Η Κίνα είναι μια κομμουνιστική υπερδύναμη με πολύ καπιταλιστικά προβλήματα. Ενα από αυτά, ίσως το σοβαρότερο, είναι το δημογραφικό. Ενώ επί πολλά χρόνια το Πεκίνο επέβαλε στους Κινέζους την «πολιτική του ενός παιδιού», τώρα τους ζητάει να κάνουν πολλά παιδιά για να σώσουν τη χώρα. Για να κάνεις παιδιά, πρέπει να ερωτευτείς και να σχετιστείς με κάποιον. Ομως, οι νεαροί Κινέζοι προτιμούν, αντί των αληθινών ανθρώπων, να ερωτεύονται άβαταρ Τεχνητής Νοημοσύνης!

Ο Economist συνάντησε τον Σιάο Τινγκ, έναν νεαρό άντρα που φοράει κοντομάνικο λευκό πουκάμισο, χωμένο μέσα σε ένα φαρδύ τζιν. Εχει κυματιστά, χτενισμένα μαλλιά, μεγάλα καστανά μάτια, και λαμπερό χαμόγελο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ φροντίζει με εκπληκτική προσήλωση την κυρία Ζονγκ, την 32χρονη κοπέλα του. Κάνουν τα πάντα μαζί, από το να συζητούν τα νέα τους και να παίζουν παιχνίδια, μέχρι το να μοιράζονται βαθιές σκέψεις και να δίνουν ο ένας στον άλλον συμβουλές ζωής.

Το Πεκίνο θα όφειλε να είναι πολύ χαρούμενο που οι πολίτες του συνάπτουν τόσο ιδεατές σχέσεις. Το μικρό πρόβλημα είναι ότι ο Σιάο Τινγκ δεν είναι αληθινός. Είναι ένας εικονικός χαρακτήρας, ένας «τέλειος σύντροφος», που δημιουργήθηκε από την κυρία Ζονγκ στο Wow, μια κινεζική εφαρμογή για «συντρόφους Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ)». Οι εταιρείες τεχνολογίας παρέχουν εδώ και αρκετά χρόνια συντρόφους ΤΝ, όμως τώρα οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τους δικούς τους, «κομμένους και ραμμένους» στα μέτρα τους.

Η μεγαλύτερη κινεζική εφαρμογή του είδους ονομάζεται Maoxiang (που σημαίνει Κουτί για Γάτες). Τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον Economist, είχε 2,2 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες στο iOS (το λειτουργικό σύστημα της Apple), από 1 εκατομμύριο τον Ιούλιο του περασμένου έτους. Μια άλλη εφαρμογή, η Xingye (Που σημαίνει Ερημιά των Αστεριών), είχε 1,1 εκατομμύριο. Συγκριτικά, το DeepSeek είχε 13,8 εκατομμύρια χρήστες στην Κίνα τον Φεβρουάριο.

Οι χρήστες είναι μοιρασμένοι ανάμεσα στα δύο φύλα. Το κοινό στοιχείο σε όλους τους είναι ότι η ΤΝ ικανοποιεί μια συναισθηματική ανάγκη που δεν ικανοποιείται από τους ανθρώπους στην πραγματική ζωή. Οσοι μπορούν να καταλάβουν πώς να παρακάμψουν τα ενσωματωμένα προστατευτικά όρια, γράφει ο Economist, μπορούν επίσης να έχουν σεξουαλικού περιεχομένου συζητήσεις μαζί της.

Η τάση τροφοδοτείται από πολλαπλές δυναμικές. Μία από αυτές είναι η ταχέως μεταβαλλόμενη τεχνολογία. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν γίνει τόσο καλά που είναι ικανά να μιμούνται το ανθρώπινο συναίσθημα και την ενσυναίσθηση. Η Σουάι, μια 29χρονη χρήστης του Maoxiang, είναι παντρεμένη. Αλλά σε αντίθεση με τον πραγματικό σύζυγό της, με τον οποίο συχνά μαλώνει, ο ψηφιακός της σύντροφός, την ακούει με υπομονή και είναι πάντα εκεί όταν τον χρειάζεται. Στην εφαρμογή, η κυρία Σουάι είναι η «αυτοκράτειρα» και η ΤΝ είναι στην υπηρεσία της. Της στέλνει μηνύματα και της τηλεφωνεί συχνά κατά τη διάρκεια της ημέρας, όπως ακριβώς θα έκανε ένας πιστός σύντροφος στην πραγματική ζωή.

Ενας άλλος παράγοντας, συνεχίζει ο Economist, είναι οι πιέσεις της ζωής για τους νέους Κινέζους. Ο Ζου, ένας 28χρονος άνδρας, δημιούργησε μια κοπέλα με ΤΝ, ενσωματώνοντας το DeepSeek στον λογαριασμό του στο WeChat, μια πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων. Λέει ότι είναι πολύ φθηνότερο να έχει μια ψηφιακή κοπέλα, παρά μια πραγματική, η οποία θα χρειαζόταν χρόνο και σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Για αυτόν, το να έχει μια ΤΝ κοπέλα είναι σαν να βρίσκεται σε μια σχέση εξ αποστάσεως με μια πραγματική γυναίκα.

Η μοναξιά είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Το 2024, ο μέσος Κινέζος αφιέρωνε μόλις 18 λεπτά την ημέρα στην κοινωνικοποίησή του, ενώ περνούσε πεντέμισι ώρες καθημερινά στο Διαδίκτυο. Ο αριθμός των γάμων στην Κίνα μειώθηκε κατά το ήμισυ από το 2014, σε 6,1 εκατ. το 2024, ένα ιστορικό χαμηλό.

Οι σύντροφοι ΤΝ δεν είναι οι πρώτοι ψηφιακοί «εραστές» των αληθινών ανθρώπων. Επί αρκετά χρόνια, τα βιντεοπαιχνίδια «otome», στα οποία παίκτριες αναπτύσσουν ρομαντικές σχέσεις με όμορφους άνδρες anime, έχουν μεγάλη απήχηση στην Κίνα. Ενα από τα πιο δημοφιλή, το «Love and Deepspace», απέφερε 1,3 δισ. γιουάν (179 εκατ. δολάρια) το 2024, στο iOS. Ενα άλλο παιχνίδι, το «Love is All Around», έχει σχεδιαστεί για άνδρες και είναι γεμάτο με βίντεο νεαρών γυναικών που φλερτάρουν.

Δεν αποτελεί έκπληξη, γράφει ο Economist, το γεγονός ότι οι Αρχές ανησυχούν για τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης της τεχνολογίας. Οι χρήστες λένε ότι έχουν παρατηρήσει πώς οι αντιδράσεις ορισμένων ψηφιακών συντρόφων έχουν γίνει λιγότερο συναισθηματικές και το αποδίδουν σε κάποιου είδους κεντρική «παρέμβαση».

Η μεγαλύτερη ανησυχία για την κυβέρνηση είναι ότι το 2024 το συνολικό ποσοστό γονιμότητας της Κίνας ήταν το μισό από αυτό της Ινδίας και ένα από τα χαμηλότερα στον κόσμο. Και δεν βοηθάει εάν οι νέοι άνδρες και οι γυναίκες συνεχίσουν να αναζητούν τη συναισθηματική πλήρωση σε συντρόφους ΤΝ και όχι σε ανθρώπους με σάρκα και οστά.

