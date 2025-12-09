SAFE, PULS (και LORA) στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ

Εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας και η τελική έγκρισή τους, αποτέλεσαν το βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον Πρωθυπουργό την Τρίτη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ έγινε επίσης ενημέρωση για το σχέδιο αξιοποίησης του προγράμματος SAFE με βάση τον εγκεκριμένο Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών 2025-2036.

Ενημέρωση υπήρξε και για την καινοτομία στις Ενοπλες Δυνάμεις και τη δραστηριότητα του ΕΛΚΑΚ ( Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας), ενώ συζητήθηκαν όλες οι ελευταίες διεθνείς εξελίξεις.

Στην κορυφή της ατζέντας των νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων βρέθηκε η προμήθεια των ισραηλινών Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων τύπου PULS, ύψους 692 εκατ. ευρώ, ενώ φέρεται να επαναβεβαιώθηκε και η πρόθεση της Αθήνας για την αγορά του επίσης ισραηλινής κατασκευής, συστήματος βαλλιστικών πυραύλων LORA.

Στα υπόλοιπα προγράμματα περιλαμβάνονται η αναβάθμιση των υποβρύχιων οχημάτων εντοπισμού και εξουδετέρωσης ναρκών, ο εκσυγχρονισμός των κύριων πυροβόλων 5 ιντσών των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, καθώς και ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού πολέμου, συνολικής αξίας περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Κύριο σημείο της συμφωνίας προμήθειας για τους 36 PULS MLRS (Multiple Launch Rocket Systems) που αποκτά η Ελλάδα, η συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα, που ενδέχεται να αγγίξει το 30% της συνολικής δαπάνης.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Iσραήλ προβλέπει την κατασκευή εξαρτημάτων των PULS στην Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτόν, μάλιστα, στελέχη της ισραηλινής Elbit θα εκπαιδεύσουν έλληνες τεχνικούς, ενώ η εταιρεία δεσμεύεται για τη μεταφορά τεχνογνωσίας για συγκεκριμένα μέρη των πυρομαχικών και των ηλεκτρονικών του συστήματος αλλά και για τη μετέπειτα υποστήριξή τους.

Τη Δευτέρα, σε τοποθέτησή του κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, έκανε ειδική αναφορά στο ζητούμενο -και προαπαιτούμενο- της εθνικής συμμετοχής στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, καθώς και στην αναγκαιότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας προς όφελος της ελληνικής παραγωγικής βάσης.

«Η χώρα μας -υπογράμμισε ο κ. Δένδιας- δεν θα αποκτά από εδώ και πέρα κάτι στο οποίο δε θα υπάρχει ελληνική συμμετοχή της τάξεως του 25%. Aυτό που επιδιώκουμε δεν είναι, απλώς, 25% υπό-κατασκευαστικό έργο. Επιδιώκουμε συμμετοχή στην τεχνογνωσία του συστήματος», προαναγγέλλοντας την εισήγησή του στο ΚΥΣΕΑ για την αγορά συστημάτων πυραυλικού πυροβολικού.

«Ο όρος δεν θα είναι να υπάρχει απλώς 25% ελληνική συμμετοχή στο σύστημα, θα είναι να μεταφερθεί τεχνογνωσία για το σύστημα, ώστε να μπορούν τα «ελληνικά μυαλά» να το εξελίξουν. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί προσαρμογή, να μπορούμε εμείς να κάνουμε την προσαρμογή, όχι απλώς να πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε και να πάμε να αγοράσουμε από τον προμηθευτή ένα άλλο. Ήταν ο πάγιος τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε η χώρα έως σήμερα. Τώρα αυτό το 25% όχι απλώς επενδύεται στη χώρα, αλλά μοχλεύει τεχνογνωσία, η οποία θα παράξει νέα αποτελέσματα, ελπίζω εξαγώγιμα«, ήταν η εκτίμηση του υπουργού Εθνικής Αμυνας έτσι ώστε «από πελάτες, να γίνουμε στην αρχή συμπαραγωγοί και στο τέλος της ημέρας παραγωγοί».

Σε Εβρο και νησιά με όλη τη γκάμα πυρομαχικών

Με δεδομένη την προτεραιοποίηση της άμεσης ενίσχυσης του πυραυλικού πυροβολικού ως αναπόσταστου τμήματος του περίφημου Θόλου, γνωστού με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα», οι πολλαπλοί εκτοξευτές PULS θα αναπτυχθούν στον Εβρο και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, καλύπτοντας έτσι ολόκληρο τον ανατολικό τομέα και αποτελώντας ένα από τα κύρια συστήματα του νέου αμυντικού δόγματος.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την τοποθέτηση των PULS σε οχήματα IVECO 6X6, τα οποία θα αποκτήσει η Ελλάδα μέσω SAFE.

Στα σχετικά ρεπορτάζ, όπως αυτό προ ημερών της «Καθημερινής», επισημαίνεται ακόμη ότι έγινε δεκτό από τους Ισραηλινούς το αίτημα της Αθήνας (κατόπιν σχετικής εισήγηση του στρατιωτικού επιτελείου) για αποδέσμευση όλης της γκάμας πυρομαχικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα.

Ετσι, στα πυρομαχικά περιλαμβάνονται τόσο ο τακτικός βαλλιστικός πύραυλος, με εμβέλεια άνω των 300 χιλιομέτρων, τύπου Predator Hawk ER,που μετατρέπει τους PULS σε στρατηγικό όπλο και θα είναι σύντομα διαθέσιμος και για την Ελλάδα, όσο και τα βλήματα Accular και Extra, εμβέλειας 40 και 150 χιλιομέτρων, αντίστοιχα.

Η Αθήνα προμηθεύεται, ακόμη, κέντρα διοίκησης και ελέγχου με δυνατότητα C2/C4I για τη διασύνδεση του οπλικού συστήματος με άλλες πλατφόρμες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, μεταξύ των οποίων τα F-16 Viper και μελλοντικά τα F-35.

Στη διακρατική συμφωνία θα ενταχθεί, σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», και το περιπλανώμενο πυρομαχικό Skystriker, με εμβέλεια άνω των 250 χιλιομέτρων και ικανότητα προσβολής στόχων είτε αυτόνομα ή με την καθοδήγηση χειριστή. Το συγκεκριμένο drone μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την κατάδειξη στόχων, ενώ, σύμφωνα με τους κατασκευαστές του, το σύστημα PULS μπορεί να λειτουργεί ακόμη και σε περιβάλλον ηλεκτρονικών παρεμβολών ή πλήρους άρνησης GPS.

