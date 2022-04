Ελα όμως που τα πτώματα τελικά… δεν κινούνται!

Υστερα από την παρατήρηση που έκαναν διάφοροι στο web, ότι τα πτώματα στα βίντεο από τη σφαγή στην ουκρανική πόλη Μπούτσα… κινούνται, η Repubblica (Πιέρ Λουίζι Πίζα) ασχολήθηκε με το θέμα της αμφισβήτησης των σχετικών στοιχείων. Εψαξε, δηλαδή, γιατί ορθώθηκαν αντιδράσεις μπροστά σε τέτοιας δύναμης αποδεικτικά στοιχεία. «Η προσεκτική ανάλυση των δεδομένων από τα βίντεο διαλύει κάθε αμφιβολία» έγραψε το ιταλικό Μέσο. Ε, ναι, «τα πτώματα δεν κινούνται».

Η θεωρία συνωμοσίας, λοιπόν, κατέπεσε, και τα στοιχεία ταυτίζονται με όσα είχε πει ο ισπανός φωτορεπόρτερ Σάντι Παλάσιος, ένας από τους πρώτους που είχε εισέλθει στον δρόμο με τα πτώματα. Αυτός είχε μιλήσει στη Repubblica: «Κάποιοι έχουν τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη τους, άλλοι τρύπα από πυροβολισμό στο κεφάλι ή στο στήθος». Ο Παλάσιος είχε εικάσει ότι ο θάνατος αυτών των ανθρώπων είναι «αποτέλεσμα εκτέλεσης».

One of the scenes I saw today in Bucha, Ukraine. pic.twitter.com/UMmjqfJv3u — Santi Palacios (@SantiPalacios) April 3, 2022

Ωστόσο, στα social media, άλλες θεωρίες κυκλοφόρησαν. Πολλοί, όπως και μέλη της ρωσικής κυβέρνησης, δήλωσαν πεπεισμένοι ότι η σφαγή είναι ψεύτικη, fake news που παρήχθησαν από το «καθεστώς του Κιέβου», δηλαδή από τον Ζελένσκι. Να, ο Αλεξάντερ Αλίμοφ, αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ, αυτό ακριβώς έγραψε στο Twitter: «Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που φτάνουν από την Μπούτσα είναι ακόμη μία παραγωγή του καθεστώτος του Κιέβου και των δυτικών ΜΜΕ».

❗️The photos and video footage from Bucha are another production by the Kiev regime for the Western media, as was the case in Mariupol with the maternity hospital, as well as in other cities. Full text ⬇️https://t.co/yQeJTAgSzH — Alexander Alimov (@A__Alimov) April 3, 2022

Αυτή τη φορά οι συνωμοσιολόγοι επικεντρώνουν σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε στους δρόμους της Μπούτσα από συνοδηγό αυτοκινήτου το οποίο ακολουθεί φορτηγό με στρατιώτες. Το σχετικό απόσπασμα έχει κάνει τον γύρο του web. Οι συνωμοσιολόγοι λένε ότι δύο από τα πτώματα που εικονίζονται κινούνται. Το ένα πτώμα φαίνεται ότι κινεί ανεπαισθήτως ένα χέρι, ωστόσο αυτή η ψευδαίσθηση οφείλεται σε έναν λεκέ του παρμπρίζ. Το δεύτερο πτώμα εμφανίζεται και αυτό τρεμάμενο, όπως όμως και τα γύρω του κτίρια: πρόκειται απλώς για παραμόρφωση της εικόνας.

Getting fed up of this “it’s a moving arm” bullsh….. it’s a raindrop on the windscreen, alongside an inverted channel version for more clarity. The whole arm moving thing is just ridiculous. pic.twitter.com/ZiuEX4rFWc — Aurora Intel (@AuroraIntel) April 3, 2022



Και τα δύο σώματα βιντεοσκοπήθηκαν από τον συνοδηγό-οπερατέρ μέσα από τον καθρέφτη του αυτοκινήτου (τον καθρέφτη του συνοδηγού), και αυτό από μόνο του είναι ένα στοιχείο που εξηγεί την παραμόρφωση των εικόνων: η επιφάνεια του καθρέφτη είναι ελαφρώς κυρτή ώστε ο οδηγός του οχήματος να έχει ευρύτερη όραση όσων συμβαίνουν πίσω από το αυτοκίνητό του.

