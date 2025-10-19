Οι ποπ-ροκ γερόλυκοι δεν λένε να αφήσουν τη σκηνή

Οσο αντέχει η πλανητική επικυριαρχία των ΗΠΑ στα δύο ημισφαίρια, η ποπ και το ροκ, όπως όλες οι στρατηγικού χαρακτήρα μπίζνες, είναι πράγματα «αθάνατα». Μπορεί οι «αστέρες» τους να ωριμάζουν, να θαμπώνουν και να δύουν, καμιά φορά και να πεθαίνουν σαν κοινοί θνητοί από συνηθισμένα θανάσιμα «ντόμινο» του γήρατος στα ζωτικά όργανά τους, αλλά το σκοινί της «αθανασίας» πάει πάντα κορδόνι. Στη Repubblica o Τζίνο Καστάλντο παρουσίασε την τωρινή κινητικότητα γηραιών αμερικανών και βρετανών τραγουδοποιών που έγραψαν τη δική τους ιστορία σε αυτά τα είδη μουσικής όταν, φυσικά, ήταν νέοι.

Στα 83 του ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ανακοίνωσε αμερικανική περιοδεία. Στα 82 του ο Μικ Τζάγκερ, μαζί με τους υπόλοιπους Rolling Stones, έχουν έτοιμο νέο άλμπουμ. «Το παλιό είναι ωραίο. Μετά τα 80 φαίνεται ότι η ροκ είναι πιο όμορφη. Οι ηλικιωμένοι αστέρες της δεν έχουν καμία πρόθεση να τα παρατήσουν, μάλιστα τα αποτελέσματα φαίνεται να τους δικαιώνουν. Ξεκινάμε από τους προπάτορες του Big Bang που γέννησε τα πάντα: ο ΜακΚάρτνεϊ θα ξεκινήσει την περιοδεία ‘‘Got Back’’ στις 29 Σεπτεμβρίου, από την Καλιφόρνια».

Ο Καστάλντο συνέχισε με τον Μπομπ Ντίλαν, ο οποίος «θα συνεχίσει μέχρι το τέλος του έτους να κάνει περιοδείες», αλλά στάθηκε με ιδιαίτερο σεβασμό στους Rolling Stones. Εγραψε ότι αυτοί, λόγω προχωρημένης ηλικίας, είναι «οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της επιβίωσης», αλλά δεν το βάζουν κάτω. «Κυκλοφόρησαν προσφάτως ένα single-έκπληξη, καθιστώντας σαφές ότι έχουν έτοιμο και άλμπουμ, το οποίο αναπόφευκτα θα συνδυαστεί με περιοδεία. Επίσης, δεν τους λείπει το χιούμορ, αφού αστειεύονται με τη μακροζωία. Ο Κιθ Ρίτσαρντς, 82 ετών, έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι όσο μένει όρθιος ή όσο κάποιος δεν τον ρίχνει κάτω, δεν θα σταματήσει. Εμείς ποιοι είμαστε για να το αμφισβητήσουμε;»

Σου έρχεται να γελάσεις

Ο Καστάλντο θυμήθηκε το προ 40 ετών Live Aid. Εγραψε ότι τότε όλοι οι προαναφερθέντες ήταν ήδη «ώριμοι καλλιτέχνες». Και εξέφρασε την έκπληξή του: «Τότε κανείς δεν θα φανταζόταν ότι το 2025 θα βρίσκονται ακόμα στην πρώτη γραμμή. Και να που είναι!…» Υπάρχουν νέοι καλλιτέχνες, συνέχισε, οι οποίοι γεμίζουν τα γήπεδα, αυτό όμως δεν εμποδίζει και τους παλιούς θρύλους να διεκδικούν και να έχουν τον χώρο τους.

«Ακόμη και οι Who έχουν επιστρέψει, αν και στα νιάτα τους, στο τραγούδι ‘‘My Generation’’, παιάνιζαν τον στίχο ‘‘Ηope I die before I get old’’ [‘‘Ελπίζω να πεθάνω προτού γεράσω’’] και συνεπώς θεωρούνται το απόλυτο παράδειγμα αντίφασης. Αυτή η φράση τους έμεινε ιστορική για την ψευτιά της, αφού όταν ο Ρότζερ Ντάλτρεϊ τη λέει τώρα, στα 81 χρόνια του, σου έρχεται να γελάσεις».

Αυτά για όσους «αστέρες» διατρέχουν την ένατη δεκαετία της ζωής τους. Για όσους είναι 70άρηδες ο Κστάλντο έγραψε ότι δείχνουν, εν συγκρίσει με τους προηγουμένους, αρκετά πιο νέοι. «Διεθνής ηγέτης αυτής της ηλικιακής ομάδας είναι, προφανώς, ο πολιτικολογών Μπρους Σπρίγκστιν, ο οποίος στο Βερολίνο είπε τη φράση ‘‘η Αμερική που αγαπώ βρίσκεται στα χέρια μιας διεφθαρμένης και ύπουλης κυβέρνησης’’. Μόλις ολοκλήρωσε την περιοδεία που ήταν η πιο κερδοφόρος της καριέρας του, με τα κέρδη να εκτιμώνται σε 700 εκατ. δολάρια». Και αμέσως πέρασε σε πιο «σκληρά» πεδία της ποπ-ροκ.

Γέρος ντυμένος μαθητής

«Ο αυστραλός κιθαρίστας των AC/DC, Ανγκους Γιάνγκ, ξεκίνησε την καριέρα του επινοώντας την εμφάνιση του επαναστατημένου σχολιαρόπαιδου με το κοντό παντελονάκι που χοροπηδάει αγκαλιά με την κιθάρα του. Σήμερα, δεκαετίες αργότερα, περιοδεύει ανά τον κόσμο φορώντας ακόμη κοντό παντελονάκι, όμως οι άσπρες τρίχες της κεφαλής του ξεπροβάλλουν από το μαθητικό καπέλο. Μοιάζει περισσότερο με έναν ώριμο κύριο που διαμαρτύρεται για κάτι, αν και δεν είναι σαφές γιατί φοράει ακόμα αυτή τη στολή. Είναι 70 ετών, ηλικία μικρή αν κρίνουμε από το πότε γερνάει σήμερα ο άνθρωπος».

Το κλείσιμο του ρεπορτάζ: «Η εξήγηση για το φαινόμενο [της αέναης καλλιτεχνίας] θα μπορούσε να είναι απλή. Ο βασικός λόγος είναι ότι τα τραγούδια τους έχουν γίνει κλασικά, είναι σαν να πηγαίνεις να ακούσεις Μότσαρτ ή Βέρντι. Ο Σπρίνγκστιν και ο ΜακΚάρτνεϊ εξακολουθούν να είναι οι πρωταθλητές της ροκ κουλτούρας επειδή αντιπροσωπεύουν μοναδικές, απαράμιλλες ιδιότητες. Δεν υπάρχει κανένα σημάδι ότι νέοι βασιλιάδες είναι ικανοί να τους εκθρονίσουν. Λοιπόν, το παλιό είναι όμορφο, κυρίως αν έχεις ακολουθήσει αυστηρό τρόπο ροκ-εν-ρολ βίου σε όλη σου τη ζωή».

