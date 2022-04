Από τα βάθη της Σιβηρίας πήγαν οι φονιάδες στην Μπούτσα

Μία μονάδα του ρωσικού στρατού που εδρεύει στην Απω Ανατολή, πέρα από την Κίνα και τη Βόρεια Κορέα, στην πόλη Χαμπαρόφσκ επί του ποταμού Αμούρ, και έχει το κωδικό όνομα 51460 ευθύνεται για τις εκτελέσεις αμάχων στην ουκρανική πόλη Μπούτσα – την πληροφορία αυτή διακίνησε η ουκρανική ομάδα εθελοντών InformNapalm και προέβαλε η Corriere della Sera. Η InformNapalm δημιουργήθηκε το 2014, ύστερα από την προσάρτηση της Κριμαίας στον ρωσικό εθνικό κορμό, και τώρα ενημερώνει τους Ουκρανούς και τους Δυτικούς για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Αντρέα Μαρτινέλι έγραψε ότι «οι ακτιβιστές [της InformNapalm] έψαξαν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και βρήκαν ότι υπεύθυνοι για τη σφαγή στην πόλη Μπούτσα είναι ο 40χρονος ρώσος αντισυνταγματάρχης Αζατμπέκ Ομουρμπέκοφ και οι άνδρες της μονάδας 51460, δηλαδή της 64ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πυροβολικού η οποία έφθασε στην Ουκρανία από την Απω Ανατολή». Και έπειτα έδωσε τη φρικιαστική ιστορία «με τα εγκαταλειμμένα κατά μήκος του δρόμου πτώματα, ορισμένα δεμένα πισθάγκωνα, με τον ομαδικό τάφο μήκους 13 μέτρων στον περίβολο της εκκλησίας» κ.λπ.

Σε καρέ που αναρτήθηκαν στο web και δείχνουν άνδρες της μονάδας 51460 εικονίζεται και η σημαία της Δημοκρατίας των Σαχά ή Γιακουτίας η οποία καταλαμβάνει τεράστιο τμήμα του κεντρικού και βορειοανατολικού τομέα της Σιβηρίας. Πρόκειται για εθνότητα της Ρωσικής Ομοσπονδίας η οποία έχει μάλλον τουρκικό υπόβαθρο καταγωγής, αφού η γλώσσα των Σαχά περιλαμβάνεται στις τουρκογενείς.

