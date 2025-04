Αναγνωρίζοντας την αξία του ποδηλάτου ως μέσου αθλητισμού και βιώσιμης μετακίνησης, η ΔΕΗ στηρίζει για 4η συνεχή χρονιά τον ΔΕΗ Tour Of Hellas, ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός του αγώνα. Ο φετινός ΔΕΗ Tour of Hellas εκτείνεται σε πέντε αγωνιστικές ημέρες, διασχίζοντας τρεις Περιφέρειες της χώρας – Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής – καλύπτοντας συνολικά 811,19 χιλιόμετρα. Με τη συμμετοχή 20 ομάδων, εκ των οποίων 18 επαγγελματικές και δύο εθνικές από Ελλάδα και Κύπρο, και συνολικά 120 κορυφαίων αθλητών της ποδηλασίας, ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2025 υπόσχεται υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και μοναδικές στιγμές για αθλητές και θεατές.

Από τις 2 έως τις 6 Απριλίου, οι ποδηλάτες θα διασχίσουν διαδρομές απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και ιστορικού ενδιαφέροντος. Ο πρώτος αγώνας, την Τετάρτη 2 Απριλίου, ξεκινά από την Πάτρα και κατευθύνεται στο Αγρίνιο, μια διαδρομή που συνδυάζει παραθαλάσσια τοπία με την ενδοχώρα της Αιτωλοακαρνανίας. Την Πέμπτη 3 Απριλίου, το δεύτερο ετάπ ξεκινά από το Αγρίνιο και φτάνει στην Αράχοβα, ενώ την Παρασκευή 4 Απριλίου, το τρίτο ετάπ συνδέει δύο ιστορικές πόλεις, τους Δελφούς με τη Χαλκίδα. Το Σάββατο 5 Απριλίου, στο τέταρτο ετάπ, η Χαλκίδα υποδέχεται τους αθλητές πριν αυτοί συνεχίσουν προς το Ολυμπιακό Χωριό, σε μια διαδρομή που φέρνει τον αγώνα πιο κοντά στην πρωτεύουσα. Η μεγάλη αυλαία πέφτει την Κυριακή 6 Απριλίου, όπου οι ποδηλάτες ξεκινούν από τον ιστορικό Μαραθώνα και καταλήγουν στο εμβληματικό Παναθηναϊκό Στάδιο, σε έναν εντυπωσιακό τερματισμό.

Εκτός από την καθαρά αγωνιστική διάσταση, ο ΔΕΗ Tour of Hellas αποτελεί μία μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου, προωθώντας την αξία του ως μέσου μετακίνησης και ψυχαγωγίας. Η ΔΕΗ, μέσω των ειδικά διαμορφωμένων ΔΕΗ Fan Zones, μεταφέρει το μήνυμα ΔΕΗ Power Up The Race και προσφέρει δράσεις που ενημερώνουν το κοινό για τα οφέλη της ποδηλασίας, προσελκύοντας μικρούς και μεγάλους σε έναν κόσμο γεμάτο ενέργεια και κίνηση. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την ποδηλασία, να συμμετάσχουν σε διαδραστικά παιχνίδια και να ζήσουν τη μαγεία του αγώνα.

Ο Όμιλος ΔΕΗ, στο πλαίσιο του ενεργειακού του μετασχηματισμού, αναδεικνύει την ποδηλασία ως βασικό στοιχείο ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος. Υπογραμμίζει τη σημασία του ποδηλάτου όχι μόνο ως μέσου άθλησης και ψυχαγωγίας, αλλά και ως μία από τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον μορφές αστικής μετακίνησης. Μέσα από τη στήριξή του στον ΔΕΗ Tour of Hellas, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για ένα καλύτερο και πιο πράσινο μέλλον για όλους.

