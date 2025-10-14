Kάμερες και ραντάρ: Ποιες λειτουργούν και πού είναι τα μπλόκα;

To θέμα με τις κάμερες έχει γίνει το λεγόμενο «talk of the town». Koινώς, το νούμερο ένα ζήτημα και πηγή άγχους όσων οδηγούν. Ωστόσο, για την ώρα τουλάχιστον, οι περιβόητες 388 κάμερες που υποτίθεται έχουν τοποθετηθεί σε δήμους της Αττικής δεν έχουν φτάσει καν στη χώρα – πόσο μάλλον να έχουν τοποθετηθεί.

Την ώρα, δε, που πληκτρολογούνται αυτές οι γραμμές, όσον αφορά τις νέας τεχνολογίας κάμερες που, για παράδειγμα, έχουν μπει δύο εξ αυτών στη λεωφόρο Ποσειδώνος (στο ύψος του Αλίμου, στη λεωφόρο Καλαμακίου), λειτουργούν σε πιλοτικό στάδιο. Αυτό σημαίνει ότι προς το παρόν δεν επικυρώνουν παραβάσεις και δεν αποστέλλουν αντίστοιχα πρόστιμα στους παραβάτες του ερυθρού σηματοδότη ή της υπερβολικής ταχύτητας.

Επίσης, το σύστημα καταγραφής που θα στέλνει αυτόματα τις ειδοποιήσεις για τα πρόστιμα δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Γράφεται πως θα είναι έτοιμο στα τέλη Οκτωβρίου. Μένει να φανεί. Εδώ είναι Ελλάδα. Κοινώς, όσες λίστες κι αν αναδημοσιεύονται τις τελευταίες εβδομάδες με τα υποτιθέμενα σημεία τοποθέτησης, δεν έχουν πρακτικό αντίκρισμα.

Εκτιμώ, μάλιστα, πως ακόμα και αν ίσχυαν όλα όσα διαβάζετε, ακόμα κι αν είχαν μπει οι περιβόητες 388 κάμερες, δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι σχετικές λίστες σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης. Δηλαδή είναι δυνατόν να έχει απομνημονεύσει κάποιος τα κατεβατά που κυκλοφορούν κατά κόρον και κάθε φορά να θυμάται σε ποιο σημείο ακριβώς βρίσκεται καθώς οδηγεί;

Ωστόσο, τα σημεία όπου θα τοποθετηθούν ισχύουν. Οπως είχε γραφτεί προγενέστερα, η διαδικασία της ανάθεσης έχει ολοκληρωθεί, με τους αναδόχους προμηθευτές να έχουν αναδειχθεί κατόπιν ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Εκτιμάται πως οι κάμερες θα εγκαθίστανται τμηματικά έως τις αρχές του 2026 και το συνολικό κόστος ανέρχεται στα 18,8 εκατ. ευρώ. Οι κάμερες προβλέπεται να τοποθετηθούν, μεταξύ άλλων, σε κεντρικές διασταυρώσεις των λεωφόρων Κηφισίας, Συγγρού, Βασιλίσσης Σοφίας, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη, Μεσογείων, Πειραιά, Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Αλεξάνδρας, Παιανίας-Κορωπίου, Κηφισού, Γαλατσίου, Βεΐκου, Πατησίων, Ακαδημίας, Δαβάκη, Αμφιθέας, Ποσειδώνος, Θηβών, Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά, Αχαρνών, Δεκελείας, ΝΑΤΟ, Δημοκρατίας και Χαροκόπου. Το «μεταξύ άλλων» το προσέξατε στην αρχή της πρότασης;

Ποιες κάμερες δεν λειτουργούν

Οι κάμερες (τα γνωστά γκρίζα ορθογώνια κουτιά) στη λεωφόρο Κηφισού και στη λεωφόρο Αθηνών, όπως σωστά είχε γραφτεί σε ειδησεογραφικό μέσο, δεν λειτουργούν. Οντως, επίσης, δεν λειτουργούν οι κάμερες για υπερβολική ταχύτητα στο εθνικό δίκτυο Αθηνών-Κορίνθου μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας.

