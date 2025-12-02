«Δουλειά, δουλειά και δουλειά»: Η φράση της χρονιάς ανήκει στην πρωθυπουργό της Ιαπωνίας

Η πρόσφατη δήλωση της νέας πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, ότι σκοπεύει να «δουλέψει, δουλέψει, δουλέψει, δουλέψει και δουλέψει» για χάρη της χώρας της, μπορεί να ακούγεται ως ένας περίεργος ύμνος στην εργασιομανία, εν όψει, μάλιστα, της σεζόν των εταιρικών χριστουγεννιάτικων πάρτι και της πολυαναμενόμενης από εκατομμύρια εργαζόμενους αργίας της Πρωτοχρονιάς. Παρ’ όλα αυτά, το σύνθημά της φαίνεται ότι άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή στην ιαπωνική κοινωνία: επιλέχθηκε ως η «ατάκα της χρονιάς», ξεπερνώντας περισσότερες από τουλάχιστον είκοσι άλλες υποψήφιες φράσεις.

Η δέσμευση της Τακαΐτσι, διατυπωμένη λίγο πριν αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της τον Οκτώβριο, προκάλεσε αρχικά έντονες αντιδράσεις, όταν κάλεσε τους βουλευτές του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος να ακολουθήσουν το παράδειγμά της, λέγοντας μάλιστα ότι «θα τους βάλει να δουλέψουν σαν άλογα».

Η ίδια διαβεβαίωσε ότι εγκαταλείπει πλήρως την ιδέα της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Αυτή, γράφει ο Guardian, είναι μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη δήλωση, σε μια χώρα πασίγνωστη για τα εξοντωτικά ωράρια εργασίας των κατοίκων της. Δικηγόροι που εκπροσωπούν θύματα karoshi, όπως ονομάζεται στα ιαπωνικά ο θάνατος από υπερκόπωση, έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τα σχόλιά της ατυχέστατα.

Οι ανησυχίες εντάθηκαν όταν η Τακαΐτσι αποκάλυψε στη Βουλή ότι κοιμάται μόλις δύο έως τέσσερις ώρες τη νύχτα, έπειτα και από δημοσιεύματα πως κάλεσε συνεργάτες της σε σύσκεψη στις 3 τα ξημερώματα. Η ίδια προσπάθησε να αμβλύνει τις εντυπώσεις, υποστηρίζοντας ότι οι προθέσεις της παρερμηνεύθηκαν. Δεν είχε καμία διάθεση, είπε, να εξυμνήσει την υπερεντατική εργασία, αλλά απλώς να εκφράσει την αποφασιστικότητά της να σταθεί αποτελεσματική ως πρωθυπουργός.

Στη φετινή λίστα των φράσεων που αποτυπώνουν καλύτερα το «πνεύμα της εποχής» στην Ιαπωνία, δεύτερη κατατάχθηκε η έκφραση «Πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός», ενώ άλλες υποψηφιότητες περιλάμβαναν φράσεις όπως «οι δασμοί του Τραμπ» και «παλιό, παλιό, παλιό ρύζι», αναφορά στην απόφαση για διάθεση αποθεματικού ρυζιού του 2021 ως μέτρο κατά της ακρίβειας. Η επιτροπή επιλέγει κάθε χρόνο ένα νικητήριο σύνθημα από μια δεκάδα που έχει προεπιλεγεί από τον εκδότη του Yearbook of Contemporary Society. Η Τακαΐτσι είναι μόλις η τέταρτη πολιτικός που λαμβάνει το βραβείο της πιο εμβληματικής φράσης της χρονιάς, σημειώνει ο Guardian. Προηγούμενος ήταν ο Γιούκιο Χατογιάμα, το 2009.

Ωστόσο, η φράση της πρωθυπουργού βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο όταν, μιλώντας σε ένα οικονομικό φόρουμ στη Σαουδική Αραβία, χρησιμοποίησε μια διάσημη ατάκα από το γιαπωνέζικο καρτούν επιστημονικής φαντασίας «Attack on Titan»: «Κλείστε το στόμα σας. Και επενδύστε τα πάντα σε μένα!». Η αναφορά της, όπως εξήγησε, έγινε επειδή γνωρίζει την τεράστια απήχηση των ιαπωνικών manga και anime στη χώρα.

Στόχος της ομιλίας της ήταν να ενισχύσει την προσπάθεια προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, σε μια περίοδο που η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου συρρικνώθηκε περεταίρω στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και βρίσκεται υπό πίεση να ανακτήσει δυναμική ανάπτυξης.

