Politico: Ο Μερτς έφερε τη Γερμανία στο προσκήνιο

Τον χριστιανοδημοκράτη καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς επαίνεσε σε δημοσίευμά του το Politico Europe. «Καταβάλλει ασυνήθιστα δυναμική προσπάθεια ώστε να προβάλει τη γερμανική ηγεσία στην καρδιά της ΕΕ υπερασπιζόμενος όχι μόνο την Ουκρανία, αλλά και σύμπασα την Ευρώπη» έγραψε.

Ο ιστότοπος αποτόλμησε και συγκρίσεις όχι μόνο με τον προκάτοχο του Μερτς, τον σοσιαλδημοκράτη Ολαφ Σολτς, αλλά και με την εμβληματική για τη γερμανική πολιτική της τελευταίας 25ετίας χριστιανοδημοκράτισσα, πρώην καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ.

«Οι προκάτοχοι του Μερτς, Σολτς και Μέρκελ, ήταν απρόθυμοι να δώσουν στη χώρα τόσο ηγετικό ρόλο διεθνώς ή εντός της ΕΕ. Αντίθετα, η Γερμανία έτεινε να αποφεύγει τον αδικαιολόγητο κίνδυνο. Οι Γερμανοί επινόησαν ακόμη και ένα ρήμα με ρίζα το επώνυμο Μέρκελ για να υποδηλώσουν τη διστακτικότητα».

Ο Μερτς έχει υιοθετήσει πολύ πιο ενεργό στάση εντός της ΕΕ, αναλαμβάνοντας έναν ρόλο που έπαιζε ο, αποδυναμωμένος, πλέον, πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, συνέχισε το Politico Europe.. Προβάλλει ως ο πιο ένθερμος υποστηρικτής ενός σχεδίου της ΕΕ για την αναπλήρωση του πολεμικού ταμείου της Ουκρανίας με δάνειο 210 δισ. ευρώ, υποστηριζόμενο από παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, και μαζί με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επισκέφθηκε τον πρωθυπουργό του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ για να τον πείσει να εγκαταλείψει την αντίθεσή του στο εν λόγω σχέδιο.

«Οσον αφορά τη διαχείριση των ευρωπαϊκών ζητημάτων, ο Μερτς είναι όντως το ακριβώς αντίθετο της Μέρκελ» δήλωσε ένας ιταλός διπλωμάτης για τη συγκεκριμένη προσπάθεια. Εκτός από τις υποθέσεις της ΕΕ, η διστακτικότητα της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και η διάβρωση της Ατλαντικής Συμμαχίας έχουν αναγκάσει τον Μερτς να ωθήσει τη Γερμανία πέρα ​​από τα γνωστά όρια όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Δεδομένης αυτής της σεισμικής αναδιάταξης, ο Μερτς έχει επανειλημμένως ορκιστεί ότι η Γερμανία θα διαδραματίσει «ηγετικό ρόλο» διεθνώς.

«Η μοίρα της Ουκρανίας είναι η μοίρα ολόκληρης της Ευρώπης» είπε ο Μερτς την περασμένη Δευτέρα μαζί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Γι’ αυτό και είναι βασικό καθήκον μου να υποστηρίξω στενά την Ουκρανία στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται αυτή τη στιγμή εδώ στο Βερολίνο».

Ενώ ο Μερτς επαινεί τον Τραμπ για την πίεσή του στην κατεύθυνση της ειρηνευτικής συμφωνίας, ταυτόχρονα του ζητά να μην επιβάλει μια δυσμενή συμφωνία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αντιταχθεί στην πρόταση της ΕΕ για τα παγωμένα αποθεματικά της Ρωσίας, ελπίζοντας να αποκομίσει κέρδος από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Η Ουάσινγκτον ασκεί τώρα τρομερή πίεση εδώ, γι’ αυτό και είναι επίσης ζήτημα να επιβληθούμε στην Ουάσινγκτον» δήλωσε στο Politico Europe ο Νόρμπερτ Ρέτγκεν, γερμανός βουλευτής που ανήκει στους συντηρητικούς του Μερτς. Ενόψει της κρίσιμης συνάντησης των ευρωπαίων ηγετών την Πέμπτη, ο Μερτς παρουσίασε την επικείμενη απόφαση για το αν η ΕΕ θα αξιοποιήσει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας ως δοκιμασία για το αν η Ευρώπη μπορεί ακόμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

«Ας μην έχουμε αυταπάτες. Αν δεν το πετύχουμε αυτό, η ικανότητα δράσης της ΕΕ θα πληγεί σοβαρά για πολλά χρόνια» δήλωσε ο Μερτς τη Δευτέρα. «Θα δείξουμε στον κόσμο ότι σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή της ιστορίας μας είμαστε ανίκανοι να σταθούμε ενωμένοι και να δράσουμε για να υπερασπιστούμε την πολιτική τάξη μας στην ευρωπαϊκή ήπειρο».

