Σύλληψη Μαδούρο: Η κυβέρνηση απάντησε στα «πυρά» για τη δήλωση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνοι πάνω στον αντιπολιτευτικό τους οίστρο»

Δείτε «πόσο επικίνδυνοι μπορούν να γίνουν κάποιοι στο πλαίσιο του αντιπολιτευτικού τους οίστρου». Με τη φράση αυτή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος , Παύλος Μαρινάκης, απάντησε στις οργίλες αντιδράσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης για τη δήλωση του Πρωθυπουργού αναφορικά με την αμερικανική επιχείρηση σύλληψης του δικτάτορα της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ειδικά για την αποστροφή Μητσοτάκη πως δεν είναι η ώρα να σχολιάσει κανείς τη νομιμότητα της ενέργειας των Αμερικανών, ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε την κριτική περί επιλεκτικής, α λα καρτ, επίκλησης του διεθνούς Δικαίου, όπως και την άτοπη σύγκριση-αντιστοίχηση της αμερικαινικής επέμβασης στη Βενεζουελα, με την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο.

Nicholas Maduro presided over a brutal and repressive dictatorship that brought about unimaginable suffering on the Venezuelan people. The end of his regime offers new hope for the country. This is not the time to comment on the legality of the recent actions. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 3, 2026

«Είπε ποτέ ο Πρωθυπουργός ότι το Διεθνές Δίκαιο μπορούμε να το βάλουμε στην άκρη; Ποτέ», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Είπε πως δεν ήταν εκείνη η στιγμή να μιλήσουμε για ζητήματα Διεθνούς Δικαίου. Όταν λες ότι δεν είναι η στιγμή να μιλήσεις για ένα θέμα, υπονοείς ξεκάθαρα ότι με την πρώτη ευκαιρία – δηλαδή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ- θα το κάνεις», εξήγησε.

«Επικίνδυνη -σχολίασε ο εκπρόσωπος επιστρέφοντας τα «πυρά» της αντιπολίτευσης- δεν είναι η δήλωση [Μητσοτάκη], αυτή η σαφής αποστροφή, αλλά αυτοί που προσπαθούν να παρερμηνεύσουν τα πάντα, όχι για να κάνουν κακό στην κυβέρνηση, αλλά χωρίς να τους νοιάζει αν κάνουν κακό στη χώρα».

«Το πιο φοβερό από όλα», παρατήρησε ο κ. Μαρινάκης, «είναι ότι συγκρίνουν την περίπτωση της Βενεζουέλας με την Κύπρο και την Ουκρανία. Τα κόμματα που το κάνουν αυτό, κάνουν κακό στα δικά μας συμφέροντα. Είναι δυνατόν να συγκρίνουμε την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, δηλαδή σε μια χώρα με κυβέρνηση νόμιμα εκλεγμένη, μια χώρα διεθνώς αναγνωρισμένη, ή την εισβολή στην Κύπρο μας, με μια επιχείρηση κατά ενός προσώπου και ενός δικτάτορα;» διερωτήθηκε.

Οσο για την όψιμη ευαισθησία των κομμάτων της αντοπολίτευσης στις διαμαρτυρίες τους για την σύλληψη-απαγωγή του δικτάτορα της Βενεζουέλας (και κατά του νέου δόγματος Τραμπ εν γένει), ο εκπρόσωπος παρέπεμψε στην παντελή απουσία οιασδήποτε ανακοίνωσης όταν ο Μαδούρο κατέστειλε τη λαϊκή αντίδραση για να σφετεριστεί την εξουσία, ή όταν υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια τους αντιιφρονούντες ή όποιον τολμούσε να υψώσει ανάστημα στο διάβα του.

«Δείτε αν έβγαλαν ανακοινώσεις ότι το 67% έχασε από το 30%. Ψάξτε να βρείτε τι ανακοινώσεις έγιναν από αυτούς τους δήθεν ευαίσθητους», προέτρεψε σε αυστηρό ύφος ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, λέγοντας εκ νέου ότι κάποιοι βιαστικοί «ξεσήκωσαν μια συζήτηση αχρείαστη για τη χώρα».

