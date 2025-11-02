154
O Γιάννης Αντετοκούνμπο, με εμφανές το σημάδι κάτω από το μάτι του, στο παιχνίδι Μιλγουόκι Μπακς - Σακραμέντο Κινγκς | Patrick McDermott/Getty Images/Ideal Image
Κόσμος

Ο «υπερήρωας» Αντετοκούνμπο: Γιατί εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι

Ο Γιάννης είδε έναν άντρα να επιχειρεί να αρπάξει την τσάντα μίας γυναίκας στον δρόμο και κατάφερε να τον σταματήσει, αλλά ο δράστης τον χτύπησε με τον αγκώνα του

Protagon Team Protagon Team 2 Νοεμβρίου 2025, 18:18
O Γιάννης Αντετοκούνμπο, με εμφανές το σημάδι κάτω από το μάτι του, στο παιχνίδι Μιλγουόκι Μπακς - Σακραμέντο Κινγκς
|Patrick McDermott/Getty Images/Ideal Image
Κόσμος

Ο «υπερήρωας» Αντετοκούνμπο: Γιατί εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι

Ο Γιάννης είδε έναν άντρα να επιχειρεί να αρπάξει την τσάντα μίας γυναίκας στον δρόμο και κατάφερε να τον σταματήσει, αλλά ο δράστης τον χτύπησε με τον αγκώνα του

Protagon Team Protagon Team 2 Νοεμβρίου 2025, 18:18

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε με μαυρισμένο μάτι στο παιχνίδι των των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σακραμέντο Κινγκς, το Σάββατο, προκαλώντας απορίες.

Μετά το ματς έσπευσε να εξηγήσει τον λόγο, μετά από ερώτηση δημοσιογράφων.

«Είχα πάει για ψώνια και είδα κάποιον που πήγε να αρπάξει την τσάντα μιας κυρίας. Του φώναξα “τι κάνεις; Σταμάτα!”. Ετρεξα και τον άρπαξα, εκείνος μου έριξε μια αγκωνιά, αλλά τον έριξα κάτω», ανέφερε.

«Πήρα την τσάντα και την έδωσα στην κυρία, της πλήρωσα και τα ψώνια της, γιατί ήταν σε σοκ. Μετά, ήρθε η αστυνομία και τον συνέλαβε, εγώ γύρισα σπίτι μου, έκανα λίγη θεραπεία και κοιμήθηκα» κατέληξε.

Οταν οι δημοσιογράφοι επέμειναν και τον ρώτησαν αν η ιστορία που διηγήθηκε ήταν αληθινή, ο Γιάννης έγνεψε καταφατικά, με τους Μπακς να ανεβάζουν μάλιστα τις δηλώσεις του στο Χ, με τη λεζάντα «ο φιλικός σας γείτονας, Γιάννης».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...