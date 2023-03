Η μεγάλη ανατροπή: Θα πωλούνται αυτοκίνητα με θερμικούς κινητήρες και μετά το 2035

Τη ζύμωση που προηγήθηκε, βαθιά και με αντιδράσεις, μπορείτε να τη διαβάσετε στο σχετικό άρθρο που δημοσιεύτηκε στις 6 Μαρτίου. Το πράγμα φαινόταν ότι δεν θα ήταν και τόσο απλό. Και, βέβαια, όπως έχουμε ξαναγράψει, αυτό που θα δρομολογούνταν, μοιραία, θα έπαιρνε φαλάγγι και τα υβριδικά, τα οποία αποτελούν μια ενδιάμεση λύση (μεταξύ θερμικών και ηλεκτρικών) και στα οποία, στο κάτω-κάτω, σημαντικό μέρος των αγοραστών έχει δείξει την εμπιστοσύνη του και έχει ακουμπήσει τα ωραία του λεφτά.

Από την άλλη, κατασκευαστές όπως, για παράδειγμα, η Volvo, που στρέφεται ολοκληρωτικά προς τα EV, διατυπώνουν αντιδράσεις για την ανατροπή, υποστηρίζοντας ότι το νέο σκηνικό είναι ικανό να δυναμιτίσει το πλάνο που μέχρι πρότινος θεωρούνταν τελική υπόθεση.

Οπως και να ’χει, η μεγάλη αυτοκινητική δύναμη της Γερμανίας πέτυχε να συνάψει συμφωνία με την ΕΕ για την πώληση καινούργιων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης και μετά το έτος-σταθμό του 2035. Η συμφωνία ορίζει τώρα πως θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα εφόσον θα κινούνται με τα λεγόμενα eFuels, δηλαδή συνθετικά καύσιμα που θα είναι κλιματικά ουδέτερα. O αντιπρόεδρος της ΕΕ, Φρανς Τίμερμανς, το δήλωσε στο λογαριασμό του στο Τwitter: «Καταλήξαμε σε μια συμφωνία με τη Γερμανία για τη μελλοντική χρήση των eFuels στα αυτοκίνητα».

We have found an agreement with Germany on the future use of efuels in cars.

We will work now on getting the CO2-standards for cars regulation adopted as soon as possible, and the Commission will follow-up swiftly with the necessary legal steps to implement recital 11.

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) March 25, 2023