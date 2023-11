Μητσοτάκης στο BBC για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Πώς θα σας φαινόταν αν κόβαμε τη Μόνα Λίζα στα δύο;

Την ελπίδα ότι θα μπορέσει ως Πρωθυπουργός να επιτύχει μια συμφωνία για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, παρά τη μέχρι τώρα περιορισμένη πρόοδο στις συνομιλίες, εξέφρασε από το Λονδίνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή του BBC, την Κυριακή και συγκεκριμένα στην δημοσιογράφο Λόρα Κιούνσμπεργκ.

Ο κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε, το πρωί της Κυριακής, τριήμερη επίσκεψη εργασίας στο Λονδίνο.

Ως προς το Μεταναστευτικό και το πώς μειώθηκαν οι παράνομες ροές από την Τουρκία, είπε ότι έχει εφαρμοστεί μία «σκληρή αλλά δίκαιη» πολιτική.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «είναι πολύ ξεκάθαρο ότι τα Γλυπτά ταιριάζουν καλύτερα στο σύγχρονο Μουσείο Ακρόπολης που χτίστηκε για να τα στεγάσει», παρά στο Βρετανικό Μουσείο.

Τόνισε δε πως δεν πρόκειται για ένα ζήτημα ιδιοκτησίας, αν και η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι ανήκουν στην Ελλάδα, «αλλά για ένα επιχείρημα επανένωσης -δηλαδή πού μπορεί κανείς να εκτιμήσει καλύτερα αυτό που στην ουσία είναι ένα ενιαίο μνημείο».

Είπε χαρακτηριστικά στη δημοσιογράφο: «Αν σας έλεγα, ότι θα κόβατε τη Μόνα Λίζα στα δύο και είχατε τη μισή στο Λούβρο και τη μισή στο Βρετανικό Μουσείο, πιστεύετε ότι οι τηλεθεατές σας θα μπορούσαν να εκτιμήσουν την ομορφιά του πίνακα; Αυτό ακριβώς συνέβη με τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Για αυτό συνεχίζουμε να προσπαθούμε για μία συνεργασία με το Βρετανικό Μουσείο, που θα μας επέτρεπε να επιστρέψουμε τα Γλυπτά στην Ελλάδα, ώστε ο κόσμος να μπορεί να τα θαυμάσει στην αρχική τους τοποθεσία».

"If I told you [to] cut the Mona Lisa in half… do you think your viewers would appreciate the beauty of the painting?"

Greek PM Kyriakos Mitsotakis says returning the Elgin Marbles to Greece is about "reunification" not "ownership"

#BBCLauraK https://t.co/DYK0KHQRgx pic.twitter.com/hOJbK84VcR

— BBC Politics (@BBCPolitics) November 26, 2023