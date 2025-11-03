«Δεν είμαστε άγριοι στα Βορίζια – έπρεπε να μας προστατέψει η Αστυνομία»

Σε κλίμα φόβου παρά την παρουσία πάνοπλων αστυνομικών σε ολόκληρη την περιοχή –και με τα στόματα ερμητικά κλειστά από την πρώτη στιγμή των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ.– τελείται το μεσημέρι στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, ενός εκ των δύο θυμάτων του μακελειού του περασμένου Σαββάτου.

Η κηδεία γίνεται σε στενό οικογενειακό κύκλο στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ενώ το χωριό είναι αποκλεισμένο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς το νεκροταφείο είναι κοντά στα σπίτια της άλλης οικογένειας που εμπλέκεται στη ματωμένη βεντέτα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 39χρονος δέχθηκε τουλάχιστον τέσσερις βολές από βολίδες διαφορετικών διαμετρημάτων. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι από τη νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι έφερε τραύματα στο αριστερό πόδι, διαμπερές τραύμα στον αριστερό ώμο, τραύμα στην αριστερή θωρακική χώρα και τραύμα στον κόκκυγα.

Αντίστοιχα η ιατροδικαστική εξέταση στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη που επίσης έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια της αιματοχυσίας, έδειξε ότι ο θάνατος της οφείλεται σε διαμπερές τραύμα βολίδας με πύλη εισόδου από τον αριστερό ώμο και πύλη εξόδου δεξιά της κοιλιακής χώρας και όχι σε έμφραγμα, όπως είχε αρχικά αναφερθεί.

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί από την ΕΛ.ΑΣ., περιλαμβάνονται πέντε άτομα, ανάμεσά τους τέσσερα αδέλφια της οικογένειας Φραγκιαδάκη και ένας ακόμη νεαρός.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., και οι πέντε έχουν ταυτοποιηθεί ως συμμετέχοντες στην ανταλλαγή πυροβολισμών, με βάση μαρτυρίες και προανακριτικό υλικό που συνέλεξαν οι αστυνομικοί.

Το μεσημέρι της Κυριακής, εισαγγελέας και ανακρίτρια επισκέφθηκαν στο ΠΑΓΝΗ τους δύο τραυματίες, τον 25χρονο αδελφό του 27χρονου ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου σημειώθηκε η έκρηξη και έναν ακόμη 26χρονο, κάτοικο Βοριζίων. Αμφότεροι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη. Μέχρι τότε παραμένουν φρουρούμενοι σε ειδικό θάλαμο, αναρρώνοντας γρήγορα, σύμφωνα με ιατρικές πηγές.

«Επαιρνα συνέχεια στο Τμήμα, δεν το σήκωσε κανείς»

«Δεν έπρεπε η Αστυνομία να το αφήσει αυτό να συμβεί», δήλωσε στο Μega o Κώστας Φραγκιαδάκης, αδελφός της 56χρονης που έχασε τη ζωή της από τους πυροβολισμούς στο χωριό.

Ολοι είχαν δει όλοι το κακό να έρχεται, ωστόσο, κανείς δεν έκανε τίποτα για να το αποτρέψει, επέμεινε, επιρρίπτοντας ευθύνες στην Αστυνομία. «Αυτό το πράγμα γινόταν χρόνια. Το έβλεπαν και δεν έκαναν τίποτα. Είχε κληθεί η Αστυνομία. Το γνώριζαν. Δεν έγινε ξαφνικά το Σάββατο το πρωί. Είχε γίνει κλιμακωτά από την προηγούμενη το βράδυ. Επαιρνα συνέχεια στο Τμήμα, δεν το σήκωσε κανείς. Το Σάββατο το πρωί πήρα τουλάχιστον 20 φορές και δεν έβρισκα άνθρωπο στο τμήμα».

«[Η αδελφή μου] είχε έρθει για το μνημόσυνο του πατέρα μας, όπως ήρθα και εγώ, όπως και ο αδελφός μου. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται η άλλη αδελφή μου και δύο ανίψια μου. Εγώ βρέθηκα εκεί και έτρεξα εκεί. Ημουν στο σπίτι με τη μάνα μου. Ετρεξα εκεί που άκουσα τους πυροβολισμούς στα 20 μέτρα. Είδα την αδελφή μου την Ευαγγελία κάτω και το μόνο που με ένοιαζε ήταν να βγάλω την αδελφή μου και να τη βοηθήσω. Δεν έβλεπα ποιος πυροβολούσε ποιον», περιέγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Φραγκιαδάκης, που βρέθηκε μέσω διασταυρούμενων πυρών για να βοηθήσει την αδελφή του, η οποία τελικά υπέκυψε στα τραύματά της από τις σφαίρες που δέχθηκε.

«Στο χωριό θρηνούμε δύο ανθρώπους. Εναν από τη μία οικογένεια, έναν από την άλλη. Δεν υπήρχε Αστυνομία εδώ. Αυτοί οφείλουν να μας προστατέψουν. Δεν ξέρω πώς αντιμετωπίζουν την επαρχία, αλλά δεν είμαστε άγριοι. Αυτό το πράγμα γινόταν χρόνια. Το έβλεπαν και δεν έκαναν τίποτα.

»Η βόμβα είχε μπει την προηγούμενη το βράδυ. Εβλεπαν την ένταση, αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα. Αφού είχαν ολόκληρη ιστορία πίσω τους οι οικογένειες, η Αστυνομία δεν το ήξερε; Το βράδυ μετά την έκρηξη στο σπίτι του ανιψιού μου, έλεγα σε όσους μιλούσαμε εδώ ότι αν η Αστυνομία έρθει και γίνει “αστακός”, το χωριό δεν θα γίνει τίποτα. Δυστυχώς δεν ήρθε κανείς.

