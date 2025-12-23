Ελλάς – Ισραήλ συμμαχία σε ξηρά, αέρα και θάλασσα

Η κοινή συνέντευξη Τύπου Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη-Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ την Δευτέρα (22.12) έδειξε με τον πλέον πειστικό τρόπο ότι η Τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ έχει υπερβεί πια τον αρχικό της χαρακτήρα και εξελίσσεται σε θεσμοθετημένο πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με αιχμή την Αμυνα, την ενεργειακή συνεργασία και τη συνδεσιμότητα σε επίπεδο υποδομών και ψηφιακών δικτύων (βλ. GSI και διάδρομος IMEC).

«Προς όσους φαντασιώνονται αυτοκρατορίες τούς λέω: ξεχάστε το», Μπενιαμίν «Μπίμπι» Νετανιάχου

Το σήμα προς τους παίκτες της περιοχής εστάλη από τον ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος χωρίς να κατονομάσει την Τουρκία -αλλά και χωρίς περιστροφές- διεμήνυσε:

«Προς όσους φαντασιώνονται ότι μπορούν να δημιουργήσουν αυτοκρατορίες και έλεγχο επί των χωρών μας, τους λέω: ξεχάστε το. Δεν πρόκειται να συμβεί. Μην το σκέφτεστε καν. Είμαστε αποφασισμένοι και ικανοί να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας και η συνεργασία ενισχύει αυτές τις δυνατότητες. Μαζί, εμείς οι δημοκρατίες της Ανατολικής Μεσογείου θα προωθήσουμε την ασφάλεια, την ευημερία και την ελευθερία».

Ειδικά λοιπόν στον αμυντικό τομέα, η διμερής συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ περνάει σε μία νέα εποχή, με διαδοχικές συμφωνίες τόσο στα εξοπλιστικά, όσο και σε επίπεδο στρατιωτικής συνεργασίας στο πεδίο.

Η Jerusalem Post ενδεικτικά περιγράφει:

Οι στρατιωτικοί δεσμοί επεκτείνονταν. Ισραηλινοί πιλότοι εκπαιδεύονταν στον ελληνικό εναέριο χώρο μετά τον περιορισμό της πρόσβασης στον τουρκικό εναέριο χώρο.

Οι κοινές αεροπορικές, ναυτικές και χερσαίες ασκήσεις έγιναν πιο συχνές και πιο εξελιγμένες. Η ανταλλαγή πληροφοριών εντάθηκε. Η Κύπρος επίσης επέκτεινε τον συντονισμό της στον τομέα της ασφάλειας με το Ισραήλ και φιλοξένησε εκπαιδευτικές δραστηριότητες των IDF.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2020, αυτή η συνεργασία είχε θεσμοθετηθεί. Υπογράφηκαν αμυντικές συμφωνίες και ο επιχειρησιακός συντονισμός έγινε ένα φυσιολογικό στοιχείο της στρατιωτικής δραστηριότητας.

Από κοντά και τα δημοσιεύματα στον ελληνικό και ισραηλινό Τύπο αναφορικά με το σχέδιο (που για κάποιους δεν αποτελεί πια απλώς σχέδιο) για τη δημιουργία μιας «κοινής δύναμης επέμβασης» μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.

Η προοπτική δημιουργίας μιας κοινής Μεραρχίας αμυντικού χαρακτήρα, η οποία θα αποτελείται από επίλεκτες μονάδες των τριών χωρών και θα λειτουργεί ως ισχυρός πυλώνας αποτροπής και σταθερότητας στην περιοχή, έχει προκαλέσει αίσθηση όχι μόνο στην Αγκυρα που ήδη -μία ημέρα μετά την Τριμερή της Ιερουσαλήμ, μιλά για «αντιτουρκική συμμαχία»- αλλά και σε διεθνή αμυντικά fora.

