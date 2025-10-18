Αναζητείται το Viagra των γυναικών. Θα βρεθεί;

Οταν η δρ Αϊόνα Γουίρ, μια εξέχουσα βιολόγος με ειδίκευση στην κυτταρολογία, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης μετά από τοκετό, το 2008, σίγουρα δεν φανταζόταν ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος αυτής της επέμβασης στη ζωή της, αλλά και στην ήδη λαμπρή καριέρα της.

Η νεοζηλανδή επιστήμονας, 42 ετών τότε, είχε προειδοποιηθεί ότι η επέμβαση ενείχε 5% κίνδυνο χειρουργικά προκλητής εμμηνόπαυσης. Δεν πίστευε ότι θα της συνέβαινε. Αλλά μέσα σε δύο εβδομάδες μετά την επέμβαση ήταν «αρκετά προφανές», όπως δήλωσε η ίδια μιλώντας στην Telegraph, ότι οι ορμόνες της βρίσκονταν σε ελεύθερη πτώση. «Η γυναικολόγος μου, μού είπε: “Πρέπει να σε ενημερώσω εκ των προτέρων για το τι σε περιμένει, γιατί δεν θα είναι καλό”. Αλλά εγώ ήδη γνώριζα».

Η δρ Γουίρ είναι πρωτοπόρος στον τομέα της απόπτωσης, όπως ονομάζεται επιστημονικά η διεργασία προγραμματισμένου θανάτου των κυττάρων. Τη δεκαετία του 2000 εφάρμοζε τις γνώσεις και την εμπειρία της στη θεραπεία του εκζέματος. Στο εργαστήριό της στο Οκλαντ είχε παρασκευάσει μια κρέμα που συμβάλλει στην ενεργοποίηση της φυσικής ικανότητας ανανέωσης του δέρματος, την οποία λάνσαρε με την ονομασία Atopis.

«Η γυναικολόγος μου είχε προηγουμένως σχολιάσει τη νεανικότητα του δέρματός μου και με ρώτησε αν είχα σκεφτεί να εξελίξω την Atopis σε κάτι που θα ήταν αποτελεσματικό για την κολπική ατροφία [λέπτυνση, ξήρανση και φλεγμονή του κόλπου], μια άλλη σωματική συνέπεια της εμμηνόπαυσης, η οποία συμβάλλει σημαντικά στη μειωμένη σεξουαλική επιθυμία», ανέφερε σχετικά.

Κάπως έτσι η δρ Γουίρ βάλθηκε να παρασκευάσει μια φυτική κρέμα που θα μπορούσε να εφαρμόζεται εξωτερικά στο αιδοίο και στον κόλπο, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της χαμηλής λίμπιντο σε γυναίκες μέσης ηλικίας. Τελικά τα κατάφερε: οι κλινικές δοκιμές (διάρκειας ενός έτους) της Myregyna, όπως ονομάζεται το νέο της παρασκεύασμα, ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Μάιο, ενώ άρχισε να διατίθεται παγκοσμίως, μέσω του ιστοτόπου της εταιρείας της, το καλοκαίρι. Ορισμένοι χαιρέτισαν το νέο επαναστατικό (καθώς θα μπορούσε να λύσει ένα φαινομενικά δισεπίλυτο πρόβλημα) προϊόν, κάνοντας λόγο ακόμα για «Viagra των γυναικών».

Οπως συνοψίζεται στο δημοσίευμα της Telegraph, παρότι το ζήτημα αφορά αμφότερα τα φύλα, η μειωμένη σεξουαλική επιθυμία επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες, με ορισμένες πηγές να εκτιμούν ότι περισσότερες από μία στις τρεις υποφέρουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Αυτό θα μπορούσε να είναι απόρροια ορμονικών αλλαγών, σωματικού πόνου ή δυσφορίας, ψυχολογικών προβλημάτων, χρόνιων ασθενειών, δυσκολιών στις σχέσεις, προβλημάτων αυτοεκτίμησης ή παρενεργειών από φάρμακα. Επιπλέον, όσο μεγαλώνουν οι γυναίκες τόσο επιδεινώνεται το πρόβλημα, και για ορισμένες αυτό είναι ένα «ντροπιαστικό, ακατονόμαστο μυστικό».

Σήμερα η δρ Γουίρ είναι 59 ετών, όμως η επιδερμίδα της παραμένει εξαιρετικά νεανική, χάρη στην ίδια κρέμα που παρασκεύασε πριν από μία δεκαετία και η οποία, όπως σημείωσε, όταν εφαρμόζεται στον κόλπο και στο αιδοίο, αντιστρέφει την προβληματική λέπτυνση των ιστών και τη μυική ατροφία.

