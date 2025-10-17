Πώς η Τέιλορ Σουίφτ έκανε viral έναν πίνακα 124 ετών

Μια τυχαία καλλιτεχνική συνάντηση ανάμεσα στην ποπ κουλτούρα και την ευρωπαϊκή τέχνη των αρχών του 20ού αιώνα έχει προκαλέσει φρενίτιδα στη Γερμανία.

Ενα μουσείο στο Βισμπάντεν είδε τις επισκέψεις του να εκτοξεύονται αφότου ένας πίνακάς του εμφανίστηκε στο νέο βιντεοκλίπ της Τέιλορ Σουίφτ, για το τραγούδι «The Fate of Ophelia».

Εκατοντάδες επισκέπτες συνέρρευσαν τις τελευταίες ημέρες στο Κρατικό Μουσείο της Εσσης (Hessisches Landesmuseum), στο Βισμπάντεν της κεντρικής Γερμανίας, έπειτα από την προβολή του στο YouTube, έγραψε η DW.

Το βίντεο ξεκινά με τη Σουίφτ ξαπλωμένη, ντυμένη με λευκό φόρεμα, σε στάση που θυμίζει εντυπωσιακά έναν πίνακα του γερμανού καλλιτέχνη Φρίντριχ Χάιζερ, εκπροσώπου του ρεύματος της Αρ Νουβό.

Το έργο απεικονίζει την Οφηλία, την αγαπημένη του Αμλετ από το ομώνυμο έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ – την τραγική ηρωίδα που οδηγείται στην τρέλα και πνίγεται σε ένα ποτάμι.

Σύμφωνα με το μουσείο, εκατοντάδες επιπλέον επισκέπτες πέρασαν το Σαββατοκύριακο από τις αίθουσές του για να δουν από κοντά τον πίνακα, ο οποίος χρονολογείται περίπου γύρω στο 1900.

Ανάμεσά τους υπήρχαν θαυμαστές που ταξίδεψαν από το Αμβούργο, στα βόρεια της χώρας, αλλά και οικογένειες αμερικανών στρατιωτών που υπηρετούν στη βάση των ΗΠΑ στο Βισμπάντεν, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του μουσείου στο πρακτορείο Associated Press.

Ο διευθυντής του μουσείου, Αντρέας Χένινγκ, μιλώντας στο γερμανικό πρακτορείο DPA, αναγνώρισε τις ομοιότητες ανάμεσα στο βίντεο της Σουίφτ και στο έργο του Χάιζερ.

«Είμαστε έκπληκτοι και ενθουσιασμένοι που η Τέιλορ Σουίφτ χρησιμοποίησε αυτόν τον πίνακα από τη συλλογή μας ως έμπνευση για το βίντεό της», ανέφερε. «Πρόκειται, φυσικά, για μια εξαιρετική ευκαιρία να προσελκύσουμε ανθρώπους που δεν γνώριζαν μέχρι τώρα το μουσείο μας», πρόσθεσε.

Ο Χένινγκ αποκάλυψε ότι οι προσπάθειες επικοινωνίας με τη διάσημη τραγουδίστρια μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει, εκφράζοντας πάντως την επιθυμία του «να δείξει κάποια στιγμή στην Τέιλορ Σουίφτ τον αυθεντικό πίνακα από κοντά».

Tο βίντεο έχει προβληθεί πάνω από 65 εκατομμύρια φορές στο Youtube.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News