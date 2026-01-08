Τραμπ: Με τα χρήματα για το πετρέλαιό της, η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα

Πρώτα εισέβαλε σε μια ξένη χώρα και απήγαγε τον ηγέτη της, έπειτα ανακοίνωσε ότι θα δεσμεύσει το πετρέλαιό της και τώρα λέει ότι με τα χρήματα που θα πάρει η συγκεκριμένη χώρα ως αντάλλαγμα, θα είναι υποχρεωμένη να αγοράζει προϊόντα μόνο από αυτόν. Ο Ντόναλντ Τραμπ οδηγεί πλέον τον κόσμο, το δυτικό ημισφαίριο έστω, σε εποχές σκληρής αποικιοκρατίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τετάρτη (07.01), μέσω –τι άλλου;– Truth Social, ότι η Βενεζουέλα δεν θα αγοράζει παρά μόνο προϊόντα κατασκευασμένα στις ΗΠΑ, με τα έσοδα από την πώληση μεγάλης ποσότητας του πετρελαίου της στην οποία θα προχωρήσει η ίδια η αμερικανική κυβέρνηση, στο πλαίσιο «συμφωνίας» την οποία φυσικά υπαγόρευσε η Ουάσινγκτον στο Καράκας.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο», ανέφερε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, πληκτρολογώντας τη λέξη «μόνο» με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

«Οι αγορές αυτές θα αφορούν, μεταξύ άλλων, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα, αμερικανικά φάρμακα, ιατρικό εξοπλισμό και υλικό για να βελτιωθούν το δίκτυο ηλεκτροδότησης και οι ενεργειακές υποδομές, πρόσθεσε ο Τραμπ.

Μία ημέρα νωρίτερα, την Τρίτη (06.01), ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ότι η προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας θα «παραδώσει» στην κυβέρνησή του «30 ως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», προσθέτοντας πως θα πουληθούν «στις τιμές της αγοράς» και ότι «τα χρήματα θα τα ελέγχω εγώ».

