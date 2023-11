«Ταράχθηκε η Nτάουνινγκ Στριτ» από τη… Μόνα Λίζα – τι λέει η δημοσιογράφος της συνέντευξης Μητσοτάκη στο BBC

Για ταραχή στον αριθμό 10 της Nτάουνινγκ Στριτ από όσα δήλωσε επί βρετανικού εδάφους ο Πρωθυπουργός για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, μιλά η δημοσιογράφος της συνέντευξης Μητσοτάκη στο BBC, Λόρα Κιούνσμπεργκ, στο πρώτο της σχόλιο για το πρωτοφανές διπλωματικό unfaιr του βρετανού πρωθυπουργού, Ρίσι Σούνακ, προς τον έλληνα ομόλογό του, με την ακύρωση της προγραμματισμένης συνάντησής τους στο Λονδίνο.

Our interview with the Greek PM that seems to have rattled Number 10 👇🏼 enough to cancel Sunak’s meeting with @kmitsotakis expected today ! Huge reaction given this has been long running issue btw the two countries … https://t.co/BfwVji3akP

— Laura Kuenssberg (@bbclaurak) November 27, 2023