Εξήγησε πως, καθώς οι γυναίκες μεγαλώνουν, τα γεννητικά όργανά τους υφίστανται αλλαγές που, αν και φυσικές, πάρα πολλές δυσκολεύονται ιδιαιτέρως να τις αποδεχτούν. «Υπάρχει η κολπική ξηρότητα, την οποία οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν, αλλά υπάρχει και η έλλειψη σεξουαλικής απόκρισης: το νεύρο μεταξύ του σημείου G και της κλειτορίδας ατροφεί. Οι γυναίκες χάνουν περίπου το 20% αυτής της νευρικής ευαισθησίας, πράγμα που σημαίνει ότι οι γυναικείοι οργασμοί, όποτε συμβαίνουν, είναι λιγότερο έντονοι, επομένως το σεξ είναι λιγότερο ευχάριστο», είπε. «Η ελαστικότητα του κόλπου εκλείπει και η περιοχή χάνει την πυκνότητά της. Οταν ένα ζευγάρι θέλει να κάνει σεξ, είναι σαν να κοιμάται σε ένα στρώμα χωρίς επένδυση. Είναι σωματικά άβολο, ακόμη και επώδυνο».

Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, «πολλές γυναίκες» σε αυτό το στάδιο της ζωής απλώς «δεν κάνουν σεξ. Μόλις γίνει σωματικά άβολο και λιγότερο ευχάριστο, το σεξ σταματά». Και μετά, «με την πάροδο του χρόνου, ο κόλπος συρρικνώνεται και ατροφεί εάν δεν χρησιμοποιείται», εξηγεί.

Οταν ξεκίνησε μια πιλοτική κλινική μελέτη για την κρέμα της πριν από επτά χρόνια, δέχτηκε πληθώρα αιτημάτων από γυναίκες σε απόγνωση που ήθελαν να συμμετάσχουν. «Γυναίκες μου τηλεφωνούσαν ή έστελναν email που έγραφαν “Δεν έχω κάνει σεξ με τον άνδρα μου εδώ και 10 χρόνια επειδή είναι τόσο επώδυνο. Νομίζει ότι απλώς δεν ενδιαφέρομαι για εκείνον. Δεν ξέρω πώς να του το πω”, και άλλες που είχαν γυρίσει εντελώς την πλάτη στους συντρόφους τους λόγω αυτών των προβλημάτων. Κάποιες έκαναν σεξ, αλλά ήταν πραγματικά άβολο, ενώ οι σύντροφοί τους δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι δεν το απολάμβαναν. Αυτές οι γυναίκες ούτε καν έλεγαν στους φίλους τους τι συνέβαινε. Και συνειδητοποίησα ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα», ανέφερε η Γουίρ.

Η ιδέα του τέλους της σεξουαλικής ζωής στα τέλη των 40 ή στις αρχές των 50 μπορεί να ήταν θλιβερή, αλλά ήταν και αποδεκτή, όταν οι επιλογές ήταν περιορισμένες και οι άνθρωποι ζούσαν, κατά μέσο όρο, έως λίγο πάνω από τα 70 χρόνια.

Σήμερα, όμως, το μέσο προσδόκιμο ζωής στη Βρετανία είναι 81,2 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένοι άνθρωποι περνούν σχεδόν τη μισή ζωή τους υπό συνθήκες σεξουαλικής πενίας. Ταυτόχρονα, όμως, το 89% των Βρετανών και το 60% των Βρετανίδων στη δεκαετία των 60 δηλώνουν σεξουαλικά ενεργοί.

Πράγματι, ολοένα περισσότερες γυναίκες βλέπουν τη σεξουαλική ευχαρίστηση, όχι ως κάτι «ωραίο να υπάρχει», αλλά ως «ανάγκη», και πληρώνουν για προϊόντα που τους επιτρέπουν να απολαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερο το σεξ. Μιλώντας στην Telegraph, η γυναικολόγος Γκρέις Χάτον είπε ότι τρεις στις δέκα γυναίκες με μειωμένη λίμπιντο που αναζητούν βοήθεια ζητούν πληροφορίες για συμπληρώματα τεστοστερόνης (η ορμόνη χορηγείται ενίοτε ως συμπλήρωμα, όταν η τυπική ορμονοθεραπεία από μόνη της δεν λειτουργεί).

