Ο «υπερήρωας» Αντετοκούνμπο: Γιατί εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι στο παιχνίδι των των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σακραμέντο Κινγκς, το Σάββατο, προκαλώντας απορίες.

Μετά το ματς έσπευσε να εξηγήσει τον λόγο, μετά από ερώτηση δημοσιογράφων.

«Είχα πάει για ψώνια και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας. Του φώναξα “τι κάνεις; Σταμάτα!”. Ετρεξα και τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω», ανέφερε.

Your friendly neighborhood Giannis. 😂 pic.twitter.com/q5gk6zfTqY — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 2, 2025

«Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα και τα ψώνια της, γιατί ήταν σε σοκ. Μετά, ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα» κατέληξε.

Οταν οι δημοσιογράφοι επέμειναν και τον ρώτησαν αν η ιστορία που διηγήθηκε ήταν αληθινή, ο Γιάννης έγνεψε καταφατικά, με τους Μπακς να ανεβάζουν μάλιστα τις δηλώσεις του στο Χ, με τη λεζάντα «ο φιλικός σας γείτονας, Γιάννης».

