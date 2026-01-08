ΗΠΑ-Ρωσία: Γιατί τόσο δράμα για ένα σκουριασμένο δεξαμενόπλοιο;

Eνα τεράστιο, σκουριασμένο δεξαμενόπλοιο που κινoύνταν αργά προς τον βόρειο Ατλαντικό έχει μετατραπεί τις τελευταίες ημέρες σε επίκεντρο της διεθνούς προσοχής. Για αρκετό καιρό βρισκόταν υπό στενή παρακολούθηση, μέχρι που τελικά καταλήφθηκε από αμερικανικές δυνάμεις, την ώρα που ρωσικά στρατιωτικά μέσα έσπευδαν προς την περιοχή. Το παράδοξο είναι ότι το πλοίο δεν μετέφερε πετρέλαιο. Κι όμως, το μήκους 300 μέτρων τάνκερ θεωρήθηκε τόσο σημαντικό, ώστε στην καταδίωξή του να εμπλακούν οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο σε μια πρωτοφανή επίδειξη ισχύος.

Οι ερμηνείες στο γιατί ένα φαινομενικά άδειο και παλαιωμένο πλοίο προκάλεσε τέτοια κινητοποίηση ποικίλλουν, γράφει ο Guardian: Από σενάρια που μιλούν για μεταφορά ρωσικών οπλικών συστημάτων, υψηλής αξίας, κρυμμένων στο κύτος, μέχρι την εκτίμηση ότι το πλοίο έχει κυρίως συμβολική σημασία· είναι, υποστηρίζουν ορισμένοι αναλυτές, ένα πιθανό «τρόπαιο» στη γεωπολιτική αντιπαράθεση Ουάσιγκτον – Μόσχας στον Ατλαντικό.

Το πλοίο, με το όνομα «Marinera», φέρεται να ανήκει στον λεγόμενο «σκιώδη» στόλο, τον οποίο χρησιμοποιούν η Ρωσία, το Ιράν και η Βενεζουέλα για να παρακάμπτουν τις δυτικές κυρώσεις στη μεταφορά πετρελαίου. Εδώ και χρόνια τέτοια πλοία μεταφέρουν φορτία και φθηνά καύσιμα σε όλο τον κόσμο, συχνά με προορισμό την Κίνα, αλλάζοντας σημαίες, ονόματα και πορείες για να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους.

Οι ΗΠΑ και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί τους επιχειρούν εδώ και καιρό να περιορίσουν αυτή την παράνομη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Οι προσπάθειες τους κλιμακώθηκαν τον προηγούμενο μήνα, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε ουσιαστικά ναυτικό αποκλεισμό σε δεξαμενόπλοια που παραβίαζαν τις κυρώσεις κοντά στη Βενεζουέλα, τη χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο και κομβικό προορισμό για τον σκιώδη στόλο.

Το «Marinera» είναι ένα από τα περίπου δώδεκα τάνκερ που προσπάθησαν να διαφύγουν από αυτόν τον αποκλεισμό. Τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον Guardian, κατάφερε να αποφύγει τη σύλληψη στην Καραϊβική, τότε με το όνομα «Bella 1», και άλλαξε πορεία προς τη βόρεια Ρωσία. Ωστόσο, αυτήν την εβδομάδα, ενώ έπλεε στα παγωμένα νερά του Ατλαντικού, κατελήφθη από αμερικανικές δυνάμεις.

Το πλοίο βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις από τον Ιούνιο του 2024, με την κατηγορία ότι μετέφερε παράνομο φορτίο για λογαριασμό της Χεζμπολάχ. Τον Δεκέμβριο η αμερικανική ακτοφυλακή είχε επιχειρήσει να το ελέγξει, αλλά το πλήρωμα αρνήθηκε να επιτρέψει την επιβίβαση.

Η Ουάσινγκτον έχει προηγούμενο σε τέτοιες ενέργειες. Μόλις τον προηγούμενο μήνα, αμερικανικές ειδικές δυνάμεις κατέβηκαν με σχοινιά από ελικόπτερα για να καταλάβουν το τάνκερ «Skipper» ανοικτά της Βενεζουέλας. Εκείνο, όμως, έφερε σημαία Γουιάνας. Το «Marinera» αποτελεί πολύ διαφορετική υπόθεση, καθώς είναι πλέον ρωσικής νηολόγησης.

Το πλοίο άλλαξε σημαία πρόσφατα. Τον περασμένο μήνα το πλήρωμα έσπευσε να ζωγραφίσει τη ρωσική σημαία στο κύτος, ενώ η Μόσχα κατέθεσε επίσημη διπλωματική διαμαρτυρία, απαιτώντας από τις ΗΠΑ να σταματήσουν την καταδίωξη του πλοίου σε διεθνή ύδατα. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, σχολιάζει ο Guardian: αρκετά πλοία που δραστηριοποιούνται γύρω από τη Βενεζουέλα έχουν επανεγγραφεί ως ρωσικά. Με αυτόν τον τρόπο, η Ρωσία βγάζει ουσιαστικά τον σκιώδη στόλο στο φως, προκαλώντας ανοικτά τη Δύση.

Σύμφωνα με τον Κρεγκ Κένεντι, ερευνητή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, η ρωσική κίνηση στόχευε στο να δημιουργήσει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα και να παρακάμψει τον αμερικανικό αποκλεισμό. Η κατάσχεση πλοίου με ρωσική σημαία, λέει στον Guardian, συνιστά ευθεία αμφισβήτηση της ρωσικής δικαιοδοσίας, και πιθανότατα το Κρεμλίνο υπέθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα έφταναν τόσο μακριά. Οπως αποδείχθηκε, υπολόγισε λάθος.

Η σύλληψη του Μαδούρο λίγες ημέρες νωρίτερα έδειξε, κατά τον ίδιον, ότι ο Τραμπ είναι διατεθειμένος να κλιμακώσει την αντιπαράθεση με τη Ρωσία για τη μεταφορά πετρελαίου. Αλλες εκτιμήσεις υποστηρίζουν ότι το «Marinera» ίσως μετέφερε κάτι πολύτιμο για τη Μόσχα, δεδομένης της προηγούμενης διαδρομής του μεταξύ Ιράν και Βενεζουέλας, ενός γνωστού διαδρόμου παράνομου εμπορίου, ακόμη και όπλων.

Την ένταση αύξησε το γεγονός ότι η Ρωσία έστειλε πολεμικά πλοία και ένα υποβρύχιο για να συνοδεύσουν το τάνκερ, όσο αμερικανικά και βρετανικά μέσα επιτήρησης παρακολουθούσαν στενά την πορεία του. Ενα βρετανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος πετούσε πάνω από την περιοχή, ενώ η συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών στο Ηνωμένο Βασίλειο ενίσχυσε τις φήμες για επικείμενη επιχείρηση.

Οπως σχολίασε στον Guardian βρετανός πρώην αμυντικός ακόλουθος στη Μόσχα, το ερώτημα παραμένει: γιατί τόση κινητοποίηση για ένα φαινομενικά άδειο δεξαμενόπλοιο; Ισως η απάντηση να βρίσκεται όχι στο πετρέλαιο που δεν μετέφερε, αλλά σε όσα συμβολίζει. Και σε όσα, ενδεχομένως, έκρυβε στα αμπάρια του.