Αντίστοιχα και για την ανάρτηση του δηλωμένου θαυμαστή του Νικολάς Μαδούρο, Αλέξη Τσίπρα -ανάρτηση που σήκωσε νέο κουρνιαχτό για το θέμα της αμερικανικής επέμβασης στη Βενεζουέλα- ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρατήρησε με νόημα:

«Οταν πέφτουν τα καθεστώτα δημιουργείται μια πολύ θετική συνθήκη, ανοίγουν τα στόματα. Μια από τις αλήθειες που ελπίζουμε να γίνει παγκοσμίως γνωστή, είναι ποια κόμματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη, είχαν σχέσεις με το καθεστώς αυτό.

»Ο κ. Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός στην Ελλάδα και υπουργός του, ο κ. Παππάς και ένας δικηγόρος έκαναν ταξίδια στη Βενεζουέλα και οι σχέσεις της χώρας μας με το καθεστώς αυτό ήταν στενότατες. Είχε, μάλιστα, προβεί και σε συγκάλυψη του πρέσβη της Βενεζουέλας για πολύ σοβαρά αδικήματα παρενόχλησης.

»Και κάνει το rebranding ο κ. Τσίπρας και γίνεται ό,τι γίνεται στη Βενεζουέλα και βγαίνει και μιλάει. Δεν βρήκε μια λέξη να πει κάναμε λάθος».

Επιμένει το ΠΑΣΟΚ: Στίγμα η δήλωση Μητσοτακη

Το ΠΑΣΟΚ πάντως, διά του εκπροσώπου του, Κώστα Τσουκαλά, επιμένει και χαρακτηρίζει στίγμα για τη χώρα τη δήλωση του Πρωθυπουργού.

«Ο κ. Μαρινάκης με σοφιστείες και λογικές ακροβασίες προσπαθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα από την ανεπίγνωστη τοποθέτηση του πρωθυπουργού», σχολίασε για όσα ανέφερε παραπάνω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο εκπρόσωπος , σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, «επιβεβαίωσε επί της ουσίας πως δεν ήταν ούτε τυχαία ούτε γλωσσικό ατόπημα η φράση του κ. Μητσοτάκη», αλλά «το να κλείνει τα μάτια στην παραβίαση του διεθνούς Δικαίου ήταν συνειδητή του επιλογή».

«Αυτή η στάση θα αποτελεί στίγμα για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν πρέπει όμως να γίνει στίγμα για τη χώρα. Ας αντιληφθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι το διεθνές δίκαιο το υπερασπίζεσαι χωρίς αστερίσκους και ‘ναι μεν αλλά’, γιατί σε διαφορετική περίπτωση συναινείς στο δίκαιο της ισχύος», συνεχίζει στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ και καταλήγει κλιμακώνοντας τη ρητορική του:

«Είναι η ώρα οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας, είτε βρίσκονται στα αριστερά είτε στο κέντρο είτε στα δεξιά, να απομονώσουν τον πρωθυπουργό και την παρέα του Μαξίμου πριν εκτός από επικίνδυνοι γίνουν και μοιραίοι για τη χώρα. Πρέπει να μπει ένα τέλος στον κατήφορο, που προσβάλλει τις δημοκρατικές παραδόσεις του λαού μας και την ιστορία της χώρας μας».

Επίκαιρη ερώτηση Χαρίτση

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτσης, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για τη στάση του έναντι της στρατιωτικής επέμβασης των Αμερικανών στη Βενεζουέλα

Ο κ. Χαρίτσης, ρωτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη:

1) Αν προτίθεται η ελληνική κυβέρνηση να καταδικάσει ρητά την στρατιωτική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα και τη βίαιη απομάκρυνση του Προέδρου της χώρας υπερασπιζόμενη, ως οφείλει, το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ και πώς συνάδει η δήλωση του πρωθυπουργού με την σταθερή ανάγκη της Ελλάδας να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο χωρίς εξαιρέσεις, όταν αυτό αποτελεί κρίσιμο θεμέλιο των ελληνικών θέσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο;

2) Ποιες συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σκοπεύει να υποστηρίξει ή να αναλάβει η Ελλάδα ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφάλειας του ΟΗΕ, αναφορικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και ποια η στάση της στην επικείμενη έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας;

Τη σύγκληση της Βουλής για τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, είχε ζητήσει νωρίτερα από τον Νικήτα Κακλαμάνη, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News