Με τη νέα δυναμική της κυβέρνησής του, ο Μερτς έχει καταστήσει το Βερολίνο κέντρο διπλωματίας για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Την Κυριακή και τη Δευτέρα φιλοξένησε τον Ζελένσκι και τους ειδικούς απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Το βράδυ της Δευτέρας πολλοί από τους πιο ισχυρούς ηγέτες της Ευρώπης συγκεντρώθηκαν για δείπνο στο Βερολίνο για να συζητήσουν το πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας.

«Το Βερολίνο βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο πολύ σημαντικών διπλωματικών συνομιλιών και αποφάσεων» δήλωσε ο Ζελένσκι τη Δευτέρα. «Αυτές οι συνομιλίες είναι πάντα περίπλοκες, ποτέ δεν ήταν εύκολες, αλλά ήταν πολύ παραγωγικές». Ο Μερτς, έτσι όπως στεκόταν δίπλα στον ουκρανό ηγέτη, φάνηκε να υπογραμμίζει τον ρόλο που έχει αναλάβει η Γερμανία στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις. «Εχουμε δει μεγάλη διπλωματική δυναμική, ίσως τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου» είπε. «Τώρα έχουμε την ευκαιρία για μια πραγματική ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία. Ο σπόρος είναι ακόμα μικρός, αλλά η ευκαιρία είναι πραγματική».

Ωστόσο οι προσπάθειες του Μερτς να αναδείξει τη Γερμανία βασικό ηγέτη της ΕΕ στο Ουκρανικό και σε άλλα θέματα, από την άμυνα έως το εμπόριο, είναι επίσης γεμάτες κινδύνους.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες έχουν σε μεγάλο βαθμό χαιρετίσει την προθυμία του Μερτς να αναλάβει μεγαλύτερο ηγετικό ρόλο, κυρίως την απόφαση του καγκελαρίου, ακόμη και πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, να αποδεσμεύσει εκατοντάδες δισ. ευρώ σε δανεισμό για την ενίσχυση του γερμανικού στρατού. Αλλά, ως η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η άσκηση εξουσίας από τη Γερμανία εντός μιας ένωσης 27 χωρών απαιτεί λεπτές ισορροπίες και τελευταία ο Μερτς φαίνεται να το παρακάνει.

Αφού η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε τη Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας, η οποία απεικόνιζε την ΕΕ ως διακρατικό σώμα «που υπονομεύει την πολιτική ελευθερία και κυριαρχία», ο Μερτς καταδίκασε το έγγραφο ως «απαράδεκτο». Ταυτόχρονα, προσέφερε στον Τραμπ μια λύση που φαινόταν να υπονομεύει ακόμη περισσότερο την ΕΕ: «Αν δεν μπορείτε να τα καταφέρετε με την Ευρώπη, τότε τουλάχιστον κάντε τη Γερμανία εταίρο σας». Ο Μερτς προσπάθησε να διεκδικήσει τα γερμανικά συμφέροντα και στις εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ, όπως και στο ζήτημα της υποτιθέμενης απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης από την ΕΕ.

Ωστόσο ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τον Μερτς έγκειται στο αν οι τελευταίες προσπάθειές του θα επιτύχουν ή θα αποτύχουν. Παρουσιάζοντας τις επικείμενες αποφάσεις των ευρωπαίων ηγετών σχετικά με τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία ως κρίσιμη στιγμή για την ΕΕ και για την Ουκρανία, ο Μερτς διακινδυνεύει να βρεθεί σε δυσάρεστη θέση δεδομένης της αντίθεσης του Βελγίου και της Ιταλίας στο σχέδιο. «Είναι ένας πολύ ενεργός ρόλος που παίζει ο Μερτς» δήλωσε ο Νόρμπερτ Ρέτγκεν στο Politico Europe.

«Οχι επειδή υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για ηγετικό ρόλο, αλλά επειδή, κατά την άποψή μου, η Γερμανία είναι αυτή τη στιγμή η καταλληλότερη για να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Αυτό έχει επίσης να κάνει με τις δημοσιονομικές δυνατότητες που υπάρχουν στη Γερμανία. Είμαστε μακράν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της Ουκρανίας αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως δεν πρέπει να λάβει τη μορφή εθνικής υποστήριξης, αλλά μάλλον ευρωπαϊκής υποστήριξης. Πρέπει να οργανωθεί και, κατά την άποψή μου, αυτό είναι καθήκον του Μερτς».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News