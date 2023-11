Επιχείρηση της Ντάουνινγκ Στριτ να μαζέψει το διπλωματικό φάουλ

Στην ελληνική πλευρά επιχείρησε να ρίξει η Ντάουνινγκ Στριτ το φταίξιμο για την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησης του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον βρετανό ομόλογό του, Ρίσι Σούνακ, σε μία προσπάθεια να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις που προκάλεσε η τουλάχιστον ασυνήθιστη απόφαση του τελευταίου –χαρακτηρίστηκε ως «φάουλ» και «πολιτικά απρεπής» από την Αθήνα–, αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, η βρετανική κυβέρνηση κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι αθέτησε την υπόσχεσή του να μη θέσει δημοσίως την υπόθεση των Γλυπτών του Παρθενώνα, με φόντο τις συζητήσεις μεταξύ της Αθήνας και του Βρετανικού Μουσείου για τον επαναπατρισμό τους.

Οπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκε η βρετανική εφημερίδα, ο Σούνακ ακύρωσε τη συνάντηση –και μάλιστα στο «παρά πέντε», λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη πραγματοποίησή της το πρωί της Τρίτης– επειδή οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη στο BBC παραβίασαν τη «συμφωνία» να μην χρησιμοποιηθεί η επίσκεψη του από την ελληνική πλευρά ως μία «δημόσια πλατφόρμα» για να τεθεί εκ νέου το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αρχαιοτήτων.

Υπενθυμίζεται πως ο έλληνας Πρωθυπουργός έκανε εκτενή αναφορά στο αίτημα για την επανένωση των Γλυπτών στην εν λόγω συνέντευξη, όπου, μεταξύ άλλων σημείωσε χαρακτηριστικά: «Είναι σαν να κόβεις τη Μόνα Λίζα στη μέση. Το ένα κομμάτι να πάει στο Βρετανικό Μουσείο και το άλλο στο Λούβρο. Νομίζετε πως αυτοί που θα το βλέπουν θα αξιολογούν τον πίνακα όπως του αρμόζει; Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα Γλυπτά του Παρθενώνα».

Κατά τον εκπρόσωπο του Σούνακ, λοιπόν, «η ελληνική κυβέρνηση παρείχε διαβεβαιώσεις ότι δεν θα χρησιμοποιούσε την επίσκεψη ως δημόσια πλατφόρμα για να επαναφέρει ζητήματα, από καιρό λυμένα, που σχετίζονται με την ιδιοκτησία των Γλυπτών, όταν ζήτησε συνάντηση με τον πρωθυπουργό (Ρίσι Σούνακ). Δεδομένου ότι αυτές οι διαβεβαιώσεις δεν τηρήθηκαν, ο πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν θα ήταν παραγωγικό να πραγματοποιήσει μια συνάντηση στην οποία θα κυριαρχούσε αυτό το θέμα, παρά οι σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ελληνες και οι Βρετανοί».

Μία ακόμη δικαιολογία που επικαλέστηκε ο αξιωματούχος ήταν αυτή του κινδύνου η επιστροφή των των Γλυπτών του Παρθενώνα να οδηγήσει σε πολλαπλά αιτήματα για τον επαναπατρισμό και άλλων αρχαιοτήτων που βρίσκονται σε βρετανικά μουσεία από τις χώρες προέλευσής τους.

Στο πρώτο σκέλος των νεότερων ισχυρισμών της Ντάουνινγκ Στριτ, την Τρίτη, αναφέρθηκε και η δημοσιογράφους του BBC Λάουρα Κούνσμπεργκ, η οποία πήρε την πολυσυζητημένη συνέντευξη από τον κ. Μητσοτάκη.

«Η Ντάουνινγκ Στριτ ισχυρίζεται ότι συμφωνήθηκε εκ των προτέρων να μην τεθεί το ζήτημα (σ.σ. των Γλυπτών), κάτι που δεν ισχύει, κατά την ελληνική πλευρά», έγραψε σε ανάρτησή της η Κούνσμπεργκ, διερωτώμενη παράλληλα πώς θα ήταν δυνατόν η Αθήνα να υπόσχεται ότι δεν θα θέσει ένα ανοιχτό ζήτημα στη σύμμαχό της.

Row is still going on! No 10 claims agreement beforehand that the subject wdn't be raised – not so, say the Greeks – it'd be surprising if an ally would promise not to raise a long running issue with their diplomatic friend, and surprising to imagine Greeks wouldn't mention… https://t.co/BfwVji2Cvh

— Laura Kuenssberg (@bbclaurak) November 28, 2023