»Το θέμα πλέον είναι να επικρατήσει λογική, ψυχραιμία και να σταματήσει εδώ το κακό. Η Αστυνομία πρέπει να μείνει. Να είναι ζωσμένο το χωριό από Αστυνομία για όσο χρειαστεί, όχι με έναν και δύο αστυνομικούς. Να μείνουν μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση, όχι σε μια βδομάδα να εξαφανιστούν», κατέληξε στις δηλώσεις του o Κώστας Φραγκιαδάκης.

«Δεν ζητούσαν τη βοήθεια της Αστυνομίας, γιατί έτσι έχουν μάθει»

Η ίδια η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., πάντως, ξεκαθάρισε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ότι οι αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στην περιοχή για όσο χρειαστεί, χωρίς να αποκλείει και περαιτέρω ενίσχυσή τους αν παραστεί ανάγκη.

«Δυστυχώς η Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για προηγούμενα επεισόδια», υποστήριξε η Κωνσταντία Δημογλίδου. «Φτάνουν τώρα πληροφορίες και σε εμάς ότι υπήρχαν στο παρελθόν τέτοια περιστατικά, όμως δυστυχώς δεν ζητούσαν τη βοήθεια της Αστυνομίας, γιατί έτσι έχουν μάθει αυτοί οι άνθρωποι, έχουν μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο».

«Την ημέρα που τοποθετήθηκε ο μηχανισμός παρέμεινε το περιπολικό το βράδυ, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας δεν υπήρχε περιστατικό. Το πρωί, ενώ οι συνάδελφοι πραγματοποιούσαν αυτοψία, κλήθηκαν από μια γειτονική οικία ότι συνέβησαν άσκοποι πυροβολισμοί μετά την τοποθέτηση του μηχανισμού. Κάπου εκεί στην άλλη πλευρά του χωριού ξεκίνησε το αιματηρό περιστατικό», περιέγραψε, και ισχυριζόμενη πως «δεν υπάρχει πληροφορία ότι υπήρχε κάποια προσυνεννόηση ή κάποιο ραντεβού στις δυο οικογένειες» πρόσθεσε:

«Φαίνεται ότι τυχαία δυστυχώς συναντήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο. Υπήρξε διαπληκτισμός και στη συνέχεια είχαμε το περιστατικό.

»Βλέπουμε ότι κάποιοι δεν κατανοούν ακόμη και εν έτει 2025 ότι δεν είναι δυνατόν να λύνονται έτσι οι διαφορές τους – αν τελικά υπάρχουν διαφορές, καθώς αυτό δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα για την Αστυνομία. Μπορεί κάποια μέλη οικογένειας να θεωρούν υπεύθυνους κάποιους άλλους για κάποια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, χωρίς να υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο στην Αστυνομία. Μιλώ για την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού ότι δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να αφορούν συγκεκριμένο πρόσωπο

»Είδαμε ακόμη και δυο 24ωρα μετά στις κατ’ οίκον έρευνες, να βρίσκουμε παράνομο οπλισμό και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Εξετάζεται μάλιστα αν το ένα από τα δυο όπλα –το κυνηγετικό– χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης, καθώς το όχημα του νεκρού είχε σημάδια από κυνηγητικά φυσίγγια».

Η κυρία Δημογλίδου ενημέρωσε ότι συνεχίζονται οι κατ’ οίκον έρευνες για την αναζήτηση των τριών που δεν έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής. «Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η έρευνα για τους τρεις που έχουν ταυτοποιηθεί, υπάρχουν σίγουρα και άλλοι εμπλεκόμενοι. Δυστυχώς δεν μας βοηθούν οι μαρτυρίες», είπε για την απροθυμία όλων στο χωριό να μιλήσουν στις Αρχές.

Ερωτηθείσα, τέλος, αν υπάρχει εμπλοκή και τρίτης οικογένειας, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. απάντησε:

«Υπάρχουν δυο οικογένειες στους συλληφθέντες. Δεν έχουμε πληροφορία για κάποια άλλη οικογένεια, βέβαια εξετάζεται αν η γυναίκα που τραυματίστηκε θανάσιμα δέχθηκε πυροβολισμούς από ύψος. Δεν μπορεί να δέχθηκε από κοντινή απόσταση».

Κλειστά τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό

Στη σκιά του μακελειού, αποφασίστηκε τα σχολεία σε Βορίζια και Ζαρό να μείνουν κλειστά για δύο ημέρες.

Ειδικότερα και με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρ. Νικολιδάκη, δεν θα λειτουργήσουν το Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Βοριζίων, καθώς και τα Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο Ζαρού.

Στην περιοχή εστάλη εν τω μεταξύ, με εντολή της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, ειδική ομάδα έμπειρων παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

Εκπαιδευτικοί υπενθυμίζουν πως ήδη μία φορά την εβδομάδα, τα σχολεία επισκέπτονται ειδικοί ψυχικής υγείας, όπως τονίζεται ωστόσο η παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών πρέπει να είναι καθημερινή στα σχολεία και η επικοινωνία να γίνεται όχι μόνο με τα παιδιά, αλλά και τις οικογένειες των μαθητών.

Τα σχολεία εκτιμάται ότι θα ανοίξουν και πάλι την Τετάρτη, όπως λέγεται ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι θα επιστρέψουν στα θρανία όλοι οι μαθητές.

