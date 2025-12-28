Μπριζίτ Μπαρντό: Εικόνες μιας «γεμάτης» ζωής

Η ταλαντούχα μπαλαρίνα, το νεαρό μοντέλο, η ηθοποιός των σκηνοθετών, το παγκόσμιο σύμβολο του σεξ, η κοσμική της Κυανής Ακτής που κάθε διασημότητα επιζητούσε μια φωτογραφία μαζί της. Αμέτρητοι οι άνδρες που τη φαντασιώθηκαν πλάι τους, αλλά μόνο τέσσερις ευτύχησαν(;) να την παντρευτούν. Οταν αποσύρθηκε στη βίλα της στο Σεν Τροπέ και στα αγαπημένα της κατοικίδια ήταν ακόμα νέα και γεμάτη λάμψη. Η πορεία της Μπε-Μπε μέσα από τον φωτογραφικό φακό