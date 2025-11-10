Ζελένσκι: Δεν έχω κανένα λόγο να φοβάμαι τον Τραμπ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν «φοβάται» τον Ντόναλντ Τραμπ και απορρίπτει τα ρεπορτάζ που αναφέρουν ότι η τελευταία τους συνάντηση στην Ουάσινγκτον είχε εκρηκτικό κλίμα, δηλώνοντας ότι έχει εξαιρετικές σχέσεις με τον αμερικανό πρόεδρο.

Σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στον Guardian, ο ουκρανός πρόεδρος αποκαλύπτει επίσης ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει βοηθήσει τα μάλα στην οικοδόμηση των καλών σχέσεών του με τον Τραμπ, χαρακτηρίζοντας τον βρετανό μονάρχη ως «εξαιρετικά υποστηρικτικό» απέναντι στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσικι μίλησε στον Guardian από το Κίεβο την Κυριακή, μετά τις καταστροφικές ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό δίκτυο της χώρας του, οι οποίες οδήγησαν σε διακοπές ρεύματος στις περισσότερες περιοχές της Ουκρανίας – την ώρα που οι μηχανικοί επιχειρούσαν να αποκαταστήσουν το ηλεκτρικό δίκτυο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αρνείται τους ισχυρισμούς ότι ο Τραμπ πέταξε στο πάτωμα χάρτες των πεδίων των μαχών στη διάρκεια μιας θυελλώδους συζήτησης τον Οκτώβριο στο Λευκό Οίκο με επίκεντρο την εξασφάλιση αμερικανικών πυραύλων Τόμαχοκ. «Σας διαβεβαιώνω ότι δεν πέταξε κάτω τίποτα», λέει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις σχέσεις του με τον Τραμπ ως «φυσιολογικές», «επαγγελματικές» και «εποικοδομητικές».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times, ο αμερικανός πρόεδρος πίεσε τον Ζελένσκι να αποδεχτεί τους μαξιμαλιστικούς όρους του Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου, ισχυριζόμενος ότι σε αντίθετη περίπτωση, ο ρώσος ηγέτης θα «καταστρέψει» την Ουκρανία. Αλλά, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η συνάντηση εξελίχθηκε πολύ διαφορετικά.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία παρουσίασε στον Τραμπ τρεις δέσμες διαδοχικών μέτρων, που περιελάμβαναν οικονομικές κυρώσεις οι οποίες θα «αποδυνάμωναν» τη Μόσχα, όπως λέει. Στόχος ήταν η μείωση της ικανότητας της Ρωσίας να βομβαρδίζει την Ουκρανία, κάτι που θα ανάγκαζε τον Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σημειώνει ο Guardian.

«Ολος ο κόσμος φοβάται τον Τραμπ και αυτή είναι η αλήθεια», λέει. Στην ερώτηση αν το ίδιο ισχύει και για εκείνον, απαντά στον Guardian: «Οχι, δεν είμαστε εχθρικοί απέναντι στην Αμερική, είμαστε φίλοι. Δεν έχουμε λόγο να φοβόμαστε. Ο Τραμπ εξελέγη δημοκρατικά και οφείλουμε να σεβαστούμε την επιλογή των Αμερικανών. Κι εγώ έχω εκλεγεί δημοκρατικά. Οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός μας εταίρος εδώ και δεκαετίες».

Προσθέτει ότι οι δύο χώρες έχουν βαθιές κοινές αξίες, σε αντίθεση με την «ιμπεριαλιστική» Ρωσία. Παράλληλα αποκαλύπτει ότι ο βασιλιάς Κάρολος έχει διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στο παρασκήνιο ενθαρρύνοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ να υποστηρίξει την Ουκρανία με μεγαλύτερο ενθουσιασμό, μετά τη θυελλώδη συνάντηση στην οποία ο Τραμπ επετέθη δημοσίως στον Ζελένσκι μπροστά στις κάμερες τον περασμένο Φεβρουάριο.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο, ο Τραμπ είχε μια κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον βρετανό μονάρχη. «Δεν γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνω ότι η Αυτού Μεγαλειότητα έστειλε ορισμένα σημαντικά μηνύματα στον πρόεδρο Τραμπ», λέει ο Ζελένσκι. Προσθέτει ότι ο Τραμπ σέβεται τον βασιλιά και τον θεωρεί «πολύ σημαντικό» – ένα κομπλιμέντο που δεν απευθύνεται σε «πολλούς συνομιλητές του», όπως ισχυρίζεται.

