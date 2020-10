Αρνητικός στον κορονοϊό ο Τζο Μπάιντεν – «Φοράτε μάσκα!» συμβουλεύει

Σε τεστ για τον κορονοϊό υποβλήθηκε ο υποψήφιος πρόεδρος των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν, και η σύζυγός του, μετά την είδηση πως ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια διαγνώστηκαν θετικοί στον ιό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του θεράποντος ιατρού του, ο οποίος και πραγματοποίησε τον έλεγχο: «Ο αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η σύζυγός του Δρ. Τζιλ Μπάιντεν υπεβλήθησαν σε τεστ για τον κορονοϊό σήμερα και δεν εντοπίστηκε ιικό φορτίο. Προβαίνω στην ανακοίνωση αυτή εκ του δικαιώματός μου ως θεράπων ιατρός τόσο του Τζο Μπάιντεν όσο και της δρ. Μπάιντεν».

Λίγα λεπτά αργότερα, με ανάρτησή του στο Twitter, ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε το αποτέλεσμα του τεστ. «Με χαρά ανακοινώνω πως η Τζιλ και εγώ διαγνωστήκαμε αρνητικοί στον κορονοϊό. Ευχαριστώ όλους σας για τα μηνύματα. Ελπίζω αυτό να λειτουργεί ως υπενθύμιση: φοράτε μάσκα, κρατήστε αποστάσεις και πλένετε τα χέρια σας», έγραψε.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020