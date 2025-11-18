Χαμένες συνθέσεις του Μπαχ ερμηνεύθηκαν για πρώτη φορά

Αγνωστα έργα για εκκλησιαστικό όργανο του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ παρουσιάστηκαν και ερμηνεύθηκαν στη Γερμανία για πρώτη φορά ύστερα από 320 χρόνια. Ο γερμανός υπουργός Πολιτισμού, Βόλφραμ Βάιμερ, χαρακτήρισε την ανακάλυψη των δύο συνθέσεων «μεγάλη στιγμή για τον κόσμο της μουσικής».

Τα έργα αυτά τράβηξαν για πρώτη φορά την προσοχή του γερμανού συνθέτη και μουσικού Πέτερ Βόλνι το 1992, όταν έφτιαχνε κατάλογο χειρογράφων συνθέσεων του Μπαχ στη Βασιλική Βιβλιοθήκη του Βελγίου, στις Βρυξέλλες. Τα «Σακόν σε ρε ελάσσονα BWV 1178» και «Σακόν σε σολ ελάσσονα BWV 1179» ήταν αχρονολόγητα και ανυπόγραφα. Ο Βόλνι αφιέρωσε τα επόμενα 30 χρόνια της ζωής του για να επιβεβαιώσει την ταυτότητά τους, όπως αναφέρει το BBC.

Η παρουσίασή τους έγινε στον Ναό του Αγίου Θωμά στη Λειψία, όπου ο κορυφαίος συνθέτης είναι θαμμένος – και όπου εργαζόταν ως ψάλτης για 27 χρόνια. Την εκτέλεση ανέλαβε ο ολλανδός οργανίστας Τον Κούπμαν, δήλωσε μάλιστα υπερήφανος που έτυχε να είναι εκείνος ο πρώτος ερμηνευτής τους, ύστερα από 320 χρόνια.

Ανέφερε ότι τα δυο έργα είναι «πολύ υψηλής ποιότητας» και αποτελούν «κεφάλαιο για τους μουσικούς εκκλησιαστικού οργάνου στις μέρες μας, καθώς είναι κατάλληλα και για μικρότερα όργανα». Πιστεύεται ότι ο Μπαχ τα συνέθεσε στις αρχές της καριέρας του, ενώ εργαζόταν ως καθηγητής εκκλησιαστικού οργάνου στην πόλη Αρνστατ της Θουριγγίας.

Ο Βόλνι, που σήμερα είναι διευθυντής του Αρχείου Μπαχ στη Λειψία, δήλωσε στο BBC ότι τα κομμάτια παρουσιάζουν αρκετά μοναδικά γνωρίσματα του δημιουργού τους. «Από άποψη στιλ περιέχουν χαρακτηριστικά στοιχεία που βρίσκουμε στα έργα του Μπαχ εκείνης της περιόδου, αλλά όχι σε έργα οποιουδήποτε άλλου συνθέτη», εξηγεί.

Ορισμένοι υποστήριξαν ότι γράφτηκαν το 1705 από έναν μαθητή του Μπαχ, τον Σάλομον Γκίντερ Γιον, αλλά στη δημόσια παρουσίαση των έργων ο Βόλνι δήλωσε «99,99% σίγουρος ότι ο Μπαχ είχε γράψει τα δύο κομμάτια», συμπληρώνοντας ότι πλέον έχουν προστεθεί στον επίσημο κατάλογο των συνθέσεών του.

