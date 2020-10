Πολιτικός πολιτισμός από τον Τζο Μπάιντεν: Προσεύχομαι για την υγεία και την ασφάλεια του προέδρου

Το επεισοδιακό debate ξεχάστηκε, όσο γίνεται. Ο Τζο Μπάιντεν, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προσεβλήθη από τον κορονοϊό, έσπευσε να ευχηθεί στον αντίπαλό του ταχεία ανάρρωση.

«Η Τζιλ και εγώ στέλνουμε τις σκέψεις και τις ευχές μας στον πρόεδρο Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ για ταχεία ανάρρωση. Θα προσευχόμαστε για την υγεία και την ασφάλεια του προέδρου και της οικογένειάς του», ανέφερε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο Δημοκρατικός προεδρικός υποψήφιος, σε μια κίνηση πολιτικού πολιτισμού.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family.