Η προτεινόμενη Μεραρχία εκτιμάται ότι θα αριθμεί συνολικά περί τους 2.500 άνδρες, προερχόμενους από ειδικές και υψηλής ετοιμότητας μονάδες. Στόχος της συνεργασίας δεν είναι η επιθετική προβολή ισχύος, αλλά η ενίσχυση της συλλογικής ασφάλειας, η προστασία κρίσιμων υποδομών και η αποτροπή απειλών σε μια γεωγραφική ζώνη αυξημένης στρατηγικής σημασίας (βλ. προστασία ερευνών υδρογονανθράκων σε διακηρυγμένες ΑΟΖ κτλ).

Σύμφωνα πάντα με τα σχετικά δημοσιεύματα, Ελλάδα και Ισραήλ θα συνεισφέρουν με 1.000+1.000 άνδρες από επίλεκτες ειδικές δυνάμεις , ενώ προβλέπεται η διάθεση ενός σμήνους μαχητικών καθώς και προηγμένων συστημάτων επιτήρησης, συλλογής πληροφοριών και αντιαεροπορικής άμυνας.

Κεντρικό ρόλο στην αποτρεπτική ισχύ της κοινής δύναμης ταχείας επέμβασης θα έχουν τα F-16 Viper, τα οποία διαθέτουν προηγμένα συστήματα ραντάρ, όπλα ακριβείας και δυνατότητες δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων.

Η Κυπριακή Δημοκρατία θα διαθέσει 500 επίλεκτους, η συμβολή της και ο ρόλος της ωστόσο, αφορά κυρίως τις υποδομές και τη γεωστρατηγική της θέση. Το αεροδρόμιο Πάφου, καθώς και άλλες στρατιωτικές και λιμενικές εγκαταστάσεις, μπορούν να λειτουργήσουν ως έδρα της Μεραρχίας και ως βάσεις υποστήριξης και ανεφοδιασμού των επίλεκτων δυνάμεων.

Από την πλευρά του, το ισραηλινό μέσο Ynet, αναφέρει ότι οι IDF έχουν ήδη ενημερωθεί σχετικά και μάλιστα υπάρχει εντολή έναρξης σχεδιασμού, εν αναμονή περαιτέρω οδηγιών από τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Αμυνας Γιεσραέλ Κατζ, ο οποίος σημειωτέον είχε μόλις πρόσφατα, στις 15 και 16 Δεκεμβρίου, συνάντηση με τον κύπριο υπουργό Αμυνας, Βασίλη Πάλμα.

Γίνεται αντιληπτό, γράφει το ynet, «γιατί το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται με εξαιρετική προσοχή: το κύριο καθήκον μιας κοινής ελληνο-ισραηλινο-κυπριακής δύναμης επέμβασης -εάν ποτέ συσταθεί στο μέλλον- θα είναι η αντιμετώπιση της Τουρκίας στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου».

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι δράσεις εντατικής συνεκπαίδευσης, με κοινές ασκήσεις ναυτικών μονάδων στη Ρόδο, ασκήσεις εναέριου ανεφοδιασμού στην Κρήτη και εκπαίδευση ισραηλινών ειδικών δυνάμεων στο Κιλκίς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε μάλιστα ότι μέσα στο 2026 τα Λιμενικά Σώματα των τριών χωρών «θα πραγματοποιήσουν κοινή άσκηση, με επίκεντρο την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης».

Και όλα αυτά ενώ τα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο φαίνεται να διανύουν περίοδο δοκιμασίας, καθώς οι παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά επανήλθαν δριμύτερες (μόνο τη Δευτέρα καταγράφηκαν επτά παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο — μία από μαχητικό F-16 και έξι από κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου ATR-72).

Αλλά και ως προς την ευρύτερη εικόνα στην ΝΑ Μεσόγειο, ο Νετανιάχου δεν θέλησε να «χαϊδέψει αυτιά»: «Η Μέση Ανατολή και η Ανατολική Μεσόγειος δοκιμάζονται από επιθετικότητα, τρομοκρατία και αστάθεια», περιέγραψε και ακριβώς αυτή η τριμερής συνεργασία με την Ελλάδα και την Κύπρο «παρέχει δύναμη, σαφήνεια και συνεργασία που θα υπερισχύσουν του χάους».

