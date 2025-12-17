Αγρίνιο: Επικίνδυνο challenge με αντιψυχωσικά φάρμακα οδήγησε 9χρονο στο νοσοκομείο

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου κατέληξε ένας 9χρονος έπειτα από επικίνδυνο challenge με αντιψυχωσικά φάρμακα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το agrinionews.gr, το παιδί κατανάλωσε αριπιπραζόλη, που του έδωσε, στο πλαίσιο της επικίνδυνης πρόκλησης, συμμαθητής του.

Η μητέρα του 9χρονου που χορήγησε το φάρμακο, συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του παιδιού, που εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Σημειώνεται ότι η αριπιπραζόλη είναι αντιψυχωσικό φάρμακο που χρησιμοποιείται συνήθως στη θεραπεία της σχιζοφρένειας, της διπολικής διαταραχής και ως συμπλήρωμα στη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή.

