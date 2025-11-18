Επενδύσεις ενός τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ υποσχέθηκε ο Μπιν Σαλμάν στον Τραμπ

Αρκετά επεισοδιακή ήταν η συνέντευξη Τύπου του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, με τον Τραμπ να επιτίθεται σε όποιον δημοσιογράφο έκανε δύσκολες ερωτήσεις.

Πάντως ο πρόεδρος των ΗΠΑ σίγουρα είναι ικανοποιημένος, με δεδομένο ότι ο Μπιν Σαλμάν υποσχέθηκε ότι η Σαουδική Αραβία θα επενδύσει το ποσό των ενός τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ, σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με τα 600 δισ. δολάρια που είχε υποσχεθεί όταν ο Τραμπ επισκέφθηκε το Ριάντ.

Μάλιστα, ο Μπιν Σαλμάν, απατώντας σε ερώτηση κατά πόσο είναι εφικτό οι επενδύσεις να φθάσουν σε αυτό το ύψος, δεδομένων της μείωσης; των εσόδων της Σ. Αραβίας λόγω πτώσης των τιμών πετρελαίου και του γεγονότος ότι ένα τρισ. δολάρια είναι το σύνολο των κεφαλαίων που διαθέτει το κρατικό επενδυτικό ταμείο της χώρας του, τόνισε ότι δεν δίνει «κενές υποσχέσεις».

«Δεν δημιουργούμε ψεύτικες συνθήκες ή υποσχέσεις προκειμένου να ευχαριστήσουμε είτε την Αμερική είτε τον πρόεδρο Τραμπ. Υπάρχουν πραγματικές ευκαιρίες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ανθρώπινα δικαιώματα και Κασόγκι

Ξεκινώντας τις δηλώσεις του, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Μπιν Σαλμάν «πολύ καλό φίλο», μάλιστα υποστήριξε ότι τον… θαυμάζει για την τεράστια πρόοδο που έχει επιτύχει στο θέμα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Σαουδική Αραβία.

Ομως κατέφθασε η ερώτηση από δημοσιογράφο για το πόρισμα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με το οποίο ο Μπιν Σαλμάν είχε διατάξει τη δολοφονία του αρθρογράφου της Washington Post, Τζαμάλ Κασόγκι. Τότε ο αμερικανός πρόεδρος έγινε κυριολεκτικά έξαλλος και έσπευσε να υπερασπιστεί τον πρίγκιπα διάδοχο υποστηρίζοντας ότι «δεν ήξερε τίποτα γι’ αυτό. Δεν χρειάζεται να φέρνεις τον καλεσμένο μας σε δύσκολη θέση κάνοντας μια τέτοια ερώτηση».

Προσέθεσε, ακόμη, ότι ο Κασόγκι ήταν ένα «αμφιλεγόμενο άτομο» και σημείωσε ότι «πολλοί άνθρωποι δεν συμπαθούσαν αυτόν τον κύριο για τον οποίο μιλάτε, είτε εσείς τον συμπαθούσατε είτε όχι. Εγιναν πράγματα, αλλά εκείνος (σ.σ.: ο Μπιν Σαλμάν) δεν ήξερε τίποτα γι’ αυτά, και μπορούμε να το αφήσουμε εκεί».

Πιο ψύχραιμος εμφανίστηκε ο Μπιν Σαλμάν, υποστηρίζοντας στην απάντησή του ότι η Σαουδική Αραβία «έκανε όλα τα σωστά βήματα» για να διεξαγάγει έρευνα. «Είναι επώδυνο και είναι ένα τεράστιο λάθος».

Πώληση F-35 και σχέσεις Σ. Αραβίας – Ισραήλ

Ο αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι ΗΠΑ και Σ. Αραβία έχουν καταλήξει σε αμυντική συμφωνία και ότι θα γίνει πώληση μαχητικών F-35 στο Ριάντ, σε μια συμφωνία ανάλογη εκείνης που συνυπέγραψαν Ουάσινγκτον και Ισραήλ.

«Πιστεύω ότι και οι δύο βρίσκονται σε επίπεδο που πρέπει να έχουν κορυφαίας τεχνολογίας F-35», είπε ο Τραμπ, ενώ εκτίμησε ότι το Ισραήλ δεν θα έχει κανένα πρόβλημα που και η Σ. Αραβία θα έχει στην κατοχή της τα ίδια μαχητικά, χαρακτηρίζοντας τις δύο χώρες «σπουδαίους συμμάχους». Επίσης, ο Τραμπ δήλωσε ότι συζήτησε με τον σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο σχετικά με τις Συμφωνίες του Αβραάμ, προσθέτοντας ότι πιστεύει πως έλαβε θετική ανταπόκριση.

Από την πλευρά του ο Μπιν Σαλμάν είπε πως, ενώ η Σαουδική Αραβία θέλει να συμμετάσχει στις συμφωνίες που εξομαλύνουν τις σχέσεις με το Ισραήλ, επιθυμεί παράλληλα να διασφαλίσει ότι θα υπάρξει ξεκάθαρος δρόμος προς μια λύση δύο κρατών στο Παλαιστινιακό.

Ανάμεσα στις υπόλοιπες συμφωνίες που συζητούνται, ο Τραμπ είπε ότι «βλέπει» να προχωρά μια συμφωνία για τη μεταφορά αμερικανικής πυρηνικής τεχνολογίας στη Σαουδική Αραβία, χωρίς όμως να προσδιορίσει κάποιο χρονοδιάγραμμα.

Ερωτηθείς για τους φακέλους της υπόθεσης Επσταϊν, ο Τραμπ αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση και επιτέθηκε στη δημοσιογράφο του ABC News που του έθεσε τη σχετική ερώτηση, αποκαλώντας την «απαίσιο άνθρωπο» και δηλώνοντας ότι κατά τη γνώμη του θα έπρεπε να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ABC News.