Χαρακτηρίζει τη στάση του Καρόλου ως «πολύ υποστηρικτική» απέναντι στον ουκρανικό λαό, την ώρα που το προεδρικό παλάτι του Κιέβου, όπου τελείται η συνέντευξη, βυθίζεται ξανά στο σκοτάδι εξαιτίας ενός ακόμα βομβαρδισμού των Ρώσων στις υποδομές της χώρας. «Αυτή είναι η καθημερινότητά μας», εξηγεί στον Guardian ο Ζελένσκι μόλις επιστρέφει η παροχή του ρεύματος.

«Αντιμετωπίζουμε διακυμάνσεις στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο στο Κίεβο, όσο και στην υπόλοιπη χώρα», εξηγεί. Ο Πούτιν διατάζει «τρομοκρατικές επιθέσεις» στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, «σκοτώνοντας πολίτες και αφήνοντάς τους χωρίς ρεύμα και νερό», λέει, συμπληρώνοντας: «Δεν μπορεί να δημιουργήσει ένταση στην κοινωνία μας με κανέναν άλλο τρόπο».

Ισχυρίζεται ότι συνεργάζεται στενά με τους διεθνείς εταίρους του για την προστασία της Ουκρανίας από τα νυχτερινά σμήνη των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, και τους ζητά διαρκώς την αποστολή μαχητικών αεροσκαφών που θα περιπολούν τους αιθέρες της χώρας. Παράλληλα θέλει να παραγγείλει 27 συστήματα αεράμυνας Patriot αμερικανικής κατασκευής και, μέχρι να τα λάβει, ζητά από τους Ευρωπαίους να δανείσουν στην Ουκρανία τα δικά τους συστήματα Patriot, αποκαλύπτει ο Guardian.

Με τον Τραμπ να αποκλείει στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ, οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν υποσχεθεί να στείλουν στρατεύματα στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας, σημειώνει η βρετανική εφημερίδα. Ερωτηθείς από τον Guardian αν θα επιθυμούσε την αποστολή βρετανών στρατιωτών νωρίτερα, ώστε να προστατεύσουν τα σύνορα της Ουκρανίας με τη Λευκορωσία, ο ουκρανός πρόεδρος απαντά: «Φυσικά το θέλουμε, μαζί με όπλα και την ένταξή μας στην ΕΕ και στο NATO».

Αλλά συμπληρώνει ότι το ζήτημα της ευρωπαϊκής ένοπλης παρουσίας στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια των μαχών πρέπει να αντιμετωπιστεί προσεκτικά. «Οι ευρωπαϊκές ηγεσίες φοβούνται τους πολίτες τους, που δεν επιθυμούν να εμπλακούν άμεσα στον πόλεμο», εξηγεί, συμπληρώνοντας ότι αν πιέσει τους ευρωπαίους ηγέτες υπερβολικά, το Κίεβο κινδυνεύει να χάσει την «οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη» των εταίρων του.

Αναφέρεται και στον «υβριδικό πόλεμο» που διεξάγει το Κρεμλίνο εναντίον της Ευρώπης, δοκιμάζοντας της κόκκινες γραμμές του NATO. Θεωρεί απολύτως πιθανή μια πολεμική ενέργεια της Ρωσίας εναντίον μιας άλλης ευρωπαϊκής χώρας πριν το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. «Υπάρχει μια κοινή εικασία των ευρωπαίων πολιτών ότι ο Πούτιν δεν θα επιτεθεί εναντίον ενός άλλου κράτους πριν καταλάβει την Ουκρανία – αλλά μπορεί να το κάνει», προειδοποιεί ο Ζελένσκι.

Τέλος, περιγράφει τη Ρωσία ως μια αχανή και επιθετική οντότητα που χρειάζεται έναν μεγάλο εξωτερικό αντίπαλο ώστε να ενώσει τις διαφορετικές εθνοτικές ομάδες και περιοχές της. «Ο Πούτιν θεωρεί τις ΗΠΑ και τη Δύση ως εχθρούς του, και οι στενότεροι δεσμοί της Αμερικής με τη Ρωσία δεν είναι λύση – από πλευράς αξιών, η Ουκρανία είναι πολύ πιο κοντά στις ΗΠΑ από ότι η Ρωσία», καταλήγει, ρίχνοντας τη σπόντα του στον πρόεδρο Τραμπ, μέσω του Guardian.

