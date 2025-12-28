Μπριζίτ Μπαρντό: Εικόνες μιας «γεμάτης» ζωής

Η ταλαντούχα μπαλαρίνα, το νεαρό μοντέλο, η ηθοποιός των σκηνοθετών, το παγκόσμιο σύμβολο του σεξ, η κοσμική της Κυανής Ακτής που κάθε διασημότητα επιζητούσε μια φωτογραφία μαζί της. Αμέτρητοι οι άνδρες που τη φαντασιώθηκαν πλάι τους, αλλά μόνο τέσσερις ευτύχησαν(;) να την παντρευτούν. Οταν αποσύρθηκε στη βίλα της στο Σεν Τροπέ και στα αγαπημένα της κατοικίδια ήταν ακόμα νέα και γεμάτη λάμψη. Η πορεία της Μπε-Μπε μέσα από τον φωτογραφικό φακό
Πορτρέτο από τα μέσα της δεκαετίας του '50: Η Μπριζίτ Μπαρντό, μοντέλο και στάρλετ του σινεμά, ποζάρει στο εκτυφλωτικό φως του μεσογειακού ήλιου, με κλειστά μάτια και κρατώντας πίσω από το κεφάλι της ένα ψάθινο καπέλο
Express/Express/Getty Images/Ideal Image
H μικρούλα Μπριζίτ με στολή μπαλαρίνας, γύρω στο 1946. Προσωρινά διέπρεψε στο μπαλέτο, αλλά τελικά την κέρδισαν οι κάμερες
Roger Viollet via Getty Images/Roger Viollet via Getty Images/Ideal Image
12 Δεκεμβρίου 1952: Η Μπριζίτ Μπαρντό ντυμένη νύφη, με γαμπρό τον σκηνοθέτη Ροζέρ Βαντίμ. Η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε στην Εκκλησία του Πασί, στο Παρίσι
Hulton Archive/Getty Images/Ideal Image
Ως Ζαβότ Λεμουάν, σε μια από τις πρώτες εμφανίσεις της στη μεγάλη οθόνη, στην κωμωδία «Le Trou Normand», του 1952
Getty Images/Ideal Image
H σταρ της ταινίας «...Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» σε διαφημιστική πόζα (1955)
Baron/Hulton Archive/Getty Images/Ideal Image
1959: Σέξι πορτρέτο της Μπριζίτ Μπαρντό για την προώθηση της ταινίας του Ζιλιέν Ντιβιβιέ «Η γυναίκα και το νευρόσπαστο»
Hulton Archive/Getty Images/Ideal Image
Με τον δεύτερο σύζυγό της, Ζακ Σαριέ, και των μόλις τριών ημερών γιο τους Νικολά, το 1960
Keystone-France/Gamma-Keystone via Getty Images/Ideal Image
14 Αυγούστου 1961: H Mπαρντό ποζάρει για τους φωτογράφους σε διάλειμμα από το γύρισμα της τελευταίας σκηνής του φιλμ «Μια ιδιωτική ζωή», που έγινε στην Ιταλία
Mirrorpix via Getty Images/Ideal Image
Ο Λουί Μαλ σκηνοθετεί τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι (αριστερά) και την Μπε-Μπε στο «Μια ιδιωτική ζωή» (1962)
REPORTERS ASSOCIES/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image
Κουβεντούλα μεταξύ του αμερικανού σούπερ σταρ του Χόλιγουντ Κερκ Ντάγκλας και της γαλλίδας στάρλετ Μπριζίτ Μπαρντό σε παραλία της Κυανής Ακτής
Getty Images/Ideal Image
Σκηνή από την «Περιφρόνηση» του Ζαν-Λικ Γκοντάρ, με τον αμερικανό ηθοποιό Τζακ Πάλανς να στρέφεται προς την Μπαρντό
Embassy Pictures/Getty Images/Ideal Image
Ζαν Μορό και Μπε-Μπε στο σετ της ταινίας του Λουί Μαλ «Βίβα Μαρία!» (1964)
Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images/Ideal Image
Με τον τραγουδοποιό, ηθοποιό και συγγραφεά Σερζ Γκενσμπούργκ στα γυρίσματα του τηλεοπτικού σόου «Speciale Bardot», το 1968
Henri Bureau/Sygma/Corbis/VCG via Getty Images/Ideal Image
H Μπαρντό και ο τρίτος σύζυγός της, ο γερμανός βιομήχανος Γκίντερ Ζακς (στο μέσον, δεξιά της) έχουν μόλις φτάσει στις Κάννες για το κινηματογραφικό φεστιβάλ, την άνοιξη του 1967
TOURTE/STILLS/Gamma-Rapho via Getty Images/Ideal Image
Με τον σκωτσέζο ηθοποιό Σον Κόνερι στο γουέστερν «Shalako» (1968), σε σκηνοθεσία Εντουαρντ Ντμίτρικ
Jacques Haillot/Apis/Sygma/Sygma via Getty Images/Ideal Image
Με τη βρετανίδα ηθοποιό και τραγουδίστρια Τζέιν Μπίρκιν στο φιλμ του Ροζέ Βαντίμ «Αν ο Δον Ζουάν ήταν γυναίκα» (1973)
Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images/Ideal Image
Η Μπε-Μπε χαλαρώνει ξυπόλυτη στη βίλα της στο Σεν Τροπέ, παρέα με τον σκύλο της και το αυτοκίνητό της
Bettmann/Getty Images/Ideal Image
Δεκαετία του '70, η θερινή σεζόν στο Σεν Τροπέ οδεύει προς το τέλος και η Μπριζίτ Μπαρντό τραγουδάει για τους φίλους της και τους πελάτες του «Club 55»
James Andanson/Sygma via Getty Images/Ideal Image
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27