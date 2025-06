Συνετρίβη αεροσκάφος της Air India με τουλάχιστον 240 επιβαίνοντες

Ενα αεροσκάφος της Air India συνετρίβη στην πόλη Αχμενταμπάντ, σε κατοικημένη περιοχή της Ινδίας, λίγη ώρα μετά την απογείωσή του, ενώ σε αυτό επέβαιναν 244 άτομα (επιβάτες και προσωπικό). Η Air India επιβεβαίωσε ότι η πτήση 171 από την πόλη Αχμενταμπάντ προς το Γκάτγουικ συνετρίβη σε ένα «τραγικό ατύχημα».

Η συντριβή σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, με εικόνες να δείχνουν συντρίμμια τυλιγμένα στις φλόγες και πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό.

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, πρόκειται για αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner που έχει χωρητικότητα περίπου 300 επιβατών. Σε επίσημη ανακοίνωσή της η Air India αναφέρει ότι στο αεροσκάφος επέβαιναν:

Air India confirms that flight AI171, from Ahmedabad to London Gatwick, was involved in an accident today after take-off.

The flight, which departed from Ahmedabad at 1338 hrs, was carrying 242 passengers and crew members on board the Boeing 787-8 aircraft. Of these, 169 are…

