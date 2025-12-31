Ηράκλειο: «Μια πόλη που έμαθε να ζει με τη φθορά»

Για «μια πόλη με ιστορικό βάθος, σε ιστορική αμνησία» κάνει λόγο σε άρθρο του στην «Καθημερινή» της Τετάρτης 31/12 ο πρόεδρος του Lykos Group και επίτιμος πρόεδρος της Tράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας, αναφερόμενος στο Ηράκλειο Κρήτης.

«Το σημερινό Ηράκλειο δεν έχει καμία σχέση με το Ηράκλειο που γνωρίζαμε» αναφέρει. «Είναι μια πόλη που μοιάζει να κρύβεται πίσω από αντιαισθητικά νάιλον, πρόχειρες κατασκευές, μόνιμες εργοταξιακές δικαιολογίες και μια γενικευμένη παραίτηση από κάθε έννοια φροντίδας».

Μια πόλη στο ιστορικό κέντρο της οποίας δεν μπορείς να περπατήσεις («σκουπίδια παντού, πεζοδρόμια κλεισμένα, βρώμικα, επικίνδυνα»), με την κατάσταση ορισμένων ιστορικών μνημείων να είναι «ακόμη πιο θλιβερή», σημειώνει ο αρθρογράφος. «Περπατάς στα [ενετικά] τείχη και βλέπεις από ψηλά όχι την ομορφιά, αλλά την ασχήμια μιας τριτοκοσμικής πόλης».

Οσο για την πλατεία Ελευθερίας, «άλλοτε τόπος συγκέντρωσης, χαράς και ζωής των Καστρινών», κάθε χρόνο γίνεται χειρότερη από τον προηγούμενο. Και εξηγεί: «Ανόητες, ημιτελείς παρεμβάσεις, έργα χωρίς αρχή και τέλος» […] Δεν μοιάζει με πλατεία», αλλά με αποτυχημένο πείραμα.

Ολα αυτά σε έναν νομό όπου έχουν πέσει δισεκατομμύρια, συνεχίζει ο Μιχάλης Σάλλας, τονίζοντας ότι χρήμα υπήρξε και υπάρχει. «Αυτό που δεν υπήρξε ποτέ ήταν σχέδιο, αισθητική, όραμα». Λείπει, με άλλα λόγια, ο πολιτισμός «της καθημερινότητας, του σεβασμού, της φροτνίδας του κοινού χώρου».

Τις ευθύνες τις χρεώνει στις δημοτικές αρχές, αλλά και στην Πολιτεία, «γιατί επέτρεψαν το Ηράκλειο να γίνει μια πόλη που έμαθε να ζει με τη φθορά σαν να είναι φυσική κατάσταση».

Τι θα μπορούσε να γίνει ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση; Ο κ. Σάλλας κρίνει πως δεν χρειάζονται άλλα χρήματα, αλλά «κανόνες, συνέχεια, αυστηρότητα και αισθητική παιδεία». Χρειάζεται όμως και ενεργοποίηση των ίδιων των πολιτών, «που δεν μπορούν να αποδέχονται αδιαμαρτύρητα την υποβάθμιση του δημόσιου χώρου».

«Μόνο με συνδυασμό πολιτικής βούλησης, διοικητικής επάρκειας και κοινωνικής συμμετοχής μπορεί να ανακτηθεί η χαμένη συνοχή και αξιοπρέπεια της πόλης», καταλήγει ο Μιχάλης Σάλλας, διευκρινίζοντας ότι αυτά τα γράφει όχι ως επισκέπτης, «αλλά ως άνθρωπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο»,

