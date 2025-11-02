Αργυρός και Κίμπερλι σε «ώπα!»

Τι ήταν κι αυτό, Λεωνίδα μου! Με το που μου το έστειλαν, είπα δεν μπορεί, σίγουρα είναι fake news. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός να πρωτοκαλωσορίζει, άρα και να μας πρωτοσυστήνει, την πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από το μπουζουξίδικο «Κέντρο Αθηνών». Και εκείνη, απλός άνθρωπος, Λεωνίδα μου, να σπεύδει.

Ισως είναι η εικόνα της χώρας μας ενός «κάποτε». Διαχρονικού εντέλει «κάποτε»: moussaka, Greek yogurt, bouzouki. Και τι ήταν να το μάθουν στο Μαξίμου; Μπήκαν σε σκέψεις. Γιατί λίγες μέρες μετά τον Αργυρό θα συναντήσει και τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους υπουργούς. Ολα με τη σωστή σειρά. Δεν είναι ώρες να παίζουμε με την Αμερική. Οπως μας χορέψουν οι εποχές θα τις χορέψουμε. Οχι όπως ήξερες, όπως τα βρήκες, που λέει ο σοφός λαός. Νέες εποχές, νέα ήθη.

Επεσαν λοιπόν στο τραπέζι ένα σωρό ιδέες. Μία, η επικρατέστερη, ήταν να προετοιμάσουν ένα χορευτικό για την πρώτη συνάντηση. «Δεν ήταν να ζει ο Ζαμπέτας;» αποφάνθηκε ο ένας εκ των υπουργών. «Θεός σχωρέσ’ τον» είπαν όλοι μαζί μνημονεύοντάς τον. Με τι χορό όμως να την υποδεχτούν; Να τραβήξουν ένα «Zorba the Greek»; Το φοβήθηκαν για τον Μητσοτάκη στο σόλο του.

Είπαν για καλύτερα ένα συρτάκι. Που έχει μια ομαδικότητα. Ολοι μαζί οι υπουργοί. Μπροστά, ενδεχομένως, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Μετά οι Γεωργιάδης, Δένδιας – ή Δένδιας πρώτος, μην και παρεξηγηθεί… Τέλος πάντων. Κάπως όπως στις ταινίες του Φίνου. Να κατεβούν και τα σκαλιά, να ενωθούν και με τους ευζώνους από απέναντι, να γίνει το «έλα να δεις»! Σίγουρα θα ξεσηκωνόταν και η Κίμπερλι, και εκεί να δεις χαρές και πανηγύρια! Και στο καπάκι να βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια ζεμπεκιά, κάπως όπως «Του Αγοριού απέναντι πείτε του πως το θέλω».

Αυτές είναι πρωτοτυπίες! Μα, δεν θα ήταν όνειρο; Τη σκόνη μας θα έβλεπε ο Ερντογάν! Αλλά ο Πρωθυπουργός, δυστυχώς, Λεωνίδα μου, αρνήθηκε κατηγορηματικά. Είναι, να λέμε την αλήθεια, ολίγον κρυόπλαστος για τέτοια. Ακόμα και ο Φωκάς Ευαγγελινός, με τον οποίο επικοινώνησαν εσπευσμένως, επιβεβαίωσε ότι δεν μπορούσε να τον αναλάβει, οπότε το σχέδιο ναυάγησε.

Στη συνέχεια έπεσε άλλη ιδέα στο τραπέζι. Να βάλουν στο περίφημο τζάκι του Μαξίμου έναν γύρο να μοσχοβολήσει το σύμπαν και τζατζίκι και να έχει το όλον έναν ανάλαφρο χαρακτήρα ταβέρνας, με καρό τραπεζομάντηλα και ανάλογη μουσική και μερικές μαυροφορεμένες γριές, κομπάρσους μωρέ, να σταυροκοπιούνται όπως στην ταινία «My Fat Greek Wedding» με τη Vardalos…

Και δεν θα ήθελε και πολύ να άρχιζαν τα «ώπα»! Και αν αρχίσουν τα «ώπα» και τα «Γεια σου Κίμπερλι με τα ωραία σου!», όλοι οι δρόμοι ανοιχτοί! Αλλά κι αυτό το φοβήθηκαν, μην και ντουμανιάσει τσίκνα. Και πάλι ο Μητσοτάκης το αρνήθηκε.

Εντέλει, να μη σ’ τα πολυλογώ Λεωνίδα μου, θα την υποδεχτούν με το πρωτόκολλο τιμών και δόξας. Οπως τα ξέρουν. Τι να σου πω; Ο Αργυρός έδειξε ό,τι ήταν να δείξει. Ας είχαν μυαλό να καταλάβουν… Νέοι καιροί, νέα ήθη. Καλώς μας ήρθε, καλώς τα δεχτήκαμε.

ΥΓ. Ε, κάποια στιγμή πιθανολογώ θα θελήσει να επισκεφτεί και την Ακρόπολη. Μήπως θα φύγει από τη θέση της; Εκεί θα είναι. Ενώ τα σχήματα αλλάζουν. Ζούμε νέες νοηματοδοτήσεις. I love Kίμπερλι και τη μακριά λαμπερή ουρά της, ιδίως, όπως της την κρατούσαν! Παγίως πίσω έχει η Κίμπερλι την ουρά.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News