Ισραηλινά οπλικά συστήματα και «Ασπίδα του Αχιλλεα» – «Οι Ελληνες ξέρουν τι αγοράζουν»

Αντίστοιχα, στο πεδίο των εξοπλισμών, η Ελλάδα έχει ήδη προμηθευτεί κρίσιμα οπλικά συστήματα από το Ισραήλ. Οι πύραυλοι Spike NLOS με το που αποκτήθηκαν, αναπτύχθηκαν ταχύτατα στα νησιά του Αιγαίου και στον Εβρο, ενώ ακολουθούν τα συστήματα Rampage και SPICE. Παράλληλα, αναμένονται προς εγκατάσταση και τα πυραυλικά συστήματα PULS, ενώ όπως όλα δείχνουν, έπεται το σύστημα LORA και άλλα αντιαεροπορικά συστήματα ισραηλινής προέλευσης.

Επίσης, στο πλαίσιο της 3ης διεθνούς έκθεσης Αμυνας και Ασφάλειας DEFEA, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τον περασμένο Μάιο, υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας και της ΙΑΙ Elta Systems (θυγατρικής της Israel Aerospace Industries) -εταιρείας κατασκευής εναέριων και αεροδιαστημικών συστημάτων. Στη συμφωνία περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων το σύστημα Barak MX, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον αεροσκαφών, πυραύλων και βαλλιστικών πυραύλων, όπως και η προμήθεια για το Πολεμικό Ναυτικό του προηγμένου αυτόνομου μη επανδρωμένου υποβρυχίου συστήματος «Blue Whale»

Οπως άλλωστε δήλωσε ο ίδιος ο διευθύνων σύμβουλος της Israel Aerospace Industries, Μπόαζ Λέβι (Boaz Levy) στο Globes, «εξαιτίας των συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο και των αυξανόμενων απειλών, οι αγορές συστημάτων αεράμυνας βρίσκονται σε άνοδο. Οι Ελληνες γνωρίζουν τι αγοράζουν και δεν είναι τυχαίο που μιλάνε για το Barak MX. Πρόκειται για ένα σύστημα που έχει δοκιμαστεί επιχειρησιακά. Όποιος αγοράζει, ξέρει τι αγοράζει».

Στο σχετικό δημοσίευμα του ισραηλινού μέσου γίνεται λόγος για «στρατηγική συμφωνία ιστορικών διαστάσεων του Ισραήλ με την Ελλάδα για την πώληση τριών ισραηλινών συστημάτων αεράμυνας έναντι 3 δισ. ευρώ. «Η συμφωνία με την Ελλάδα -αναφέρει το δημοσίευμα του Globes- αναμένεται να περιλαμβάνει το σύστημα Spyder της εταιρείας, Rafael, το οποίο θα αντικαταστήσει τα ρωσικά συστήματα Osa-AK και Tor-M1. Aντίστοιχα, το Barak MX της Israeli Aerospace Industries, θα αντικαταστήσει το σύστημα Hawk, και το David’s Sling της Rafael θα αντικαταστήσει το ρωσικό σύστημα S-300. Τα ισραηλινά συστήματα θα ενσωματωθούν σε μια νέα συστοιχία αεράμυνας μαζί με τους πυραύλους Patriot, τους οποίους η Ελλάδα θα διατηρήσει».

Η επιλογή του συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Barak MX εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη λεγόμενη «Ασπίδα του Αχιλλέα», τον θόλο που έχει παρουσιάσει εδώ και μήνες ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας για τη βέλτιστη αντιπυραυλική, αντιαεροπορική και αντι-drone προστασία της ελληνικής επικράτειας κατά το πρότυπο του περίφημου ισραηλινού Iron Dome (και της εξέλιξής του).