Σύμφωνα με στοιχεία της Lovehoney, της πιο δημοφιλούς μάρκας προϊόντων σεξουαλικής ευεξίας της Βρετανίας, οι διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων της κατηγορίας «καλύτερος γυναικείος οργασμός» είναι αυξημένες κατά 10% φέτος σε σχέση με πέρυσι. Οι πωλήσεις κλειτοριδικών δονητών έχουν αυξηθεί κατά 15% σε ετήσια βάση ενώ τεράστια ζήτηση έχουν το τελευταίο διάστημα και οι δονητές αναρρόφησης.

«Και αν η τελευταία παράγραφος σας κάνει να κοκκινίζετε, μπορεί σύντομα να είστε μειονότητα», σημειώνεται στο δημοσίευμα της Telegraph, καθώς «η γυναικεία σεξουαλική επιθυμία παύει να είναι ταμπού».

Αυτό άρχισε να συμβαίνει ολοένα πιο έντονα και σχεδόν επιτακτικά τα τελευταία πέντε χρόνια, χάρη σε μυριάδες podcasts για το σεξ, καθώς επίσης τη σειρά του Netflix «The Principles of Pleasure» (2022), που εξερευνά τη σεξουαλική ζωή των γυναικών, το ερωτικό θρίλερ «Babygirl» της Νικόλ Κίντμαν και την επιτυχημένη σειρά «Rivals».

Επιπλέον, κυκλοφορούν πολλά σεξουαλικώς φορτισμένα βιβλία, όπως το «Want» της Γκίλιαν Αντερσον (στο οποίο περιγράφονται λεπτομερώς 174 σεξουαλικές φαντασιώσεις ανώνυμων γυναικών) και το «More: A Memoir of Open Marriage» της Μόλι Ρόουντεν Γουίντερ, τα οποία μεταδίδουν ένα μήνυμα σεξουαλικής απελευθέρωσης στη μέση ηλικία.

«Αυτό είναι πολύ καλό, αλλά αν οι γυναίκες αναζητούν ένα προϊόν για να “ανεβάσουν τη θερμοκρασία”, δεν θα έβρισκαν την κατάλληλη στιγμή πιο αποτελεσματικό ένα θαυματουργό φάρμακο αντί για ένα ερωτικό μυθιστόρημα;», διερωτώνται εύστοχα η δημοσιογράφος της Telegraph Νικόλ Μόουμπρεϊ.

Η δρ Γουίρ σημειώνει ότι δεν υπάρχει κανένα προϊόν στην αγορά που να αντιμετωπίζει τα σωματικά συμπτώματα που δεν επιτρέπουν στις γυναίκες να απολαμβάνουν το σεξ. «Υπάρχουν ορμόνες ή ενυδατικές κρέμες που προσφέρουν κάποια ανακούφιση. Υπάρχουν επίσης λιπαντικά τζελ και προβιοτικά, αλλά αυτά είναι όλα».

Φυσικά, η νεοζηλανδή βιολόγος υποστηρίζει ότι το προϊόν της είναι πολύ διαφορετικό, καθώς η τακτική χρήση του σημαίνει ότι τα πράγματα «εκεί κάτω» βελτιώνονται μακροπρόθεσμα (όχι μόνο όσο η κρέμα παραμένει στο αιδοίο ή στον κόλπο), αλλά είναι απαραίτητη η τακτική εφαρμογή. Κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι τα θετικά αποτελέσματα αρχίζουν να χάνονται μετά από τέσσερις εβδομάδες μη χρήσης της Myregyna.

Παρά τον ντόρο που προκάλεσε η κυκλοφορία του προϊόντος της και τα εντυπωσιακά κλινικά δεδομένα, η δρ Γουίρ δεν έχει συνάψει ακόμη κάποια συμφωνία παραγωγής. «Θέλω να το κάνω παγκόσμιο», είπε για το εν δυνάμει επαναστατικό προϊόν της, το κόστος του οποίου ανέρχεται σε λιγότερα από 70 ευρώ για τρίμηνη εφαρμογή. «Θέλω να βρω έναν συνεργάτη-παραγωγό που να συμμερίζεται τις αξίες μας και να το προσφέρω σε γυναίκες παντού, ιδανικά σε χαμηλό κόστος και με ιατρική συνταγή».

Η εύρεση μιας εμπορεύσιμης ιατρικής λύσης για τα προβλήματα της γυναικείας λίμπιντο θα μπορούσε να αποφέρει δεκάδες δισεκατομμύρια. Αλλωστε το αντίστοιχο για τους άνδρες, το διάσημο μπλε χάπι Viagra, που λανασαρίστηκε από την Pfizer το 1998, είναι ένα από τα πιο διάσημα φαρμακευτικά σκευάσματα στον κόσμο, έχοντας αποφέρει όντως δεκάδες δισεκατομμύρια στην αμερικανική πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News