Ποιες κάμερες λειτουργούν

Λειτουργούν οι κάμερες που ελέγχουν λεωφορειολωρίδες, όπως για παράδειγμα στις Βασ. Αμαλίας και Βασ. Σοφίας. Λειτουργούν οι κάμερες στην Αττική Οδό. Γράφεται πως 15 εξ αυτών είναι σε λειτουργία. Επίσης, λειτουργούν αλλά δεν στέλνουν παραβάσεις οι κάμερες κέντρου διαχείρισης κυκλοφορίας, αυτές που βλέπετε πάνω σε κολώνες.

Τα κινητά ραντάρ, τα μπλόκα και οι έλεγχοι

Μέχρι να γίνει ό,τι έχει σχεδιαστεί, τα μπλόκα έχουν πάρει «φωτιά». Τα σημεία όπου στήνονται είναι διάσπαρτα στην πόλη.

Ενδεικτικά και μόνο σημειώνονται τα εξής σημεία για μπλόκα και ελέγχους

•Λεωφόρος Βάρης-Κορωπίου, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο «Everest»

•Γέφυρα της Μάνδρας

•Εξω από τη Στάση Ρετσίνα, στον Πειραιά

•Στη βόρεια πύλη του Αεροδρομίου

•Αγιοι Ανάργυροι, στην εκκλησία, μπροστά στην πλατεία

•Λυκόβρυση

•Διόδια Μεταμόρφωσης προς αεροδρόμιο

•Λ. Τατοΐου, λίγο πριν τη γέφυρα Βαρυμπόμπης

•Αττική Οδός, έξοδος Λ. Ηρακλείου

•Λ. Λαυρίου, στο ΒΙΟΠΑ Κερατέας

•Καλλιθέρα, Δοϊράνης και Δαβάκη, προς Νέα Σμύρνη, πριν τη γέφυρα

•Εξοδος Αγίου Στεφάνου από Αθήνα

•Λ. Βουλιαγμένης, με κατεύθυνση προς Γλυφάδα, μετά τη γέφυρα του Praktiker

•Πλατεία Πετρούπολης, 25ης Μαρτίου

•Είσοδος Καλυβίων, στο ρεύμα προς Λαύριο

•Βουλιαγμένη, ακριβώς πριν τη διασταύρωση για Λαιμό

•Μαρκόπουλο, κατεύθυνση προς Πόρτα Ράφτη, στην Avin

•Νέο Ηράκλειο, οδός Ιφιγενείας, απέναντι από τα BEAT

•Γαλάτσι, στην Τραλλέων και Παπαφλέσσα

•Γαλάτσι, Γαλατσίου και Βεΐκου

•Παλαιό Φάληρο, Πλατεία Ντάβαρη

•Ιερά Οδός και Ελευθερίου Βενιζέλου 339

•Λ. Θρακομακεδόνων, στο ύψος της Αμυγδαλέζας και στην Πάρνηθος πριν τη στροφή για Αγιο Πέτρο

•Χαΐδάρι, Στρατηγού Καραϊσκάκη, απέναντι από το Παλατάκι

•Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα, Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου, στο φανάρι για Κορυδαλλό

•Λ. Ποσειδώνος, λίγο μετά το πρώην αεροδρόμιο, προς Φάληρο

•Λ. Κρυνορίου, έξοδος προς Εθνική Οδό, για το ρεύμα προς Αθήνα

•Βάρκιζα, στο τέλος της μεγάλης κατηφόρας μετά το «Island»

•Λ. Σουνίου, στο ύψος της Αγίας Μαρίνας, στα «Everest»

•Λ. Σουνίου, στη μεγάλη ευθεία του Αγίου Νικολάου Αναβύσσου

•Και πολλά, πολλά ακόμα

