Εφυγε από τη ζωή ο βραβευμένος με Grammy μουσικός Τσακ Μαντζιόνε

Ο δύο φορές βραβευμένος με Grammy μουσικός Τσακ Μαντζιόνε που έκανε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της ποπ-τζαζ με το ορχηστρικό κομμάτι «Feels So Good», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών.

Οπως ανακοίνωσε ο δικηγόρος του, σύμφωνα με το AP, ο αμερικανός μουσικός πέθανε στον ύπνο του στο σπίτι του στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκης. Ο καλλιτέχνης είχε αποσυρθεί από την ενεργό δράση από το 2015.

Το «Feels So Good», ίσως το πιο γνωστό του έργο, παραμένει ένα διαχρονικό κομμάτι στα smooth-jazz ραδιόφωνα και έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μελωδίες μετά το «Michelle» των Beatles.

«Για πολλούς, εκείνο το τραγούδι ταύτισε τον καλλιτέχνη με τον ήχο του», είχε δηλώσει ο ίδιος το 2008. «Αν και είχα ήδη χτίσει ένα σταθερό κοινό, εκείνο το κομμάτι με ανέβασε σε άλλο επίπεδο».

Ακολούθησε το «Give It All You Got», ένα κομμάτι που γράφτηκε ειδικά για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1980 στο Λέικ Πλάσιντ, το οποίο ο Μαντζιόνε ερμήνευσε και στην τελετή λήξης.

Επαιζε φλικόρνο και τρομπέτα και, ως συνθέτης τζαζ, κυκλοφόρησε περισσότερα από 30 άλμπουμ στην πορεία της καριέρας του, υπογράφοντας ο ίδιος τις συνθέσεις του και χτίζοντας μια πιστή βάση θαυμαστών.

Το πρώτο του Grammy το κέρδισε το 1977 για το άλμπουμ «Bellavia», αφιερωμένο στη μητέρα του. Το «Friends and Love» έλαβε επίσης υποψηφιότητα για Grammy, ενώ η μουσική του για την ταινία «The Children of Sanchez» τού χάρισε ένα δεύτερο Grammy και μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης πρωτότυπης μουσικής.

Πέρα από τη μουσική του διαδρομή, έγινε γνωστός και ως χαρακτήρας στο δημοφιλές animated σίριαλ King of the Hill, στο οποίο υποδυόταν τον εαυτό του. επαναλαμβάνοντας με χιούμορ το σλόγκαν: «Shopping feels so good».

Αδελφός του πιανίστα Γκαπ Μαντζιόνε με τον οποίο είχαν το σχήμα «The Jazz Brothers», ο Chuck ξεκίνησε την καριέρα του στη bebop τζαζ, επηρεασμένος από τον θρύλο Ντίζι Γκιλέσπι.

«Ηταν από τους πρώτους μουσικούς που έβλεπα να έχουν άμεση επαφή με το κοινό, εξηγώντας απλά τι θα παίξουν και ποιοι είναι στην μπάντα», θυμόταν ο ίδιος.

Το 2009, ο μουσικός δώρισε το εμβληματικό του καφέ τσόχινο καπέλο, την παρτιτούρα του «Feels So Good», άλμπουμ, συλλογές τραγουδιών και αρχειακό υλικό από την πλούσια καριέρα του στο Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας του Σμιθσόνιαν.

