσήμανε το Reuters.

Ο oυκρανός αστυνομικός διευθυντής Ιχόρ Κλιμένκο είπε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ότι όλα τα πτώματα που έχουν βρεθεί μέχρι τώρα φαίνεται ότι ανήκαν σε πολίτες. Υπάρχουν ωστόσο πληροφορίες ότι ενδέχεται να έχουν ενταφιαστεί εκεί και κάποιοι στρατιώτες.

«Επί μήνες, ανεξέλεγκτη τρομοκρατία, βία, βασανιστήρια και μαζικές δολοφονίες σημειώνονταν στα κατεχόμενα εδάφη» έγραψε από την πλευρά του στο Twitter ο σύμβουλος του Ζελένσκι Μιχαΐλο Ποντολιάκ, αναρτώντας φωτογραφίες μιας τοποθεσίας αποκλεισμένης με τη χαρακτηριστική ερυθρόλευκη ταινία που βάζουν οι Αρχές γύρω από σκηνές εγκλήματος. «Υπάρχει κανείς άλλος που να θέλει να “παγώσει τον πόλεμο” αντί να στείλει άρματα; Δεν έχουμε το δικαίωμα να αφήσουμε τους ανθρώπους μόνους τους με το Κακό», συμπλήρωσε.

Στην ανάρτησή του ο Ποντόλιακ κάνει λόγο για «450 τάφους».

450 graves… Only one of the mass graves discovered near Izyum. For months a rampant terror, violence, torture and mass murders were in the occupied territories. Anyone else wants to "freeze the war" instead of sending tanks? We have no right to leave people alone with the Evil. pic.twitter.com/YxGyOZfm1Y

Η Ρωσία αρνείται ότι οι κατοχικές δυνάμεις διέπραξαν ωμότητες. Ο επικεφαλής της φιλορωσικής διοίκησης που εγκατέλειψε την περιοχή την περασμένη εβδομάδα, ο Βιτάλι Γκάντσεφ, φέρεται, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass, να κατηγόρησε τις ουκρανικές δυνάμεις ότι διέπραξαν τους φόνους, προσπαθώντας να κατηγορήσουν τη Μόσχα.

«Ηταν προφανές για εμάς ότι η Ουκρανία θα προσπαθούσε να επαναλάβει το σενάριο της Μπούτσα. Τώρα, έχουμε το Ιζιούμ», είπε, αναφερόμενος στην κωμόπολη, στα βόρεια του Κιέβου, όπου βρέθηκαν εκατοντάδες πτώματα μετά την υποχώρηση των Ρώσων, τον Μάρτιο.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι ανθρωποκτονίες στην Μπούτσα ήταν «σκηνοθετημένες» από τους Ουκρανούς, κάτι που απορρίπτεται από το Κίεβο και τους διεθνείς εμπειρογνώμονες.

Στο μεταξύ, σε άλλες περιοχές κοντά στην περιφέρεια του Χαρκόβου ανακαλύφθηκαν «δέκα θάλαμοι βασανιστηρίων» όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας Ιγκορ Κλιμένκο. «Μέχρι σήμερα, μπορώ να μιλήσω για τουλάχιστον δέκα θαλάμους βασανιστηρίων (που ανακαλύφθηκαν) σε περιοχές της περιφέρειας του Χαρκόβου», συμπεριλαμβανομένων δύο στη μικρή πόλη Μπαλακλίγια, σημείωσε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax-Ukraine.

Ο επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ουκρανικού κοινοβουλίου δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι υπέστησαν βασανιστήρια και σκοτώθηκαν στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της επαρχίας του Χαρκόβου. Ο Ντμίτρο Λούμπινετς διευκρίνισε, δε, ότι τις επόμενες ημέρες οι ουκρανικές Αρχές θα ανακοινώσουν τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που βρέθηκαν στον ομαδικό τάφο στην Ιζιούμ.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση δήλωσε «βαθιά σοκαρισμένη» από τη μακάβρια αποκάλυψη των ουκρανικών Αρχών στην Ιζιούμ και καταδίκασε «με την μεγαλύτερη δριμύτητα τις φρικαλεότητες».

«Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει αφήσει μία γραμμή αίματος και ολέθρου (…). Η Ρωσία, οι πολιτικοί της ηγέτες και όλα τα ενεχόμενα πρόσωπα στις συνεχείς παραβιάσεις του διεθνούς και του ανθρωπιστικού δικαίου πρόσωπα στην Ουκρανία πρέπει να λογοδοτήσουν», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Deeply shocked by mass graves discovered by Ukrainian authorities with over 440 bodies in #Izyum, recently liberated from invading Russian military.

Russia‘s leadership & all those involved will be held accountable. EU supports every effort to this end. https://t.co/IgpGTCACCD

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 16, 2022